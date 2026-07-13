Vietnam y Japón refuerzan cooperación en defensa durante conversaciones de alto nivel

Tokio (VNA) - Vietnam y Japón reafirmaron hoy su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en materia de defensa durante las conversaciones de alto nivel celebradas en Tokio entre el general Phan Van Giang, miembro del Buró Político, viceprimer ministro y titular de Defensa vietnamita, y el ministro japonés de Defensa, Shinjiro Koizumi, en el marco de la visita oficial del dirigente vietnamita al país del Sol Naciente, del 12 al 15 de julio.



Durante la reunión, ambas partes coincidieron en que la cooperación bilateral en materia de defensa ha registrado avances significativos en los últimos años y acordaron continuar implementando los mecanismos y programas de colaboración previamente establecidos, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre los dos ministerios y contribuir al desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón.



Phan Van Giang destacó que su visita constituye una oportunidad para concretar los consensos alcanzados por los máximos dirigentes de ambos países en materia de defensa y reforzar unas relaciones caracterizadas por la confianza mutua, la cooperación práctica y la eficacia.



El ministro vietnamita reiteró que Vietnam mantiene una política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, basada en la diversificación y multilateralización de las relaciones internacionales, así como una política de defensa sustentada en el principio de los "Cuatro No".



Respecto al Mar del Este, reafirmó la postura constante de Vietnam de resolver las controversias por medios pacíficos y sobre la base del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982. Asimismo, insistió en la plena aplicación de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y en la pronta conclusión de un Código de Conducta (COC) eficaz y sustancial.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)



Phan Van Giang agradeció al Gobierno japonés el apoyo prestado en la mitigación de las secuelas de la guerra y al Ministerio de Defensa de Japón por las becas concedidas cada año a oficiales vietnamitas. También propuso ampliar los programas de formación en ciencia, tecnología e ingeniería para cadetes vietnamitas y expresó la disposición de Vietnam a recibir a estudiantes japoneses en cursos internacionales de defensa y de idioma vietnamita.



Con motivo de la visita, el ministro vietnamita invitó a las autoridades del Ministerio de Defensa, a las Fuerzas de Autodefensa y a las empresas de la industria de defensa de Japón a participar en la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre de 2026.



Por su parte, Shinjiro Koizumi dio la bienvenida a la delegación vietnamita y destacó que Vietnam constituye un socio clave para Japón en los esfuerzos por preservar la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico. El ministro japonés subrayó que, en un contexto internacional cada vez más complejo, el fortalecimiento de la cooperación entre ambos ministerios resulta fundamental para intercambiar posiciones sobre asuntos de interés común y seguir consolidando la Asociación Estratégica Integral entre los dos países.



Antes de las conversaciones, Phan Van Giang fue recibido por el secretario jefe del Gabinete de Japón, Kihara Minoru, con quien intercambió opiniones sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales.

El general Phan Van Giang, miembro del Buró Político, viceprimer ministro y titular de Defensa vietnamita, visita la Escuela de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas de Autodefensa de Japón. (Fuente: VNA)



El ministro vietnamita reiteró que Vietnam considera a Japón un socio prioritario y de largo plazo y expresó su respaldo al papel cada vez más activo de Tokio en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo regional y mundial. Por su parte, Kihara reafirmó la importancia que Japón concede al fortalecimiento de los vínculos con Vietnam en el marco de la Asociación Estratégica Integral.



Como parte de su agenda en Japón, Phan Van Giang también visitó la Escuela de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas de Autodefensa, donde intercambió experiencias sobre la formación de oficiales superiores.



Previamente, el 12 de julio, el ministro vietnamita sostuvo un encuentro con funcionarios de la Embajada de Vietnam y representantes de la comunidad coterránea residente en Japón, ocasión en la que reconoció las contribuciones de esa colectividad al desarrollo del país y al fortalecimiento de la amistad entre ambas naciones./.