Muestran de ADN renuevan la esperanza de miles de familias de mártires en Vietnam

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Phu Tho, Vietnam (VNA) - Cada muestra de ADN obtenida de los familiares de los mártires no solo constituye un recurso para los análisis forenses, sino que también representa la esperanza de identificar a quienes dieron su vida por la Patria.

En la provincia norvietnamita de Phu Tho, la recolección de estas muestras contribuye a la creación de un banco de ADN de familiares de mártires, destinado a cotejar información e identificar los restos de aquellos cuyos datos aún permanecen incompletos.

Según el plan establecido, durante la campaña intensiva desarrollada del 4 al 11 de julio, la Policía de la provincia de Phu Tho, en coordinación con las entidades competentes, recolectó 14 mil 615 muestras biológicas de ADN de familiares de mártires en 32 puntos de toma de muestras pertenecientes a 148 unidades administrativas de toda la provincia.

En el punto de recolección de la comuna de Vinh Tuong, numerosos familiares acudieron desde primeras horas de la mañana con la esperanza de contribuir a encontrar a sus seres queridos.

Entre ellos se encontraba Nguyen Viet Minh, residente de la comuna de Vinh Thanh, quien espera localizar los restos de su hermano, el mártir Nguyen Hong Dinh, caído en el campo del sur en 1972.

Durante muchos años, su familia buscó sin éxito en diversos cementerios de mártires del sur del país. Según Viet Minh, la toma de muestras de ADN renueva la esperanza de identificar a su hermano y devolverlo a su tierra natal después de más de medio siglo.

A sus 76 años, Pham Thi Ao, también residente en Vinh Thanh, continúa buscando los restos de su padre y su hermano, ambos mártires. Para ella, la muestra de ADN no solo sirve para la identificación científica, sino que representa la posibilidad de cumplir el anhelo que varias generaciones de su familia no pudieron hacer realidad.

En el punto de Vinh Tuong está prevista la recolección de más de mil 400 muestras correspondientes a familiares de mártires de seis comunas y barrios. Según Ha Van Quyet, secretario del Comité del Partido comunal, las autoridades locales han coordinado con las fuerzas competentes para organizar el proceso conforme a los procedimientos establecidos, contribuyendo así a la implementación de la campaña nacional de 500 días y noches para la identificación de los restos de los mártires.

En la comuna de Yen Lac también se recolectaron más de mil 200 muestras de ADN de familiares de mártires procedentes de cuatro comunas. Las autoridades orientaron a los ciudadanos durante los trámites, la toma de muestras y la actualización de los datos, garantizando un proceso científico y preciso.

Nguyen Thi Dam, de 89 años, mostró su confianza en que el uso de la tecnología mordena permita identificar a su hermano Nguyen Van Bon, caído durante la resistencia contra el colonialismo francés. Por su parte, Nguyen Van Sinh esperó encontrar a su tío, el mártir Dai Ngoc Pha, fallecido en 1956 en el frente del sur de Laos, tras años de búsqueda sin resultados.

Según el mayor Nguyen Hoang Long, de la División de Gestión Administrativa del Orden Social de la Policía provincial, tras ocho días de trabajo se recolectó un gran número de muestras biológicas para la construcción de la base de datos de ADN, gracias a la estrecha coordinación entre las autoridades y al amplio respaldo de las familias. En los casos de personas con dificultades de movilidad, los agentes acudieron a sus domicilios para realizar la toma de muestras.

En el futuro, la Policía de la provincia continuará recopilando y gestionando los datos de ADN conforme a la normativa vigente y colaborará con las familias para completar la información, con el objetivo de identificar cuanto antes a los mártires cuyos restos aún carecen de identidad. Cada muestra de ADN obtenida hoy no solo fortalece la base de datos destinada al cotejo científico, sino que mantiene viva la esperanza de miles de familias que han esperado durante décadas el regreso de sus seres queridos./.

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