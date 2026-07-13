Inauguran nuevas rutas aéreas que conectarán Hai Phong con Ciudad Ho Chi Minh y Phu Quoc

Hai Phong, Vietnam (VNA) - La aerolínea Sun PhuQuoc Airways, en coordinación con el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Hai Phong, anunció hoy la apertura de dos nuevas rutas aéreas que unirán la urbe portuaria con Ciudad Ho Chi Minh y la isla de Phu Quoc.

La entrada en operación de estas conexiones, prevista para el 25 de julio, permitirá reforzar la conectividad aérea de Hai Phong, impulsar el desarrollo del turismo, el comercio y la inversión, y generar un nuevo impulso para el crecimiento del sector turístico de la ciudad.

Durante el acto de presentación, La Vinh Nam, representante del Departamento Comercial de Sun PhuQuoc Airways, informó que la compañía operará, a partir del 25 de julio de 2026, un vuelo diario de ida y vuelta en cada una de las dos rutas.

De acuerdo con el itinerario, el vuelo Ciudad Ho Chi Minh–Hai Phong despegará a las 07:05 y aterrizará a las 09:10. En sentido contrario, partirá de Hai Phong a las 15:50 y llegará a Ciudad Ho Chi Minh a las 18:00.

En la ruta Hai Phong–Phu Quoc, el vuelo saldrá a las 10:00 y llegará a las 12:05, mientras que el servicio de regreso despegará de Phu Quoc a las 12:55 y aterrizará en Hai Phong a las 15:00.

En la cita. (Fuente: VNA)

Se trata de las primeras rutas operadas por Sun PhuQuoc Airways desde Hai Phong, con lo que el Aeropuerto Internacional de Cat Bi se convierte en el séptimo aeropuerto nacional integrado a la red de destinos de la aerolínea.

Hasta el momento, ambas rutas ya han registrado más de 5.000 reservas, mientras que el índice de ocupación de los vuelos continúa en aumento, reflejando la creciente demanda de conexiones entre Hai Phong y los principales polos económicos y turísticos del país. Como parte del lanzamiento, la compañía también ha puesto en marcha diversos programas promocionales en tarifas y servicios con el fin de estimular la demanda turística durante la fase inicial de operaciones.

El subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Hai Phong, Do Thanh Binh, destacó que, en un contexto en el que el sector turístico apuesta por un desarrollo sostenible y por fortalecer su competitividad, la cooperación entre el turismo y la aviación adquiere una relevancia estratégica. En ese sentido, señaló que el transporte aéreo no solo facilita los intercambios comerciales, sino que también amplía los mercados emisores de visitantes, mejora el acceso a los destinos turísticos de Hai Phong y contribuye a incrementar el atractivo de la ciudad.

La incorporación de las rutas Hai Phong–Ciudad Ho Chi Minh y Hai Phong–Phu Quoc fortalecerá la conectividad entre Hai Phong y algunos de los principales centros económicos y turísticos de Vietnam, favorecerá el flujo bidireccional de visitantes y aportará un nuevo impulso al desarrollo del turismo interregional. Asimismo, la decisión de Sun PhuQuoc Airways de ampliar su red de vuelos hacia Hai Phong reafirma la posición, el atractivo y el potencial de la ciudad en los ámbitos del turismo, el comercio y la inversión.

Las autoridades del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo valoraron positivamente el compromiso de Sun PhuQuoc Airways con la inversión, la expansión de su red de rutas y la mejora continua de la calidad de sus servicios. Al mismo tiempo, exhortaron a las agencias de viajes y a las empresas del sector turístico a desarrollar de forma proactiva nuevos productos y circuitos que permitan aprovechar el creciente flujo bidireccional de visitantes, contribuyendo así al objetivo de recibir 16,3 millones de turistas en 2026 y 25 millones en 2030.

"La ciudad de Hai Phong seguirá creando condiciones favorables para que las aerolíneas desarrollen sus operaciones en este mercado. Asimismo, hacemos un llamado a los medios de comunicación para intensificar la difusión y promoción de las nuevas rutas, contribuyendo a proyectar la imagen de una Hai Phong dinámica, con una identidad propia y cada vez mejor conectada", subrayó Do Thanh Binh./.

​