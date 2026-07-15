Política

Máximo dirigente vietnamita visita Centro de Atención para Inválidos de Guerra en Bac Ninh

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visitó el Centro de Atención a Inválidos de Guerra de Thuan Thanh y destacó el apoyo a personas con méritos revolucionarios.

El secretario general del partido y presidente del Estado, To Lam (centro, de pie, primera fila), posa para una foto grupal con el personal, los inválidos y los soldados enfermos en el Centro de Atención para Inválidos de Thuan Thanh. (Foto: VNA)
El secretario general del partido y presidente del Estado, To Lam (centro, de pie, primera fila), posa para una foto grupal con el personal, los inválidos y los soldados enfermos en el Centro de Atención para Inválidos de Thuan Thanh. (Foto: VNA)

Bac Ninh, Vietnam (VNA) - Con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires (27 de julio de 1947), el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visitó hoy el Centro de Atención a Inválidos de Guerra de Thuan Thanh, en la provincia norvietnamita de Bac Ninh, donde entregó presentes y expresó su reconocimiento a los inválidos y enfermos de guerra que reciben atención en la institución.

Acompañaron al máximo dirigente vietnamita una delegación de trabajo del Comité Central y varios miembros del Buró Político, entre ellos Nguyen Duy Ngoc, secretario del Comité Central del Partido y jefe de la Comisión de Organización del Comité Central del Partido; el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública; así como miembros del Secretariado y del Comité Central del Partido, dirigentes del Gobierno, representantes de ministerios, organismos centrales y autoridades de la provincia de Bac Ninh.

Fundado en 1965, el Centro de Atención a Inválidos de Guerra de Thuan Thanh es actualmente una unidad pública dependiente del Departamento de Personas con Méritos Revolucionarios del Ministerio del Interior. Su misión consiste en recibir, administrar, cuidar, tratar y rehabilitar a inválidos y enfermos de guerra graves de grado 1/4, con una pérdida de capacidad laboral del 81% o superior, además de garantizar la aplicación de los regímenes y políticas de asistencia establecidos para estas personas.

Durante el encuentro, To Lam destacó con emoción que, aunque la guerra quedó atrás hace mucho tiempo, la lucha contra sus secuelas, las heridas, las enfermedades y el envejecimiento continúa diariamente para numerosos inválidos y víctimas de la guerra. Con la dignidad de los “soldados del Tío Ho”, afirmó, mantienen siempre un espíritu optimista, superan las dificultades y constituyen ejemplos de voluntad, fortaleza y patriotismo para las nuevas generaciones.

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El secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, entrega obsequios a los inválidos de guerra en el Centro de Atención a Inválidos de Guerra de Thuan Thanh. (Foto: VNA)

En nombre del Partido, el Estado y el pueblo vietnamita, el máximo dirigente expresó su profundo agradecimiento a las Madres Heroicas de Vietnam, a los inválidos y víctimas de guerra, a las familias de los mártires y a todas las personas con méritos revolucionarios por sus grandes sacrificios y contribuciones a la independencia, la libertad de la patria y la paz que disfruta hoy la nación.

Señaló que, en los últimos años, bajo la dirección del Partido, la unidad del pueblo y la participación de todo el sistema político, Vietnam ha mantenido la estabilidad y alcanzado resultados positivos en el desarrollo socioeconómico.

Con motivo del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires, To Lam subrayó que esta fecha no solo representa una ocasión para recordar y rendir homenaje, sino también para revisar la aplicación de las políticas destinadas a las personas con méritos revolucionarios.

El Partido, el Estado y toda la sociedad prestan especial atención al bienestar de los inválidos y víctimas de guerra y de las familias de los mártires, al tiempo que continúan las labores de búsqueda, recuperación e identificación de los restos de quienes sacrificaron sus vidas por la patria.

Según el líder, la fortaleza de un país no se refleja únicamente en su economía, defensa o posición internacional, sino también en la forma en que afronta su pasado y honra a quienes han contribuido a edificar el presente sobre la base de sacrificios. Mejorar la atención a las personas con méritos constituye tanto una responsabilidad política como una expresión de la ética y los valores humanitarios de la nación.

Instó al Ministerio del Interior y a las autoridades locales a continuar revisando y aplicando de manera completa y oportuna las políticas destinadas a las personas con méritos y sus familiares, evitando que los ciudadanos tengan que esperar, desplazarse repetidas veces o enfrentar dificultades debido a los procedimientos administrativos. Asimismo, pidió prestar mayor atención al apoyo a las familias de inválidos y víctimas de la guerra, creando condiciones favorables para que sus hijos y nietos puedan estudiar, desarrollar sus carreras y continuar las tradiciones familiares.

En cuanto al Centro de Atención a Inválidos de Guerra de Thuan Thanh, el máximo dirigente vietnamita solicitó a los organismos competentes revisar el modelo de funcionamiento, las instalaciones, los recursos humanos y la calidad de los servicios de atención. Señaló que el centro debe recibir mayores inversiones para cumplir eficazmente sus labores de cuidado a largo plazo, tratamiento y rehabilitación, garantizando condiciones adecuadas de vida, atención médica y respuesta de emergencia para los inválidos y víctimas de la guerra.

Cada inválido o víctima con secuelas de la guerra debe recibir un seguimiento sanitario periódico y contar con un plan de atención acorde con su estado de discapacidad, enfermedades subyacentes y edad. Al mismo tiempo, el personal encargado de la atención directa debe recibir apoyo en materia de formación, políticas salariales y condiciones laborales.

La provincia de Bac Ninh fue instada a seguir apoyando los servicios médicos, la infraestructura y el entorno de vida, así como a prestar atención a la construcción de sistemas de atención para personas con méritos revolucionarios durante el proceso de desarrollo local.

Además de garantizar el bienestar material, se debe promover la vida espiritual, facilitando que los inválidos y enfermos de guerra mantengan vínculos con sus familias y compañeros de armas, preserven historias y objetos históricos, y transmitan la tradición patriótica a las nuevas generaciones.

To Lam expresó su deseo de que los inválidos y víctimas con secuelas de la guerra continúen cuidando su salud, mantengan un espíritu optimista y sigan siendo un apoyo moral y un ejemplo para sus familias y la sociedad.

En esta ocasión, el máximo dirigente, junto con representantes de los organismos centrales y de la provincia de Bac Ninh, entregó obsequios a los inválidos y víctimas de la guerra atendidos en el centro, así como al colectivo de funcionarios y trabajadores del Centro de Atención a Inválidos de Guerra de Thuan Thanh./.

VNA
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