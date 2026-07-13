Cultura-Deporte

Restauración devuelve nueva vida a la torre Cham más alta del Sudeste Asiático

El Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo ejecuta un proyecto de conservación de 3,4 millones de dólares en el complejo de torres Duong Long, utilizando resina de Dipterocarpus alatus y 340 mil ladrillos fabricados especialmente para igualar la mampostería original del siglo XII.

Restauración devuelve nueva vida a la torre Cham más alta del Sudeste Asiático (Foto: nhandan.vn)
Restauración devuelve nueva vida a la torre Cham más alta del Sudeste Asiático (Foto: nhandan.vn)

Gia Lai, Vietnam (VNA) - Las obras de restauración del complejo de torres Duong Long, considerado la torre de ladrillo Cham más alta del Sudeste Asiático, están en marcha con el objetivo de preservar uno de los sitios del patrimonio cultural más importantes de Vietnam.

También conocido como torre An Chanh, Binh An o Nga, el complejo es un vestigio nacional especial construido por el pueblo Cham entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Ubicado en la comuna de Binh An, provincia de Gia Lai, está compuesto por tres torres, de las cuales la central alcanza unos 39 metros de altura.

Tras más de 800 años de existencia, las torres han sufrido daños causados por las condiciones climáticas, el paso del tiempo y el crecimiento de plantas. A finales de 2025, el Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo puso en marcha un proyecto de restauración con una inversión superior a los 3,4 millones de dólares. Las obras, previstas para durar 10 meses, ya han completado el 40% del volumen de trabajo.

Antes del inicio de la restauración, todo el complejo fue sometido a un minucioso estudio y documentación para garantizar que las intervenciones cumplieran con los principios de conservación del patrimonio.

Para la restauración se han fabricado especialmente unos 340 mil ladrillos con una composición, color y textura similares a los ladrillos Cham originales. Cada pieza lleva grabado el año de producción, 2026, para diferenciar los nuevos materiales de la estructura antigua. Además, los ladrillos antiguos dañados se han triturado y mezclado con cal para elaborar un mortero compatible con la mampostería existente.

El proyecto también emplea resina del árbol Dipterocarpus alatus como material aglutinante, junto con una técnica tradicional de pulido y unión que se considera cercana a los métodos constructivos utilizados por el pueblo Cham.

Los relieves de piedra solo se restauran en aquellos casos en los que existen suficientes evidencias históricas, mientras que las partes desaparecidas sin referencias fiables se sustituyen por bloques de piedra lisos, con el fin de evitar la incorporación de detalles decorativos inexactos./.

VNA
#Torres Duong Long #cultura Cham #restauracion de patrimonio #vestigio nacional #tecnicas tradicionales #arquitectura de ladrillo #Gia Lai 2026
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Noticias relacionadas

Un espectáculo en el VI Festival de la Cultura de la Etnia Cham 2026 (Foto: VNA)

Vietnam rinde homenaje a la riqueza cultural de la etnia Cham

La provincia de Khanh Hoa inauguró el VI Festival de la Cultura de la Etnia Cham 2026. La vicepresidenta vietnamita, Vo Thi Anh Xuan, y el presidente provincial, Nguyen Viet Hung, presidieron la cita que reúne a comunidades de siete provincias con el fin de preservar sus tradiciones, arte y patrimonio arquitectónico, enlazando la herencia cultural con el desarrollo socioeconómico.

Ver más

Jóvenes vietnamitas preservan y promueven los valores patrimoniales

Jóvenes vietnamitas preservan y promueven los valores patrimoniales

Desde la promulgación de la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la cultura, numerosos objetivos y grandes orientaciones han sido y están siendo concretados en la vida social. En este proceso, la joven generación reafirma cada vez más su importante papel en la preservación y promoción de los valores culturales nacionales.

La alumna Hang Thi Cha lee siguiendo las indicaciones del maestro en el libro de texto de idioma vietnamita de primer grado. (Foto: VNA)

Son La: Una clase de alfabetización muy especial en el corazón del bosque de Ta Xua

En medio del bosque de uso especial de la comuna de Ta Xua, provincia vietnamita de Son La, el camino hacia la aldea de Lang Sang es tan estrecho que en muchos tramos solo cabe una motocicleta. Sin embargo, cada noche, el lugar se llena con el eco del deletreo de las mujeres de la etnia minoritaria Mong que aprenden a leer y escribir por primera vez. Desde hace varios años, esta aula mantiene sus luces encendidas con regularidad para abrir una esperanza de cambio a quienes antes pasaban el año entero con la azada en el campo sin haber tomado jamás un lápiz.

Desfile de trajes tradicionales vietnamitas en Hue 2026

Desfile de trajes tradicionales vietnamitas en Hue 2026

El Centro de Conservación de Reliquias de la Ciudadela Imperial de Hue, en coordinación con el Comité Popular del barrio de Phu Xuan y el Grupo del Proyecto “Desfile de Cien Flores”, organizó el 4 de julio un recorrido de desfile de trajes tradicionales bajo el tema “Convergencia de Estilos Vietnamitas”.