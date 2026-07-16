Política

UE confía en papel de Vietnam para fortalecer cooperación con la ASEAN, afirma embajador

La UE reafirmó que Vietnam seguirá desempeñando un papel clave para fortalecer la cooperación con la ASEAN en comercio, energía, digitalización y seguridad.

Sujiro Seam, embajador de la UE ante la ASEAN (Fotografía cortesía de la Delegación de la UE ante la ASEAN).
Sujiro Seam, embajador de la UE ante la ASEAN (Fotografía cortesía de la Delegación de la UE ante la ASEAN).

Hanoi (VNA) - La Unión Europea (UE) seguirá contando con el liderazgo y el papel coordinador de Vietnam para fortalecer la cooperación con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), afirmó el embajador de la UE ante el bloque regional, Sujiro Seam.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el diplomático destacó que Vietnam es un socio sólido y estratégico de la UE en materia política y de seguridad, además de uno de sus principales aliados dentro de la ASEAN en los ámbitos económico, comercial, empresarial y de inversión.

Seam indicó que la solidez de las relaciones bilaterales quedó reflejada tanto en el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA) como en la elevación de los vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral, anunciada durante la visita del presidente del Consejo Europeo, António Costa, a la nación indochina en enero de 2026.

En ese contexto, afirmó que la UE espera que Vietnam comparta con otros países de la ASEAN su experiencia en la implementación del EVFTA y los beneficios obtenidos desde su entrada en vigor.

"La experiencia de Vietnam podría ayudar a otros Estados miembros de la ASEAN a comprender mejor las ventajas potenciales de un tratado de este tipo", señaló.

El embajador enmarcó el EVFTA dentro de la estrategia de largo plazo de la UE y la ASEAN para avanzar hacia un acuerdo regional de libre comercio, al considerar que los tratados bilaterales suscritos entre el bloque europeo y los países del Sudeste Asiático constituyen los pilares para alcanzar ese objetivo.

Además del comercio, Seam destacó la cooperación entre Vietnam y la UE en ámbitos como la transición ecológica, la transformación digital y los asuntos marítimos.

En particular, subrayó que Vietnam desempeña un papel relevante en el impulso de la transición energética verde en la región y recordó que, junto con Indonesia, es uno de los dos miembros de la ASEAN que participan en las Alianzas para una Transición Energética Justa (JETP), respaldadas por la UE y otros socios internacionales.

En el ámbito digital, reiteró que Vietnam coordina dentro de la ASEAN las conversaciones con la UE para establecer un marco común sobre los principios del comercio digital.

Respecto a la cooperación marítima, señaló que Vietnam y la UE colaboran en el marco del Foro Regional de la ASEAN (ARF), incluida una iniciativa copresidida dedicada a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).

Asimismo, sostuvo que el creciente consenso entre ambas partes en esta materia refleja la convergencia de posiciones entre la UE y la ASEAN en defensa del multilateralismo, la centralidad del Sudeste Asiático, el respeto a la soberanía y la integridad territorial, así como la solución pacífica de las controversias.

Ante un entorno internacional cada vez más complejo, el diplomático consideró que la cooperación multilateral es hoy más necesaria que nunca y reiteró que la UE y la ASEAN trabajan para elevar su actual Asociación Estratégica al nivel de Asociación Estratégica Integral.

En ese proceso, concluyó, Vietnam seguirá desempeñando un papel clave como coordinador de las relaciones entre ambos bloques, cuya cooperación consideró "natural y necesaria" por tratarse de dos de los ejemplos más exitosos de integración regional en el mundo./.

VNA
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