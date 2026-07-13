Da Nang recibe más de 2,72 millones de visitantes durante festival de fuegos artificiales

Da Nang, Vietnam (VNA) - El Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang (DIFF) 2026 atrajo a más de 2,72 millones de turistas a esa ciudad de la región central de Vietnam, un aumento de casi el 45% respecto a la edición de 2025, según informó el Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo.
Del total, alrededor de 688 mil 500 visitantes llegaron a la ciudad durante los seis días en los que se celebraron los espectáculos pirotécnicos.
En la noche de la gran final del festival, la ocupación hotelera en los distritos de Hai Chau, Hoa Cuong, An Hai, Son Tra y Ngu Hanh Son alcanzó entre el 95% y el 98%, el nivel más alto registrado en las cuatro temporadas consecutivas del DIFF desde 2023.
Según datos del Aeropuerto Internacional de Da Nang, el Aeropuerto de Chu Lai, la empresa de inversión y explotación de la Terminal Internacional de Da Nang y las aerolíneas, más de mil 900 vuelos nacionales e internacionales llegaron a la urbe durante las seis noches de espectáculos. Esta cifra supone un aumento interanual del 7%, equivalente a casi 130 vuelos adicionales.
El 11 de julio, día del cierre del DIFF 2026, los establecimientos de alojamiento de la ciudad atendieron a unos 131 mil visitantes, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior. Los turistas internacionales sumaron 52 mil 400, un incremento interanual del 27%, mientras que los visitantes nacionales alcanzaron los 78 mil 600, un aumento de casi el 10%.
Los días 10 y 11 de julio, Da Nang recibió un total de 365 vuelos nacionales e internacionales, 30 vuelos más que el año anterior, equivalente a un crecimiento del 8%.
Celebrado del 30 de mayo al 11 de julio, el festival contó con la participación de 10 equipos procedentes de Australia, China, Francia, Alemania, Italia, Japón, Macao (China), Portugal y Vietnam, incluidos dos equipos anfitriones. Portugal se alzó con el campeonato./.