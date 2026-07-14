Subjefe del Gobierno de Vietnam recibe a ministro de Laos

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, recibió hoy en Hanoi al ministro de Agricultura y Medio Ambiente de Laos, Linkham Douangsavanh, quien se encuentra de visita de trabajo en el país. El subjefe del Gobierno destacó la trascendencia de este encuentro para que ambas carteras revisen los resultados de la cooperación bilateral, especialmente la implementación de los acuerdos de alto nivel, los resultados de la 48ª Sesión del Comité Intergubernamental Vietnam-Laos y los consensos alcanzados durante la visita oficial a Vietnam del primer ministro laosiano, Sonexay Siphandone, en junio pasado.



Señaló que tanto Vietnam como Laos son naciones predominantemente agrícolas, por lo que los nexos en agricultura y medio ambiente desempeñan un papel fundamental al estar directamente vinculados con el sustento de su población



En ese sentido, recordó que las dos partes han colaborado estrechamente en garantizar la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático, la gestión eficaz de los recursos naturales, la silvicultura, la geología, los minerales y la protección ambiental, lo cual ha contribuido al desarrollo socioeconómico de cada país y al cumplimiento de los pactos vigentes entre los dos Partidos y Estados.



En el contexto actual, en el que ambos países coordinan de forma activa la implementación del contenido de “cohesión estratégica” bilateral, el dirigente vietnamita propuso a las dos carteras fortalecer la coordinación, compartir experiencias en la formulación de políticas y apoyar la formación de recursos humanos.



Asimismo, instó a potenciar la transferencia de ciencia y tecnología, cooperar en el cultivo, la ganadería, la silvicultura, el desarrollo de sistemas de regadío, la gestión de los recursos hídricos, la protección ambiental, el desarrollo de cadenas de valor de procesamiento, el incremento del valor de los minerales en Laos y la promoción del comercio de productos agrícolas, creando condiciones favorables para que los pueblos de las dos naciones se beneficien directamente de estos procesos.



Por su parte, el jefe de la delegación laosiana informó sobre el propósito del viaje en el marco de la nueva estructura de su cartera, la cual fue establecida recientemente tras la fusión de los ministerios de Agricultura y Bosques, y de Recursos Naturales y Medio Ambiente.



Douangsavanh afirmó que, heredando la buena tradición de cooperación previa a la fusión, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Laos coordinará estrechamente con su homólogo de Vietnam para ejecutar con eficiencia los programas bilaterales firmados con anterioridad, evaluar el desempeño pasado y acordar las orientaciones estratégicas de los sectores bajo su competencia para el período 2026-2030, con el fin de profundizar los vínculos de manera práctica. Tras agradecer el respaldo constante del Partido y el Gobierno de Vietnam a su país y en particular al sector agrícola y ambiental. se comprometió a continuar facilitando las operaciones de las empresas vietnamitas que han invertido, están invirtiendo o invertirán en el territorio laosiano.



Expresó el deseo de que los dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno de Vietnam, así como el propio viceprimer ministro Pham Gia Tuc, continúen orientando la materialización de los tratados de alto nivel y apoyando a ambos ministerios para que ejecuten con éxito los programas y proyectos conjuntos, elevando a una nueva altura la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre las dos naciones./.

VNA