Salud

Realizan con éxito otro trasplante de corazón en Ciudad Ho Chi Minh

El equipo quirúrgico implantó con éxito el órgano en un paciente de 29 años en un tiempo récord de 65 minutos, utilizando un corazón trasladado desde Hanoi tras la donación humanitaria de la familia de un paciente con muerte cerebral.

Realizan con éxito otro trasplante de corazón en Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)
Realizan con éxito otro trasplante de corazón en Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Hospital de la Universidad de Medicina y Farmacia de Ciudad Ho Chi Minh realizó con éxito su décimo tercer trasplante de corazón a partir de un donante con muerte cerebral, logrando salvar la vida de un paciente de 29 años de edad.

En un hito sin precedentes para la institución médica, el equipo de especialistas requirió de apenas 65 minutos para completar la intervención quirúrgica, registrando así el tiempo de ejecución más corto entre todos los procedimientos de trasplante cardíaco que se han llevado a cabo hasta la fecha en este establecimiento de salud.

El subdirector del hospital, doctor Nguyen Hoang Dinh, informó que la operación se activó tras recibir la notificación del Centro Nacional de Coordinación de Trasplantes de Órganos sobre un donante masculino de 41 años en el Hospital de Amistad Viet Duc, en Hanoi, quien sufrió un grave accidente laboral que le provocó daños cerebrales irreversibles.

Tras diagnosticarse la muerte cerebral según los protocolos profesionales vigentes, la familia del fallecido autorizó de manera humanitaria la donación de sus órganos y tejidos corporales, lo cual permitió iniciar el proceso de asignación y el posterior traslado del injerto hacia el sur del país.

El receptor seleccionado padecía de miocardiopatía dilatada no isquémica e insuficiencia cardíaca progresiva, una condición crítica que desde finales de 2025 le provocó múltiples hospitalizaciones debido a disnea, edema en las extremidades inferiores e insuficiencia cardíaca descompensada, llegando a registrar una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de apenas el 11%.

A pesar de recibir tratamiento médico interno y la implantación previa de un desfibrilador cardioversor, la enfermedad continuó evolucionando de forma desfavorable, dejando el trasplante como la única alternativa viable para su supervivencia.

Debido a la distancia geográfica entre Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, el tiempo de isquemia fría del órgano se prolongó significativamente, reduciendo al mínimo el margen disponible para realizar las suturas vasculares en el quirófano de destino.

No obstante, la sincronización del equipo médico y el uso de sistemas de circulación extracorpórea permitieron completar la cirugía con éxito: 70 minutos después de reactivarse el flujo sanguíneo, los exámenes ecocardiográficos demostraron una contracción miocárdica enérgica y un funcionamiento inicial óptimo del nuevo corazón.

El paciente permanece bajo observación estricta en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico favorable, lo que consolida la eficiencia en la red de coordinación de trasplantes de Vietnam./.

VNA
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