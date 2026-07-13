Vietnam y Camboya evalúan transporte fronterizo internacional

Tay Ninh, Vietnam (VNA) - Autoridades de Vietnam y Camboya realizaron hoy un estudio de campo en el par de pasos fronterizos internacionales de Tan Nam (provincia vietnamita de Tay Ninh) y Meun Chey (provincia camboyana de Prey Veng), con el objetivo de revisar la implementación del Acuerdo de Transporte Terrestre entre ambos países y evaluar las condiciones para el despliegue del transporte intermodal internacional.



Durante la visita, el subsecretario de Estado del Ministerio de Obras Públicas y Transporte de Camboya Ben Boran destacó la estrecha coordinación entre los ministerios, organismos competentes y las autoridades de la provincia de Tay Ninh en las labores de estudio y desarrollo de la infraestructura del paso fronterizo.



Según el funcionario, las inversiones realizadas han permitido dotar a la zona fronteriza de una infraestructura moderna y de alta calidad, capaz de satisfacer eficazmente las necesidades del transporte y el comercio entre ambos países.



Asimismo, expresó su confianza en que las dos partes alcancen próximamente un consenso sobre las medidas necesarias para impulsar la aplicación del Acuerdo de Transporte Terrestre en este par de pasos fronterizos internacionales.



Por su parte, la subjefa del Departamento de Carreteras de Vietnam Phan Thi Thu Hien explicó que el estudio de campo permitirá a las autoridades camboyanas evaluar las condiciones de la infraestructura, la capacidad de organización del tráfico y las actividades de gestión en el paso fronterizo internacional de Tan Nam, como base para el posterior intercambio de información y la concertación de los aspectos técnicos durante la reunión oficial entre ambas partes.



La funcionaria señaló además que el sistema vial que conecta Ciudad Ho Chi Minh con el paso fronterizo internacional de Tan Nam ha sido desarrollado de manera integral, reduciendo el tiempo de viaje a unas dos horas y facilitando el transporte de mercancías y pasajeros, además de fortalecer la conectividad entre los dos países.



Los resultados de la inspección servirán de base para que Vietnam y Camboya continúen las consultas destinadas a incorporar el par de pasos fronterizos internacionales de Tan Nam-Meun Chey al Apéndice A1 del Protocolo de aplicación del Acuerdo de Transporte Terrestre entre ambos países.



Una vez completado ese proceso, ambos pasos fronterizos contarán con un marco jurídico pleno para la implementación del transporte intermodal internacional, lo que contribuirá a impulsar el comercio fronterizo, desarrollar la logística, fortalecer la conectividad del transporte y ampliar la cooperación económica entre Vietnam, Camboya y otros países de la región./.

VNA