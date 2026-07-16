Comité Permanente de Asamblea Nacional examina reformas administrativas

Hanoi (VNA)- El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam analizó hoy el proyecto de ley que modifica y complementa diversas disposiciones de 10 leyes relacionadas con los procedimientos administrativos y las condiciones para la inversión y los negocios en los sectores de agricultura y medio ambiente, con el objetivo de reducir cargas regulatorias, simplificar trámites y fortalecer la descentralización administrativa sin generar vacíos en la gestión estatal.



Al presentar el proyecto, el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Nguyen Hoang Hiep informó que la iniciativa legislativa introduce modificaciones en las leyes de Protección y Cuarentena Vegetal, de Ganadería, de Diques, de Geología y Minerales, de Meteorología e Hidrología, de Recursos Hídricos, de Sanidad Animal, de Irrigación, de Pesca y de Cultivos.



El proyecto se centra en reducir y simplificar los procedimientos administrativos, flexibilizar las condiciones para la actividad empresarial y descentralizar la autoridad encargada de resolver diversos trámites. Asimismo, incorpora ajustes destinados a garantizar la coherencia y la uniformidad del sistema jurídico.



El viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc. (Foto: VNA)

Según el órgano redactor, la propuesta contempla la eliminación de 38 procedimientos administrativos y de 40 condiciones para la actividad empresarial, además de la simplificación de otros 13 trámites. De aprobarse, estas medidas permitirían reducir en conjunto 904 días en la tramitación administrativa y generar un ahorro estimado de más de 7,2 millones de dólares en costos de cumplimiento para ciudadanos y empresas.



En el informe preliminar de evaluación del proyecto, presentado por el jefe de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, Nguyen Thanh Hai, se señaló que el texto incorpora principalmente disposiciones ya previstas en la Resolución No. 66.19/2026/NQ-CP. Sin embargo, al tratarse de una normativa recientemente promulgada y aún con escasa aplicación práctica, advirtió que podrían persistir riesgos relacionados con su viabilidad y con la necesaria coherencia del marco legal.



La Comisión manifestó, en términos generales, su conformidad con varias de las propuestas incluidas en el proyecto, entre ellas la ampliación de cinco a diez años del período de vigencia y renovación del certificado de registro de plaguicidas; la eliminación del procedimiento para reexpedir el certificado que acredita las condiciones para comercializar esos productos; y la atribución a las autoridades provinciales de las inspecciones sobre la calidad de los plaguicidas importados.



No obstante, recomendó incorporar mecanismos de revisión y evaluación periódica de las sustancias activas autorizadas, así como establecer con mayor claridad los requisitos relativos a infraestructura y recursos humanos necesarios para que las administraciones locales puedan ejercer eficazmente las competencias que les serán transferidas.



Durante la sesión, los integrantes del Comité Permanente concentraron sus intervenciones en el fortalecimiento de la reforma administrativa, la simplificación de las condiciones para la actividad empresarial en los ámbitos agrícola y ambiental, la necesidad de que la descentralización vaya acompañada de procedimientos y normas técnicas claramente definidos, así como el reforzamiento de las inspecciones posteriores en ambos sectores.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, valoró el proyecto de ley como una medida innovadora para eliminar obstáculos jurídicos y crear un entorno más favorable para las empresas que operan en los sectores agrícola y de recursos naturales y medio ambiente.



Subrayó que el propósito de reducir 38 procedimientos administrativos, simplificar otros 13 y eliminar 40 condiciones para la actividad empresarial constituye una orientación de reforma digna de reconocimiento, al contribuir a disminuir los costos de cumplimiento tanto para las empresas como para la población. No obstante, insistió en que las modificaciones legales deben garantizar una aplicación efectiva en la práctica y evitar la aparición de vacíos regulatorios.



El dirigente parlamentario destacó la necesidad de avanzar desde un modelo basado en controles previos hacia un sistema centrado en las inspecciones posteriores. Explicó que la reducción de los procedimientos de autorización inicial trasladará una mayor responsabilidad a las labores de supervisión y control una vez otorgadas las licencias, en un contexto en el que numerosos organismos de inspección especializados a nivel local aún enfrentan limitaciones de personal y equipamiento.



En ese sentido, propuso incorporar al texto legal mecanismos de supervisión apoyados en tecnologías digitales, mediante la aplicación de sistemas de trazabilidad, códigos QR y disposiciones específicas sobre los recursos financieros destinados a las labores de vigilancia en las localidades, con el fin de evitar deficiencias en la gestión que puedan afectar la calidad de los productos agrícolas.



Asimismo, reiteró que la descentralización debe estar acompañada de un sistema uniforme de estándares y normas técnicas aplicables en todo el país.



Al concluir la sesión, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Hong Dien, informó que el Comité Permanente acordó someter el proyecto de ley a consideración del Parlamento durante su próximo período extraordinario de sesiones.



Precisó que el órgano responsable de la redacción asumirá plenamente la responsabilidad sobre la incorporación de las observaciones formuladas y sobre la calidad del texto definitivo, el cual deberá ser remitido al Gobierno para su aprobación antes de ser enviado a los diputados a más tardar el próximo 25 de julio.



La Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente fue encargada de continuar la evaluación oficial del proyecto en coordinación con el Consejo de Nacionalidades y las demás comisiones parlamentarias, expresando criterios concretos sobre cada uno de los contenidos, especialmente aquellos considerados complejos o sensibles, a fin de garantizar la calidad del expediente antes de su presentación ante la Asamblea Nacional.



Durante la misma reunión, el Comité Permanente también escuchó los informes preliminares sobre el estudio de prefactibilidad del proyecto de construcción de la autopista de circunvalación 5 de la Región Capital de Hanoi y sobre el proyecto de resolución para ajustar la política de inversión del ferrocarril Lao Cai-Hanoi-Hai Phong.



La Comisión de Economía y Finanzas expresó su respaldo a la necesidad de ejecutar la mencionada autopista al considerar que contribuirá a materializar las orientaciones del Partido y del Estado, abrir nuevos espacios para el desarrollo económico, fortalecer la conectividad regional y crear nuevas oportunidades de crecimiento para Hanoi y las localidades atravesadas por el proyecto.



Respecto al ajuste de la política de inversión de la línea ferroviaria Lao Cai-Hanoi-Hai Phong, recomendó continuar revisando el trazado, la ubicación de las estaciones y de las líneas de conexión para garantizar su compatibilidad con la planificación territorial y el uso del suelo, así como evaluar la articulación del proyecto con otras redes ferroviarias nacionales y urbanas, puertos marítimos, puertos secos, centros logísticos y otros medios de transporte.



También propuso realizar una evaluación integral de sus impactos en materia de defensa, seguridad, protección ambiental, conservación del patrimonio cultural y adaptación al cambio climático, además de revisar los puntos de intersección con infraestructuras estratégicas y zonas sujetas a regímenes especiales de gestión./.