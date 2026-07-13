Tecnología genética permite identificar a mártires vietnamitas

Hanoi (VNA) - A partir de fragmentos óseos no identificados, científicos vietnamitas aplican la tecnología de secuenciación genética de nueva generación mediante marcadores de polimorfismo de nucleótido único (NGS-SNP) para esclarecer la identidad de los mártires caídos en combate, lo que brinda renovada esperanza a muchas familias que han esperado durante décadas para conocer el paradero de sus seres queridos.



En el Centro de Análisis de ADN del Instituto de Biología (Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam), cada muestra es sometida a un riguroso proceso que comprende su limpieza, evaluación de calidad, extracción del ADN y análisis genético.



El perito Tran Manh Ha explicó que, cuando los restos presentan un nivel severo de descomposición, el laboratorio debe concluir que la muestra no reúne las condiciones necesarias para el análisis. Cada uno de estos casos deja una gran inquietud, ya que detrás de cada muestra hay una familia que sigue esperando una respuesta.



Tras casi 20 años dedicado a este trabajo, Manh Ha afirmó que el significado humanitario de cada resultado pericial es el motor que impulsa a los especialistas a perseverar en la investigación.



En la misma línea, el doctor Tran Trung Thanh, director del Centro de Análisis de ADN, subrayó que cada resultado exitoso no es solo un logro científico, sino también un homenaje a quienes sacrificaron su vida por la Patria.



Según el experto, uno de los mayores desafíos radica en el grave deterioro del ADN provocado por el paso del tiempo y las condiciones ambientales. A ello se suman las dificultades relacionadas con la recolección, conservación y transporte de las muestras, así como la escasez de familiares directos vivos de muchos mártires, fallecidos hace varias décadas.



Integración de información biométrica de familiares de los soldados caídos en el distrito de Giang Vo, Hanoi. (Foto: VNA)



Para aumentar la tasa de identificación, el Centro combina distintos métodos de análisis, con especial énfasis en la aplicación de la tecnología NGS-SNP para las muestras más complejas. Paralelamente, se optimizan los procedimientos de extracción de ADN, amplía la obtención de muestras de familiares y actualiza de forma continua la base de datos genéticos.



Según el doctor Phi Quyet Tien, director del Instituto de Biología, en el Cementerio de Mártires de Tra Linh, en la provincia de Cao Bang en 2025, de las 58 muestras de restos óseos aptos para la exhumación, los científicos lograron obtener datos SNP de 54 , alcanzando una tasa del 93%, e identificaron a dos mártires en la primera fase piloto. Este resultado sirve de base para recomendar la implementación oficial y a gran escala del proceso de análisis de ADN mediante la tecnología NGS-SNP.



En paralelo con el perfeccionamiento de la tecnología, se está impulsando la construcción de la base de datos de ADN. Según Quyet Tien, más de cuatro mil muestras de restos óseos tuvieron que ser almacenadas a la espera de cotejo debido a la falta de datos de ADN de los familiares.



Con la tecnología NGS-SNP, el alcance del cotejo se extiende a generaciones más lejanas, por lo que la creación del banco nacional de genes tiene un significado estratégico que contribuye a mejorar la capacidad de identificación de los mártires.



Los científicos también sostienen que el éxito de la labor de análisis de ADN es el resultado de la coordinación entre los ministerios de Defensa, de Seguridad Pública, del Interior, de Salud, la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam y las localidades, abarcando desde la recolección de restos y la toma de muestras hasta el análisis y el cotejo de datos.



Durante los días de julio, los peritos y científicos continúan trabajando en silencio junto a las muestras de restos óseos que aún permanecen sin identificar. Se trata de una labor de profundo significado humano que mantiene viva la esperanza de restituir la identidad a cada mártir y permitir que, después de tantos años, pueda finalmente reunirse con su familia./.