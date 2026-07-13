Restauración devuelve nueva vida a la torre Cham más alta del Sudeste Asiático

Gia Lai, Vietnam (VNA) - Las obras de restauración del complejo de torres Duong Long, considerado la torre de ladrillo Cham más alta del Sudeste Asiático, están en marcha con el objetivo de preservar uno de los sitios del patrimonio cultural más importantes de Vietnam.



También conocido como torre An Chanh, Binh An o Nga, el complejo es un vestigio nacional especial construido por el pueblo Cham entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Ubicado en la comuna de Binh An, provincia de Gia Lai, está compuesto por tres torres, de las cuales la central alcanza unos 39 metros de altura.



Tras más de 800 años de existencia, las torres han sufrido daños causados por las condiciones climáticas, el paso del tiempo y el crecimiento de plantas. A finales de 2025, el Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo puso en marcha un proyecto de restauración con una inversión superior a los 3,4 millones de dólares. Las obras, previstas para durar 10 meses, ya han completado el 40% del volumen de trabajo.



Antes del inicio de la restauración, todo el complejo fue sometido a un minucioso estudio y documentación para garantizar que las intervenciones cumplieran con los principios de conservación del patrimonio.



Para la restauración se han fabricado especialmente unos 340 mil ladrillos con una composición, color y textura similares a los ladrillos Cham originales. Cada pieza lleva grabado el año de producción, 2026, para diferenciar los nuevos materiales de la estructura antigua. Además, los ladrillos antiguos dañados se han triturado y mezclado con cal para elaborar un mortero compatible con la mampostería existente.



El proyecto también emplea resina del árbol Dipterocarpus alatus como material aglutinante, junto con una técnica tradicional de pulido y unión que se considera cercana a los métodos constructivos utilizados por el pueblo Cham.



Los relieves de piedra solo se restauran en aquellos casos en los que existen suficientes evidencias históricas, mientras que las partes desaparecidas sin referencias fiables se sustituyen por bloques de piedra lisos, con el fin de evitar la incorporación de detalles decorativos inexactos./.

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