Desarrollan arte como vehículo para difundir el valor patrimonial de Vietnam

Hanoi (VNA) - Cada vez más espacios patrimoniales son elegidos para albergar exposiciones, conciertos y espectáculos inmersivos, contribuyendo a poner en valor la riqueza cultural de Vietnam y atraer a un público más amplio.



En Hanoi, numerosos sitios históricos y culturales están revitalizando su papel mediante iniciativas creativas.



La Ciudadela Imperial de Thang Long organiza de forma periódica recreaciones históricas, exposiciones y experiencias culturales, mientras que las visitas nocturnas a la prisión de Hoa Lo han ganado popularidad gracias a la combinación de narración artística con efectos de sonido e iluminación.



El Templo de la Literatura que anteriormente se centraba en exposiciones temáticas, ha ampliado su oferta para incluir presentaciones de música tradicional, arte contemporáneo, exposiciones de bellas artes, demostraciones de caligrafía y desfiles de moda.



Según el doctor Le Xuan Kieu, director del Centro de Actividades Científicas y Educativas del Templo de la Literatura, el objetivo es convertir este monumento en un espacio cultural dinámico donde la tradición dialogue con la contemporaneidad.



Este modelo de integración entre arte y patrimonio también está siendo adoptado por diversas localidades, adaptándolo a las características de cada sitio histórico.





La singular procesión de botes dragón en el río durante el Festival de Trang An 2026. (Foto: VNA)

En la provincia norteña de Ninh Binh, el Festival de música y creatividad Trang An – Ninh Binh (Forestival) se celebra en el núcleo del Complejo paisajístico de Trang An, declarado patrimonio mundial, fusionando música, arte contemporáneo, paisajes naturales y cultura local.



En la provincia de Quang Ninh, el espectáculo inmersivo “En busca de la huella de la perla”, presentado en la cueva de Ngoc Rong, dentro del complejo histórico y paisajístico de Vung Duc (Cam Pha), aprovecha la riqueza geológica del lugar, así como sus leyendas, creencias y valores culturales para construir una propuesta artística.



Desde su inauguración, la cueva de Ngoc Rong ha atraído a un número creciente de visitantes y se ha consolidado como escenario para actividades culturales y artísticas. A finales de junio también acogió la ceremonia de entrega de los Premios Asiáticos de Arquitectura, un evento que ha contribuido a renovar la forma en que el público se acerca al patrimonio.



Nguyen Thi Xoan, residente del barrio de Cau Giay, en Hanoi, afirmó que en varias ocasiones acudió a estos monumentos motivada por los espectáculos artísticos, pero que posteriormente sintió interés por conocer con mayor profundidad el valor histórico y cultural de esos espacios, haciendo que la experiencia resultara más natural y enriquecedora.



Especialistas señalan que la integración del arte en los espacios patrimoniales debe realizarse con cautela para evitar la distorsión de sus valores, una comercialización excesiva o la pérdida de su autenticidad y carácter sagrado.



En este sentido, la colaboración entre las autoridades, los expertos, los artistas y la comunidad resulta esencial para lograr un equilibrio entre la conservación y la promoción del patrimonio cultural./.