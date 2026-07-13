Internacional

Maybank IBG eleva al 4,9% su previsión de crecimiento del PIB de Malasia para 2026

El Grupo de Banca de Inversión Maybank incrementó su estimación económica respaldado por el auge manufacturero, la demanda tecnológica ligada a la inteligencia artificial y el flujo de inversiones, elevando también la perspectiva para el bloque ASEAN-6 al 4,7%.

Foto ilustrativa (Fuente: VNA)
Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

​Kuala Lumpur (VNA) - El Grupo de Banca de Inversión Maybank (Maybank IBG) elevó su previsión de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Malasia para 2026 al 4,9%, frente al 4,4% estimado anteriormente, debido a las perspectivas positivas de inversión y al sólido desempeño de la economía.

​La entidad atribuyó esta mejora de las previsiones a la fuerte actividad manufacturera y al fortalecimiento de las exportaciones netas, impulsadas por el ciclo alcista de la tecnología asociado a la inteligencia artificial (IA) y por la posición de Malasia como exportador neto de energía, que se beneficia del aumento de los precios de las materias primas.

​Maybank IBG señaló que las perspectivas para el segundo semestre de 2026 siguen siendo favorables, especialmente gracias al impulso sostenido de las aprobaciones de inversión, en particular en los sectores de tecnología, energías renovables, bienes raíces industriales e infraestructuras.

Según la entidad, los datos económicos correspondientes a abril y mayo indican que Malasia está en camino de registrar otro trimestre con un crecimiento superior al 5%, pese a los persistentes riesgos geopolíticos.

​Maybank IBG mantuvo su perspectiva positiva sobre el mercado bursátil nacional y conservó su objetivo de cierre de año para el índice FTSE Bursa Malaysia KLCI en 1.750 puntos.

​Este objetivo se basa en una previsión de crecimiento de los beneficios empresariales del 7,5%, los beneficios continuos derivados del ciclo de inversión, el gasto resistente de los consumidores en productos esenciales y la participación estable de los inversores extranjeros.

​Asimismo, la entidad elevó su previsión de crecimiento del PIB para 2026 de las seis principales economías de la ASEAN (ASEAN-6) al 4,7%, frente a la estimación anterior del 4,5% realizada en marzo, debido a la mejora de las condiciones económicas./.

VNA
#Maybank IBG #crecimiento del PIB #economia de Malasia #mercado bursatil #inversiones tecnologicas #Kuala Lumpur 2026
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Instituciones financieras internacionales estudian mercado de Vietnam

Instituciones financieras internacionales estudian mercado de Vietnam

Una delegación de representantes de 14 instituciones financieras internacionales, encabezada por el Grupo de banca de inversión Maybank (MIBG), visitó recientemente Vietnam para conocer el mercado local, según la Cámara de Comercio e Industria de este país indochino (VCCI).

Ver más

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente filipino Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sostienen conversaciones en Manila el 1 de junio de 2026. (Foto: VNA)

Vietnam y Filipinas fortalecen su asociación estratégica reforzada

Sobre la base de los 50 años de las relaciones de amistad y la asociación estratégica reforzada, los nexos entre Vietnam y Filipinas están entrando en una nueva fase de desarrollo con niveles cada vez mayores de cohesión y confianza estratégica, lo que aporta seguridad, prosperidad y felicidad a los pueblos y contribuye positivamente a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y mundo, evaluó el embajador vietnamita en Manila, Lai Thai Binh.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Indonesia e India amplían su cooperación en sectores estratégicos clave

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, y el primer ministro indio, Narendra Modi, acordaron fortalecer la alianza estratégica integral entre ambos países mediante la ampliación de la cooperación en una gama de sectores estratégicos, incluida la defensa, economía, comercio, transformación digital, educación y desarrollo de recursos humanos.