Vietnam completa la entrega de los cuerpos de 15 turistas indios a sus familias

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Las autoridades vietnamitas, en coordinación con la Embajada y el Consulado General de la India en el país, concluyeron hoy los trámites para la entrega y repatriación de los cuerpos de 15 turistas indios fallecidos en el reciente naufragio de una lancha turística en Phu Quoc, provincia de An Giang, conforme a los deseos de sus familiares.



El Departamento de Relaciones Exteriores de Ciudad Ho Chi Minh facilitó los procedimientos de entrada para los familiares de las víctimas y colaboró con hospitales, instituciones forenses y proveedores de servicios autorizados de la India en la realización de los trámites correspondientes, de acuerdo con la legislación vigente y las solicitudes de las familias.



Tras recibir la información sobre el accidente, en la tarde del 11 de julio, el Departamento de Relaciones Exteriores estableció dos grupos de trabajo para prestar asistencia jurídica y recibir a los familiares de las víctimas. Asimismo, puso en marcha un mecanismo permanente de coordinación (24/7) con el Departamento Consular de la Cancillería, las autoridades de la provincia de An Giang, la Zona Económica Especial de Phu Quoc, las fuerzas competentes vietnamitas, la Embajada de la India en Hanoi y el Consulado General de ese país en Ciudad Ho Chi Minh, con el fin de agilizar los procedimientos consulares, los arreglos funerarios y la asistencia a los familiares.

En la noche del 12 de julio, uno de los equipos de trabajo se desplazó al Centro de Medicina Forense de Ciudad Ho Chi Minh para coordinar la recepción y conservación de los cuerpos de las 15 víctimas, trasladados desde Phu Quoc.



Las autoridades vietnamitas informaron que continuarán trabajando junto con el Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores y las representaciones diplomáticas de la India para completar los trámites pendientes y brindar apoyo a los familiares de las personas heridas, quienes permanecen bajo tratamiento en el Hospital Cho Ray, en Ciudad Ho Chi Minh.



La Embajada de la India en Vietnam y su Consulado General en Ciudad Ho Chi Minh expresaron su reconocimiento por la respuesta oportuna, profesional, responsable y humanitaria de las autoridades vietnamitas, en particular de las unidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, la provincia de An Giang y la Zona Especial de Phu Quoc, durante la atención y gestión de la emergencia./.