Vietnam y China refuerzan intercambio de experiencias entre academias e instituciones militares

Hanoi (VNA) - El general Nguyen Tan Cuong, jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa, recibió hoy en Hanoi a una delegación de la Universidad Nacional de Defensa de China, encabezada por el mayor general Liu Kai, director del Departamento de Trabajo Político de dicha institución, con motivo de su visita de trabajo al país.



Durante el encuentro, Tan Cuong reafirmó que Vietnam concede gran importancia al fortalecimiento y desarrollo de las relaciones de buena vecindad y la Asociación Estratégica Integral con el Partido, el Gobierno, el pueblo y el Ejército de China.



Expresó el deseo de que ambas partes continúen preservando y promoviendo la tradicional amistad y solidaridad bilateral, elevando la cooperación a un nuevo nivel en todos los ámbitos.



En este contexto, destacó la necesidad de que las academias e instituciones militares de ambos países intensifiquen la educación sobre la historia de las relaciones de amistad entre las dos naciones.



El jefe del Estado Mayor General subrayó que la cooperación bilateral en materia de defensa constituye uno de los pilares fundamentales de las relaciones entre Vietnam y China y que ambas partes han obtenido resultados concretos en ámbitos como el intercambio de delegaciones y los contactos de alto nivel.



Destacó la necesidad de mantener los mecanismos de consulta y diálogo; la cooperación entre organismos, unidades, fuerzas armadas, academias e instituciones militares; la gestión conjunta de la frontera; las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas; la formación de recursos humanos y la industria de defensa.



Tan Cuong señaló además que el mantenimiento de los programas de intercambio de delegaciones de oficiales y cadetes entre las academias militares de ambos países demuestra la importancia que conceden las dos partes al fortalecimiento de la cooperación.



Añadió que estas visitas ofrecen una valiosa oportunidad para intercambiar experiencias, fortalecer la amistad y profundizar la comprensión y la confianza mutuas.



Asimismo, afirmó que la Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa de Vietnam seguirán respaldando este importante ámbito de cooperación.



Por su parte, el mayor general Liu Kai destacó que la visita refleja la estrecha relación de amistad y cooperación existente entre ambos países y sus fuerzas armadas.



Tras valorar el desarrollo de las relaciones bilaterales entre Vietnam y China, en las que la cooperación en defensa ocupa un lugar estratégico y ha alcanzado resultados significativos, consideró que ambas partes deben continuar preservando, consolidando y ampliando la cooperación entre los dos ministerios de Defensa en diversos ámbitos, entre ellos los intercambios de delegaciones y el aprendizaje mutuo a distintos niveles, contribuyendo así a profundizar aún más las relaciones entre Vietnam y China en general y entre sus ministerios de Defensa en particular./.



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