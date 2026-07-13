Turismo

Da Nang recibe más de 2,72 millones de visitantes durante festival de fuegos artificiales

El Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang (DIFF) 2026 concluyó con un incremento del 45% en la afluencia de turistas en comparación con el año anterior, registrando una ocupación hotelera de hasta el 98% en la gran final donde Portugal se coronó campeón.

El Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang (DIFF) 2026 (Foto: VNA)
El Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang (DIFF) 2026 (Foto: VNA)

​Da Nang, Vietnam (VNA) - El Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang (DIFF) 2026 atrajo a más de 2,72 millones de turistas a esa ciudad de la región central de Vietnam, un aumento de casi el 45% respecto a la edición de 2025, según informó el Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo.

​Del total, alrededor de 688 mil 500 visitantes llegaron a la ciudad durante los seis días en los que se celebraron los espectáculos pirotécnicos.​

En la noche de la gran final del festival, la ocupación hotelera en los distritos de Hai Chau, Hoa Cuong, An Hai, Son Tra y Ngu Hanh Son alcanzó entre el 95% y el 98%, el nivel más alto registrado en las cuatro temporadas consecutivas del DIFF desde 2023.​

Según datos del Aeropuerto Internacional de Da Nang, el Aeropuerto de Chu Lai, la empresa de inversión y explotación de la Terminal Internacional de Da Nang y las aerolíneas, más de mil 900 vuelos nacionales e internacionales llegaron a la urbe durante las seis noches de espectáculos. Esta cifra supone un aumento interanual del 7%, equivalente a casi 130 vuelos adicionales.​

El 11 de julio, día del cierre del DIFF 2026, los establecimientos de alojamiento de la ciudad atendieron a unos 131 mil visitantes, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior. Los turistas internacionales sumaron 52 mil 400, un incremento interanual del 27%, mientras que los visitantes nacionales alcanzaron los 78 mil 600, un aumento de casi el 10%.​

Los días 10 y 11 de julio, Da Nang recibió un total de 365 vuelos nacionales e internacionales, 30 vuelos más que el año anterior, equivalente a un crecimiento del 8%.​

Celebrado del 30 de mayo al 11 de julio, el festival contó con la participación de 10 equipos procedentes de Australia, China, Francia, Alemania, Italia, Japón, Macao (China), Portugal y Vietnam, incluidos dos equipos anfitriones. Portugal se alzó con el campeonato./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #DIFF 2026 #turismo de Da Nang #espectaculo pirotecnico #ocupacion hotelera #trafico aereo #conectividad internacional #Portugal 2026
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

Turistas internacionales a Vietnam aumentan un 14,9%

Turistas internacionales a Vietnam aumentan un 14,9%

Vietnam recibió cerca de 12,3 millones de turistas internacionales durante el primer semestre de 2026, un 14,9 % más que en el mismo período del año anterior, con lo que ya alcanzó casi la mitad de la meta de 25 millones de visitantes extranjeros prevista para este año.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Reanuda oficialmente la ruta aérea Kunming-Nha Trang

La aerolínea Vietjet reactivó la conexión entre el Aeropuerto Internacional Changshui y Cam Ranh utilizando aeronaves Airbus A321, una medida enfocada en atender la alta demanda de la temporada turística de verano.

Aldeas de turismo comunitario: experiencias sostenibles en plena naturaleza de Vietnam

Aldeas de turismo comunitario: experiencias sostenibles en plena naturaleza de Vietnam

En los últimos años, el turismo comunitario se ha consolidado como una de las opciones preferidas por los viajeros que buscan conectar con la naturaleza, descubrir las culturas locales y apostar por un modelo de viaje más sostenible. Lejos de desarrollar grandes complejos turísticos, numerosas aldeas vietnamitas han construido su oferta a partir de sus propios recursos: paisajes naturales, oficios tradicionales, arquitectura autóctona y el patrimonio cultural de sus habitantes.

El modelo de turismo adaptado a las condiciones climáticas en Tan Hoa, Quang Tri, es un excelente ejemplo de cómo desarrollar el turismo al tiempo que se mejora la resiliencia ante los desafíos ambientales. (Foto: VNA)

Vietnam impulsa un modelo de turismo verde y circular

El turismo circular no solo busca reducir los impactos negativos sobre el medioambiente, sino que también impulsa un turismo regenerativo, en el que cada viaje de los visitantes contribuya a la recuperación de los recursos, la preservación cultural, el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria y el cumplimiento de la meta global de cero emisiones netas.

Un representante de la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Vietnam interviene en la conferencia. Foto: VNA

Vietnam aspira a convertirse en un nuevo destino del turismo Halal

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el de Cultura, Deportes y Turismo y el Comité Popular provincial de Khanh Hoa, organizó hoy la Conferencia de Turismo Halal de Vietnam 2026, bajo el lema “Vietnam: Nuevo destino del turismo Halal”.