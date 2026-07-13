Premier vietnamita recibe a nueva embajadora de Estados Unidos

Hanoi (VNA) - Vietnam considera a Estados Unidos uno de sus socios prioritarios y aspira a elevar la Asociación Estratégica Integral bilateral a un nuevo nivel en beneficio de ambos pueblos, afirmó hoy el primer ministro Le Minh Hung al recibir en Hanoi a la nueva embajadora estadounidense, Jennifer Wicks.



El jefe de Gobierno expresó su confianza en que la diplomática desempeñe un mandato exitoso y contribuya a fortalecer de manera estable, sustantiva y eficaz la Asociación Estratégica Integral entre los dos países.



Asimismo, manifestó su deseo de que Jennifer Wicks y la Embajada de Estados Unidos actúen como un puente para impulsar los intercambios de delegaciones de alto nivel y coordinen con los ministerios y organismos vietnamitas la implementación de áreas de cooperación sustantiva. También abogó por mantener un diálogo franco sobre las diferencias aún existentes, con espíritu de respeto mutuo, para evitar que estas afecten el desarrollo general de la relación bilateral.



Le Minh Hung destacó la importancia de promover una cooperación económica y comercial armoniosa, sostenible y mutuamente beneficiosa. En ese sentido, instó a resolver con rapidez los obstáculos pendientes y concluir las negociaciones para la firma de un acuerdo comercial recíproco, justo y equilibrado, que proporcione un marco estable para ampliar las actividades de inversión, producción y negocios de las empresas de ambos países.



El premier subrayó además que Vietnam está acelerando la reforma de los procedimientos administrativos y el perfeccionamiento de su sistema jurídico para hacerlo más transparente y moderno, con el objetivo de crear condiciones más favorables para las empresas estadounidenses. Reiteró también la disposición del Gobierno a escuchar y atender las preocupaciones legítimas de esas entidades.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)



En materia de defensa y seguridad, propuso fortalecer la cooperación en aplicación de la ley, asistencia humanitaria, ciberseguridad y lucha contra la delincuencia transnacional.



Al agradecer el apoyo de Estados Unidos para afrontar las secuelas de la guerra, solicitó que Washington continúe respaldando a Vietnam en la descontaminación por dioxinas, la remoción de bombas y minas, la asistencia a las personas con discapacidad y el intercambio de registros, documentos y tecnología de análisis de ADN para la búsqueda e identificación de los restos de soldados caídos durante los conflictos pasados.



También reafirmó el compromiso de Vietnam de continuar colaborando en la búsqueda de los militares estadounidenses desaparecidos durante la guerra y destacó la necesidad de ampliar la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, desarrollo de recursos humanos, transformación digital, educación, formación e intercambios entre los pueblos.



Por su parte, Jennifer Wicks aseguró que Estados Unidos concede gran importancia a las relaciones con Vietnam e indicó que las prioridades de su mandato estarán alineadas con las del presidente Donald Trump, en consonancia con los intereses comunes de ambos países.



La embajadora reiteró que la cooperación económica y comercial seguirá siendo una prioridad y expresó su esperanza de que las dos partes mantengan un diálogo activo para alcanzar cuanto antes un acuerdo comercial de alto nivel, recíproco, justo y equilibrado.



Asimismo, valoró los esfuerzos del Gobierno vietnamita por perfeccionar el marco jurídico y mejorar el entorno para la inversión y los negocios. En ese contexto, afirmó que trabajará estrechamente con las autoridades vietnamitas para impulsar proyectos de cooperación concretos, resolver los problemas pendientes con espíritu constructivo y ampliar la colaboración en ámbitos donde ambos países poseen fortalezas y necesidades complementarias.



Jennifer Wicks consideró además que existe un amplio margen para reforzar la cooperación en seguridad marítima, aplicación de la ley y respuesta a los desafíos de la seguridad transnacional.



También se comprometió a seguir impulsando la cooperación para afrontar las consecuencias de la guerra, al considerar que constituye un importante pilar humanitario de la relación bilateral. En ese sentido, expresó su interés en ampliar los programas relacionados con la descontaminación por dioxinas, la remoción de bombas y minas, el apoyo a las personas con discapacidad, la búsqueda e identificación de los mártires vietnamitas y la repatriación de los restos de militares estadounidenses.



La diplomática afirmó que colaborará con las agencias competentes de Estados Unidos para mantener el interés y los recursos destinados a estos programas, al tiempo que reforzará la coordinación con los ministerios y organismos vietnamitas para garantizar la implementación eficaz de los acuerdos alcanzados.



Destacó la importancia de promover los intercambios entre ambos pueblos y manifestó su voluntad de ampliar la cooperación en educación, ciencia, tecnología e innovación, en apoyo a los objetivos de desarrollo de Vietnam establecidos en la Resolución n.º 57-NQ/TW del Buró Político del Partido.



Asimismo, reiteró su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en asuntos regionales e internacionales de interés común y expresó su expectativa de que Estados Unidos y Vietnam mantengan una estrecha coordinación en el marco del Consejo de Paz de Gaza./.