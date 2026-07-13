Vietnam busca posicionarse como líder del turismo médico en Asia

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Salud de Vietnam se encuentra ultimando el borrador del Proyecto de Desarrollo del Turismo Médico para el período 2026-2030, con una visión hacia 2040, una iniciativa que adopta oficialmente este mercado multimillonario como una estrategia nacional clave para convertir al país en un destino de atención médica prestigioso y altamente competitivo en el Sudeste Asiático y todo el continente para el año 2030.



La nueva estrategia gubernamental busca capitalizar la excelente combinación de servicios de alta calidad, infraestructura moderna y costos sumamente competitivos que ya atraen a cientos de miles de pacientes internacionales y miembros de la comunidad de vietnamitas en el extranjero cada año a los principales centros hospitalarios del país indochino.



De acuerdo con los datos estadísticos proporcionados por el Ministerio de Salud, Vietnam recibe anualmente a unos 300 mil extranjeros y connacionales residentes en el exterior que acuden para someterse a revisiones médicas generales, de los cuales más de 50 mil reciben tratamientos en la modalidad de hospitalización interna.



Entre las especialidades más consolidadas y con mayor ventaja competitiva se encuentra la odontología, considerada una de las principales cartas de presentación del sector, debido al notable incremento de pacientes procedentes de mercados exigentes como Japón, Taiwán y China continental, así como de familias enteras de expatriados de Estados Unidos y Australia que aprovechan sus vacaciones para recibir tratamientos complejos en plazos ágiles de una a dos semanas gracias a la alta capacitación de los laboratorios locales.



Da Nang ofrece servicios médicos para turistas internacionales. (Foto: VNA)



Los márgenes de diferencia económica frente a los países occidentales representan un factor decisivo para el crecimiento de la industria, toda vez que un implante dental en Vietnam oscila entre mil y mil 500 dólares por unidad frente a costos hasta cuatro veces mayores en Estados Unidos o Australia, mientras que los tratamientos de ortodoncia invisible como Invisalign promedian entre cuatro mil y cinco mil dólares en las clínicas vietnamitas en comparación con los 10 mil dólares que pueden llegar a costar en el mercado japonés.



Asimismo, el país se ha transformado en la capital de la fertilización in vitro (IVF, ingés) en el Sudeste Asiático, registrando más de 50 mil casos nuevos cada año con tasas de éxito sobresalientes de entre el 40% y el 50%, e incluso del 70% en ciertos centros de referencia, superando el promedio mundial establecido entre el 40% y el 43%. En términos financieros, un procedimiento de este tipo en hospitales especializados como Tu Du, Tam Anh y Duc Phuc cuesta entre tres mil 200 y cinco mil dólares, una cifra significativamente inferior a los 10 mil dólares requeridos en Singapur o Tailandia y los 25 mil dólares de las clínicas estadounidenses.



El prestigio médico del país no solo se limita a los tratamientos convencionales, sino que se extiende a procedimientos quirúrgicos de alta complejidad como las intervenciones cardiovasculares, los trasplantes de órganos, la cirugía robótica y la técnica exclusiva de cirugía endoscópica de tiroides desarrollada por el profesor asociado Tran Ngoc Luong en el Hospital Nacional de Endocrinología, la cual ha servido como centro de transferencia tecnológica para más de 270 médicos especialistas provenientes de 15 naciones del mundo, incluyendo a Singapur, Australia, Portugal y Arabia Saudita.



Del mismo modo, la medicina tradicional combinada con la rehabilitación física en instalaciones como el Hospital de Medicina Tradicional de Ciudad Ho Chi Minh y el Instituto Central de Acupuntura reporta un flujo constante de pacientes crónicos de Japón, el Reino Unido, Francia y Nueva Zelanda que buscan terapias alternativas efectivas a base de hierbas medicinales, masajes terapéuticos y baños minerales tras cirugías complejas.



El informe de la consultora internacional IMARC Group señala que el mercado del turismo médico en Vietnam posee actualmente un valor de entre 700 y 850 millones de dólares, y proyecta una expansión acelerada con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18%, con lo cual se prevé que alcance la cifra de casi cuatro mil millones de dólares para el año 2033.



Este dinamismo se ve reflejado en la fuerte corriente de pacientes de países vecinos, particularmente de Camboya, nación que ingresó al grupo de los cinco principales emisores de turistas hacia Vietnam con un incremento interanual del 40 por ciento en el flujo de visitantes, impulsado por una clase media que viaja regularmente a Ciudad Ho Chi Minh por vías terrestres de alta calidad o vuelos cortos para acceder a servicios de detección de cáncer, cardiología y pediatría.



Por su parte, el sector turístico nacional mantiene un ritmo de crecimiento sumamente sólido, habiendo registrado la llegada de 12,2 millones de turistas internacionales durante el primer semestre de 2026, lo que representa un aumento del 14,8% en comparación con el mismo período del año anterior y el cumplimiento del 48,8% de la meta anual.



Con un turismo nacional que alcanzó los 81 millones de viajes y unos ingresos turísticos globales acumulados de más de 21,66 mil millones de dólares en los primeros seis meses, el país avanza firmemente hacia su meta anual de recibir a 25 millones de visitantes internacionales y generar una derrama económica total de 42,8 mil millones de dólares para el cierre del presente año.



Expertos del sector como el doctor Ngo Thanh Tan, subdirector del Hospital de Ojos y Dermatología de Ca Mau, y el doctor Duong Duc Minh, subdirector del Instituto de Investigación para el Desarrollo Económico y Turístico de Ciudad Ho Chi Minh, coinciden en que la estabilidad política, la seguridad pública, la riqueza natural y el desarrollo de ecosistemas cerrados que combinan hospitales de cinco estrellas con complejos turísticos de bienestar en localidades como Khanh Hoa, Lam Dong, Da Nang y la isla de Phu Quoc, otorgan a Vietnam un margen de beneficio inigualable.



Las autoridades concluyen que la integración sistemática de la infraestructura médica con los servicios hoteleros de alta gama y la medicina tradicional basada en el conocimiento de las 54 etnias locales permitirá consolidar este segmento como un rubro de altísimo valor agregado para la economía nacional./.