Maybank IBG eleva al 4,9% su previsión de crecimiento del PIB de Malasia para 2026

​Kuala Lumpur (VNA) - El Grupo de Banca de Inversión Maybank (Maybank IBG) elevó su previsión de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Malasia para 2026 al 4,9%, frente al 4,4% estimado anteriormente, debido a las perspectivas positivas de inversión y al sólido desempeño de la economía.

​La entidad atribuyó esta mejora de las previsiones a la fuerte actividad manufacturera y al fortalecimiento de las exportaciones netas, impulsadas por el ciclo alcista de la tecnología asociado a la inteligencia artificial (IA) y por la posición de Malasia como exportador neto de energía, que se beneficia del aumento de los precios de las materias primas.

​Maybank IBG señaló que las perspectivas para el segundo semestre de 2026 siguen siendo favorables, especialmente gracias al impulso sostenido de las aprobaciones de inversión, en particular en los sectores de tecnología, energías renovables, bienes raíces industriales e infraestructuras.

Según la entidad, los datos económicos correspondientes a abril y mayo indican que Malasia está en camino de registrar otro trimestre con un crecimiento superior al 5%, pese a los persistentes riesgos geopolíticos.

​Maybank IBG mantuvo su perspectiva positiva sobre el mercado bursátil nacional y conservó su objetivo de cierre de año para el índice FTSE Bursa Malaysia KLCI en 1.750 puntos.

​Este objetivo se basa en una previsión de crecimiento de los beneficios empresariales del 7,5%, los beneficios continuos derivados del ciclo de inversión, el gasto resistente de los consumidores en productos esenciales y la participación estable de los inversores extranjeros.

​Asimismo, la entidad elevó su previsión de crecimiento del PIB para 2026 de las seis principales economías de la ASEAN (ASEAN-6) al 4,7%, frente a la estimación anterior del 4,5% realizada en marzo, debido a la mejora de las condiciones económicas./.

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