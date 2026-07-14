Ciudad Ho Chi Minh impulsa cooperación con socios franceses

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh desea seguir ampliando la cooperación con los socios franceses en aquellos ámbitos en los que ambas partes cuentan con fortalezas y necesidades comunes, expresó hoy Bui Minh Thanh, vicepresidente del Comité Popular municipal.



Durante la ceremonia conmemorativa por el 237.º aniversario de la Fiesta Nacional de Francia (14 de julio), organizada por el Consulado General del país europeo en la ciudad, el dirigente local hizo trasladó una felicitación por la efeméride y señaló que Ciudad Ho Chi Minh se enorgullece de ser una de las localidades vietnamitas que mantiene una cooperación más dinámica y fructífera con los socios franceses.



La presencia de Francia se hace patente en numerosos ámbitos de la vida de la ciudad, desde la arquitectura, la educación y la cultura hasta el comercio, la inversión y los intercambios entre los pueblos, destacó.



Minh Thanh expresó su confianza en que, en esta nueva etapa de desarrollo, la combinación de la experiencia y la tecnología francesas con el potencial de crecimiento de Ciudad Ho Chi Minh generará nuevos beneficios para ambas partes.



Subrayó que, además de la cooperación económica, la ciudad considera que los intercambios culturales, educativos y entre los pueblos constituyen la base duradera de las relaciones entre Vietnam y Francia.



Manifestó su deseo de seguir trabajando conjuntamente para fortalecer los lazos de amistad, de modo que cada vez más vietnamitas conozcan mejor Francia y un número creciente de ciudadanos franceses considere a Ciudad Ho Chi Minh como un amigo, un socio y un destino de confianza.



El cónsul general destacó los avances alcanzados en la cooperación bilateral en sectores como el comercio, el transporte, la energía, la aviación y la salud.



Señaló que ambos países cuentan con un amplio potencial para desarrollar nuevos ámbitos prioritarios para Vietnam y Ciudad Ho Chi Minh, en los que Francia dispone de reconocidas fortalezas, entre ellos las finanzas, la tecnología y los minerales estratégicos.



Además, subrayó que las relaciones bilaterales registran un notable dinamismo en la cooperación artística, cinematográfica y en el ámbito de la creatividad digital, así como en la educación, la formación y los programas de intercambio de estudiantes.



Los resultados positivos obtenidos en los campos económico, cultural y educativo constituyen, afirmó, una prueba tangible del valor de la Asociación Estratégica Integral entre Francia y Vietnam.



Al reiterar que Francia y Europa son socios fiables, estables y respetuosos de la soberanía de Vietnam, Etienne Ranaivoson consideró que el actual contexto internacional, marcado por la incertidumbre, pone aún más de relieve la importancia de la confianza, la credibilidad y el compromiso a largo plazo en las relaciones internacionales.



Añadió que estos valores son fundamentales tanto para Francia como para las relaciones bilaterales, y reafirmó el compromiso del Consulado General de Francia en Ciudad Ho Chi Minh de seguir fortaleciéndolos en beneficio de la amistad entre ambos países./.

VNA