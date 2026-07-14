Turismo

Provincia vietnamita de Lam Dong diversifica su oferta para atraer más turistas

Al entrar en la temporada turística alta de verano de 2026, muchos destinos en la provincia de Lam Dong registran un fuerte aumento en el número de visitantes, especialmente en el área de Da Lat.

El tramo del terraplén con coloridos tetrápodos en la playa rocosa de Ong Dia se ha convertido en un imán para los turistas en el barrio de Phu Thuy, provincia de Lam Dong. (Foto: VNA)
El tramo del terraplén con coloridos tetrápodos en la playa rocosa de Ong Dia se ha convertido en un imán para los turistas en el barrio de Phu Thuy, provincia de Lam Dong. (Foto: VNA)

Lam Dong, Vietnam (VNA)- Al entrar en la temporada turística alta de verano de 2026, muchos destinos en la provincia de Lam Dong registran un fuerte aumento en el número de visitantes, especialmente en el área de Da Lat.

Aprovechando las ventajas de un clima templado, paisajes naturales y un mayor espacio turístico tras la fusión, Lam Dong está impulsando programas de estímulo y la diversificación de productos, como contribución a mejorar el atractivo del destino y generar motivaciones al crecimiento de la industria del ocio.

* Destinos vibrantes durante la temporada alta

A mediados de julio, las zonas en el lago Xuan Huong y la plaza Lam Vien siempre atraen la atención de numerosos habitantes locales y turistas.

El ambiente vibrante también se extiende a muchos destinos famosos como el Área Turística Nacional del Lago Tuyen Lam, la Cascada Datanla, el Pico Lang Biang, los lugares para cazar nubes, los modelos de agroturismo y los sistemas de alojamiento en casas de familia.

De acuerdo con las estadísticas, muchos alojamientos en el centro de Da Lat alcanzan tasas de ocupación del 80-90% los fines de semana.

En los primeros seis meses de 2026, la provincia de Lam Dong recibió a casi 12 millones de visitantes, lo que representó un aumento de más del 18% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Entre ellos, 825 mil fueron visitantes internacionales, una subida interanual de 18,6%, y el ingreso total de las actividades en el campo llegó a mil 281 millones de dólares.

Actualmente, la provincia cuenta con cuatro mil 295 establecimientos de alojamiento con más de 68 mil habitaciones; 126 agencias de viajes y mil 180 guías turísticos, lo que permite satisfacer las crecientes necesidades de los viajeros.

* Estimular la demanda y diversificar los productos para atender mejor a los turistas

Con el fin de crear una fuerza impulsora para la temporada alta turística de verano, el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia está implementando un programa de estímulo con los mensajes "Lam Dong - Ven a amar", "Gente de Lam Dong - Vive la experiencia turística de Lam Dong" y construyendo la marca del destino "Lam Dong - Un viaje al mar, las flores y el gran bosque".

El programa se implementa a lo largo de 2026, centrándose en el verano con numerosas actividades culturales y turísticas únicas.

Al mismo tiempo, Lam Dong organiza una serie de eventos a gran escala para promover su imagen y mejorar la competitividad del destino. En particular, se espera que el 11º Festival de las Flores de Da Lat, que se celebrará a finales de diciembre de 2026, se convierta este año en uno de los eventos más destacados del sector turístico local, contribuyendo a atraer a un gran número de visitantes nacionales y foráneos.

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Las playas de Lam Dong también son importantes atracciones turísticas. (Foto: VNA)

Por otro lado, la provincia anima a las empresas de transporte, alojamiento, alimentación y bebidas, compras, entretenimiento y atención médica a implementar diversos programas promocionales y desarrollar paquetes de incentivos para los viajeros que llegan a la localidad por vía terrestre con descuentos que oscilan entre el 20% y el 30%.

Según Nguyen Lan Ngoc, subdirectora del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia de Lam Dong, además de sus ventajas en paisajes naturales, la localidad ha identificado la creación de una imagen de destino seguro y acogedor, imbuido de identidad cultural, como un factor crucial para atraer y retener viajeros.

Lam Dong plantea dar la bienvenida a 25,8 millones de turistas en 2026, como contribución a lograr su objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos./.

VNA
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