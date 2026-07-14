Turismo

Comuna vietnamita de Ta Xua apuesta por el turismo sostenible

Ta Xua, en la provincia de Son La, fue nominada como Destino Turístico Emergente Líder de Asia 2026 gracias a su mar de nubes, cultura mong y apuesta por un turismo sostenible.

Ta Xua, en la provincia de Son La, es considerada una de las mejores zonas para observar nubes en el norte de Vietnam. (Foto: VNA)
Ta Xua, en la provincia de Son La, es considerada una de las mejores zonas para observar nubes en el norte de Vietnam. (Foto: VNA)

Son La, Vietnam (VNA) - Nominada por primera vez en la categoría de “Destino turístico emergente líder de Asia” de los Premios Mundiales del Viaje 2026, Ta Xua, en la provincia norvietnamia de Son La, ha experimentado una notable transformación, pasando de ser una remota y desfavorecida comuna de alta montaña a convertirse en un destino cada vez más atractivo en el mapa turístico regional.

Del mar de nubes a nuevas oportunidades

Ta Xua ya había llamado la atención internacional cuando la cadena india NDTV la incluyó entre los 26 destinos imprescindibles del mundo para visitar en 2026, destacando sus paisajes prácticamente vírgenes y su escaso nivel de comercialización. Su atractivo radica en el clima fresco, el espectacular mar de nubes, los antiguos árboles de té shan tuyet y el rico patrimonio cultural del pueblo étnico mong.

Do Van Xiem, presidente del Comité Popular de la comuna, señaló que numerosos habitantes han dejado la agricultura tradicional para dedicarse a la gestión de alojamientos familiares (homestays), al suministro de productos agrícolas y actividades vinculadas al turismo.

En 2025, la comuna recibió alrededor de 130 mil visitantes, incluidos tres mil 180 turistas internacionales, generando unos ingresos turísticos estimados en 2,8 millones de dólares (un dólar equivale a unos 26 mil dongs vietnamitas). Durante el primer semestre de 2026 acogió aproximadamente a 56 mil visitantes, con ingresos cercanos a los 54 mil millones de dongs.

La tasa de pobreza descendió del 37% en 2024 al 33,64 % en 2025. En esta zona montañosa, donde la comunidad mong representa cerca del 99,87% de la población, esta reducción refleja el creciente papel del turismo en la mejora de los ingresos y las condiciones de vida.

Gestionar el destino con una visión a largo plazo

Las autoridades locales reconocen que la infraestructura turística aún es insuficiente, mientras que la presión sobre la gestión del suelo y la construcción ha aumentado rápidamente. Asimismo, la calidad de los recursos humanos del sector sigue siendo desigual y los productos de turismo cultural aún carecen de mayor profundidad.

Luong Duy Doanh, director de la agencia de viaje Fivestar y responsable del Consejo de Desarrollo del Noreste y Noroeste del Club de Viajes UNESCO de Hanoi, afirmó que Ta Xua debe desarrollarse en armonía con su paisaje natural y su identidad indígena, reforzar la promoción profesional y atraer inversiones de forma selectiva para evitar una urbanización excesiva y la expansión indiscriminada del hormigón.

La comuna intensifica actualmente la promoción del destino, impulsa productos turísticos vinculados a la preservación de la cultura étnica, mejora la calidad de los servicios y trabaja en la construcción de un entorno turístico seguro y acogedor.

Sus objetivos para 2026 son recibir 120 mil visitantes y alcanzar 120 mil millones de dongs en ingresos turísticos, además de concluir un plan de gestión del turismo comunitario y aplicar un código de conducta para los establecimientos de alojamiento y los prestadores de servicios turísticos.

Hacia una marca turística de montaña con identidad propia

La comuna está implementando la campaña “Llevando Ta Xua al mundo” y aspira a consolidar, entre 2028 y 2030, la imagen de “Ta Xua, un mar de nubes, naturaleza majestuosa e identidad cultural mong”.

Según Le Quang Tuan, de la revista Vietnam Travel Magazine, la nominación a los Premios Mundiales del Viaje representa una gran oportunidad, pero también pone a prueba la capacidad de gestión del destino. En lugar de centrarse únicamente en aumentar el número de visitantes o fomentar las tendencias de publicaciones en redes sociales, Ta Xua debe priorizar la calidad de la experiencia turística, la protección de los recursos naturales, la preservación de la identidad cultural y una distribución equitativa de los beneficios entre las autoridades, las empresas y la comunidad local para garantizar un desarrollo verdaderamente sostenible./.

VNA
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