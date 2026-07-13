Da Nang recibe más de 2,72 millones de visitantes durante festival de fuegos artificiales

​Da Nang, Vietnam (VNA) - El Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang (DIFF) 2026 atrajo a más de 2,72 millones de turistas a esa ciudad de la región central de Vietnam, un aumento de casi el 45% respecto a la edición de 2025, según informó el Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo.

​Del total, alrededor de 688 mil 500 visitantes llegaron a la ciudad durante los seis días en los que se celebraron los espectáculos pirotécnicos.​

En la noche de la gran final del festival, la ocupación hotelera en los distritos de Hai Chau, Hoa Cuong, An Hai, Son Tra y Ngu Hanh Son alcanzó entre el 95% y el 98%, el nivel más alto registrado en las cuatro temporadas consecutivas del DIFF desde 2023.​

Según datos del Aeropuerto Internacional de Da Nang, el Aeropuerto de Chu Lai, la empresa de inversión y explotación de la Terminal Internacional de Da Nang y las aerolíneas, más de mil 900 vuelos nacionales e internacionales llegaron a la urbe durante las seis noches de espectáculos. Esta cifra supone un aumento interanual del 7%, equivalente a casi 130 vuelos adicionales.​

El 11 de julio, día del cierre del DIFF 2026, los establecimientos de alojamiento de la ciudad atendieron a unos 131 mil visitantes, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior. Los turistas internacionales sumaron 52 mil 400, un incremento interanual del 27%, mientras que los visitantes nacionales alcanzaron los 78 mil 600, un aumento de casi el 10%.​

Los días 10 y 11 de julio, Da Nang recibió un total de 365 vuelos nacionales e internacionales, 30 vuelos más que el año anterior, equivalente a un crecimiento del 8%.​

Celebrado del 30 de mayo al 11 de julio, el festival contó con la participación de 10 equipos procedentes de Australia, China, Francia, Alemania, Italia, Japón, Macao (China), Portugal y Vietnam, incluidos dos equipos anfitriones. Portugal se alzó con el campeonato./.