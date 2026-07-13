Última víctima del naufragio en Phu Quoc trasladada al Hospital Cho Ray

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La última víctima del grave accidente ocurrido en aguas de la zona especial de Phu Quoc, provincia vietnamita de An Giang, fue trasladada hoy al Hospital Cho Ray, en Ciudad Ho Chi Minh, para recibir atención médica especializada. El traslado se realizó gracias a los esfuerzos coordinados de Phu Quoc y la provincia de An Giang con el objetivo de brindar al paciente la mejor oportunidad de recuperación.



Para garantizar la máxima seguridad durante el traslado, las autoridades y los equipos médicos activaron con rapidez un protocolo especial de coordinación y asistencia. La víctima recibió prioridad para completar los procedimientos necesarios en el aeropuerto de Phu Quoc en el menor tiempo posible.



La aerolínea habilitó un área médica exclusiva dentro del vuelo, equipada con modernos equipos de soporte vital y reanimación, mientras un equipo de médicos especialistas permaneció junto al paciente para atender cualquier posible complicación durante el trayecto.



Antes del traslado, especialistas del Hospital Cho Ray coordinaron con el personal médico local una consulta de emergencia y una evaluación exhaustiva del estado de salud del paciente. Esta valoración fue determinante para garantizar que reuniera las condiciones necesarias para viajar por vía aérea.



En el centro médico de origen, los médicos del Hospital Cho Ray realizaron una intervención coronaria de urgencia que se prolongó durante más de dos horas y tuvo resultados satisfactorios. El equipo médico colocó con éxito dos stents para restablecer el flujo sanguíneo en las arterias coronarias gravemente dañadas del paciente.



Tras la intervención, los indicadores hemodinámicos y los signos vitales del paciente se estabilizaron progresivamente, alcanzando los requisitos de seguridad para el traslado aéreo. Durante todo el recorrido se mantuvieron disponibles equipos avanzados de reanimación y medicamentos especializados para responder ante cualquier emergencia.



El traslado urgente al Hospital Cho Ray permitirá que la víctima continúe su tratamiento con un equipo de especialistas de alto nivel y acceso a tecnología médica avanzada. Esta intervención oportuna aumenta las posibilidades de superar la fase crítica y avanzar hacia una recuperación completa./.

VNA