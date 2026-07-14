Vietnam dispuesto a compartir su experiencia con Timor Leste de cara a su futura presidencia de ASEAN

Dili (VNA) - Vietnam está dispuesto a compartir sus experiencias con Timor Leste mientras este país se prepara para asumir la presidencia de la ASEAN en 2029, afirmó el encargado de negocios de Vietnam en la nación insular, Pham Binh Dam, durante una reunión con el viceprimer ministro timorense, Francisco Kalbuadi Lay.



Durante el encuentro, celebrado el 13 de julio en Dili, ambas partes analizaron medidas destinadas a fortalecer la cooperación bilateral en distintos ámbitos y ampliar los vínculos entre los dos países.



Francisco Kalbuadi Lay, quien también ocupa los cargos de ministro coordinador de Asuntos Económicos y titular de Turismo y Medio Ambiente, destacó los notables avances socioeconómicos alcanzados por Vietnam, así como su apoyo constante al proceso de integración regional e internacional de Timor Leste, incluida su incorporación a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a la ASEAN. Según señaló, la experiencia vietnamita en materia de desarrollo e integración constituye una valiosa referencia para Timor Leste.



Los dos funcionarios intercambiaron propuestas para impulsar la cooperación en áreas como agricultura y seguridad alimentaria, formación de recursos humanos, transformación digital, turismo, conectividad y promoción de inversiones.



Pham Binh Dam afirmó que Vietnam está dispuesto a compartir sus conocimientos y promover la conexión entre organismos, localidades y empresas de ambos países, de acuerdo con las prioridades de desarrollo y las necesidades concretas de Timor Leste.

El encargado de negocios de Vietnam, Pham Binh Dam, y el viceprimer ministro timorense, Francisco Kalbuadi Lay (Fuente: VNA)



El diplomático señaló que ambas naciones cuentan con condiciones favorables para poner en marcha programas de cooperación práctica. Entre las primeras áreas de trabajo figuran el intercambio de expertos, la evaluación de necesidades, la capacitación de funcionarios y el fortalecimiento de los vínculos comerciales entre empresas.



En el sector turístico, ambas partes coincidieron en que Timor Leste posee un gran potencial para desarrollar productos basados en sus paisajes naturales, sus recursos marinos y su rica identidad cultural.



Al abordar los preparativos de Timor Leste para asumir la presidencia de la ASEAN en 2029, Francisco Kalbuadi Lay expresó su deseo de aprovechar la experiencia de Vietnam en la organización de importantes eventos multilaterales, así como en la formación de funcionarios, protocolo, logística, comunicación y coordinación entre instituciones.



Pham Binh Dam reiteró la disposición de Vietnam a intercambiar experiencias y ofrecer el apoyo necesario para ayudar a Timor Oriental a fortalecer su capacidad de participación activa y efectiva en las actividades de la ASEAN.



Entre tanto, Lay destacó la importancia de la presencia de empresas vietnamitas en Timor Leste y afirmó que el Gobierno de su país está dispuesto a estudiar soluciones para resolver las dificultades que puedan afectar sus inversiones y actividades comerciales.



Ambas partes acordaron seguir trabajando con los organismos competentes para identificar sectores prioritarios, proyectos concretos e iniciativas destinadas a ampliar la cooperación bilateral en el futuro.



La reunión contribuirá a profundizar las relaciones entre Vietnam y Timor Leste, convirtiendo la confianza política y el potencial de cooperación en programas concretos que favorezcan los objetivos de desarrollo de ambos países y fortalezcan la solidaridad dentro de la ASEAN y la cooperación regional./.