Bangkok (VNA) - Un devastador incendio registrado en la madrugada de hoy en un bar de la capital de Tailandia provocó la muerte de al menos 27 personas, según informaron las autoridades locales tras lograr controlar las llamas que envolvieron por completo el establecimiento nocturno.



El trágico suceso tuvo lugar en el pub Na Ladprao, un local de entretenimiento ubicado en la zona norte de la ciudad de Bangkok, donde las fuerzas de rescate y emergencia reportaron el inicio del siniestro alrededor de la medianoche, momento en el cual se desató el pánico entre los asistentes que se encontraban en el interior de las instalaciones.



Diversas grabaciones compartidas en Internet por los equipos de respuesta de emergencia mostraron la enorme magnitud de la conflagración, con intensas llamaradas saliendo del lugar y densas columnas de humo negro que se elevaban rápidamente hacia el cielo desde la puerta principal del establecimiento, mientras numerosos clientes y trabajadores intentaban huir desesperadamente del fuego y del humo asfixiante que se propagaba con rapidez por el recinto.



Incendio en pub de Bangkok deja 27 muertos (Fuente: Anadolu Agency/ VNA)



El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, se trasladó personalmente al lugar de los hechos y declaró ante los medios de comunicación congregados en la escena del desastre que el balance provisional es de 27 personas fallecidas, confirmando además que un número indeterminado de heridos ya han sido evacuados con urgencia hacia diferentes centros hospitalarios cercanos para recibir atención médica especializada.



El jefe del Gobierno tailandés señaló a los periodistas que las causas exactas que originaron el mortífero fuego se encuentran actualmente bajo una rigurosa investigación por parte de los peritos, aunque compartió algunos testimonios preliminares recabados entre los sobrevivientes de la tragedia.



En este sentido, detalló que un músico que se encontraba realizando una presentación artística en el escenario del pub relató haber observado una densa humareda proveniente de un disyuntor eléctrico situado en las inmediaciones del escenario justo antes de que ocurriera un corte de energía generalizado en el local, lo cual fue seguido de manera casi inmediata por una fuerte explosión y por la propagación de un humo sumamente espeso que cubrió toda el área en cuestión de segundos.



El primer ministro también reveló que muchos de los cuerpos sin vida de las víctimas de esta catástrofe fueron localizados por las fuerzas de rescate amontonados en los cuartos de baño situados en la parte trasera del establecimiento, donde presumiblemente intentaron refugiarse del fuego y de la asfixia sin éxito debido a la rapidez con la que se extendieron las llamas.



Por su parte, el cuerpo de bomberos de Bangkok requirió de aproximadamente media hora de intensos trabajos para poder domar y extinguir por completo el incendio, mientras que las imágenes capturadas en el sitio tras la finalización de las labores de mitigación evidenciaron que el mobiliario, incluyendo mesas y sillas, quedó completamente reducido a cenizas y que la estructura interna del pub sufrió daños materiales de extrema gravedad.



Tailandia ha registrado tragedias similares, puesto que en el año 2022 un total de 14 personas perdieron la vida a causa de un incendio masivo ocurrido en un pub musical situado en la región oriental del territorio nacional.



De igual manera, hace más de una década, específicamente durante las celebraciones de la víspera de Año Nuevo el 1 de enero de 2009, una catástrofe todavía mayor cobró la vida de 66 personas y dejó más de 200 heridos en el club nocturno Santika, ubicado en la propia capital, en un incidente que las autoridades atribuyeron en su momento al encendido de fuegos artificiales en el interior del establecimiento./.