Vietnam e Indonesia acuerdan nuevas directrices para profundizar cooperación estratégica

Yakarta (VNA) - El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, realizó hoy una visita oficial a Indonesia, donde copresidió la sexta reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Bilateral y, junto con su homólogo indonesio, Sugiono, firmó en representación de ambos Gobiernos el Programa de Acción para la implementación de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países para el período 2026-2030.



Sugiono destacó la importancia de la visita y de la reunión de la Comisión Mixta, al considerarla un mecanismo clave para definir conjuntamente las orientaciones destinadas a fortalecer y hacer más efectiva la cooperación bilateral en todos los ámbitos.



Por su parte, Hoai Trung felicitó al Gobierno y al pueblo de Indonesia por sus recientes logros de desarrollo y expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del presidente Prabowo Subianto, el país alcanzará nuevas metas, hará realidad la Visión Dorada 2045 y reforzará su papel tanto en la región como en el escenario internacional.



En un ambiente de amistad y confianza, ambos cancilleres expresaron su satisfacción por el sólido desarrollo de las relaciones bilaterales durante más de siete décadas de vínculos diplomáticos, especialmente desde que Vietnam e Indonesia elevaron sus lazos al nivel de Asociación Estratégica Integral con motivo de la visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Indonesia en marzo de 2025.



Coincidieron asimismo en que, desde la quinta reunión de la Comisión Mixta, la cooperación bilateral ha seguido profundizándose en todos los ámbitos, pese al complejo contexto internacional y a las incertidumbres de la economía mundial.



En el plano económico, el comercio bilateral alcanzó los 17,2 mil millones de dólares en 2025, un incremento interanual del 3,2%. En los primeros cuatro meses de 2026, el intercambio comercial superó los seis mil millones de dólares, un 7% más que en igual período del año anterior. Sobre esa base, ambas partes reafirmaron el objetivo de elevar el comercio bilateral a 18 mil millones de dólares en 2028 y continuar ampliándolo en los años siguientes.



Los dos ministros acordaron reforzar la cooperación en defensa y seguridad, intensificar la coordinación en la lucha contra los delitos transnacionales -incluidos la ciberdelincuencia, los delitos de alta tecnología y la trata de personas-, fortalecer la conectividad aérea y ampliar la colaboración en agricultura, pesca, educación, turismo e intercambios entre pueblos.



Ambos cancilleres celebraron especialmente la firma del Programa de Acción para la implementación de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Indonesia 2026-2030, al que calificaron como un nuevo hito en las relaciones bilaterales. El documento establece las principales orientaciones de cooperación estratégica, con especial énfasis en sectores emergentes como la alta tecnología, la innovación, la energía y los sistemas de pago transfronterizos.



Firma del Programa de Acción para la implementación de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam e Indonesia para el período 2026-2030 (Foto: VNA)



En este marco, acordaron aprovechar al máximo los mecanismos de cooperación existentes y celebrar próximamente la reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Económica, Científica y Técnica, con el propósito de fortalecer la interconexión entre ambas economías y explotar plenamente su potencial de colaboración.



Sugiono expresó su confianza en las perspectivas de crecimiento de Vietnam y destacó el creciente interés de las empresas indonesias por ampliar sus inversiones en el país. Asimismo, reiteró que Indonesia da la bienvenida a las compañías vietnamitas interesadas en invertir y desarrollar negocios en su mercado.



Por su parte, Hoai Trung propuso seguir creando condiciones favorables para que las empresas de ambos países amplíen y diversifiquen sus inversiones, especialmente en sectores de alto potencial como las energías renovables, la industria de semiconductores, la economía digital, los vehículos eléctricos y la industria halal.



Los ministros intercambiaron además opiniones sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común, entre ellas la situación en el Mar del Este y los conflictos en Oriente Medio.



En ese contexto, reafirmaron su compromiso de mantener una estrecha coordinación y apoyo mutuo en los mecanismos multilaterales y regionales, fortalecer la solidaridad y el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y trabajar junto con los demás Estados miembros y China para concluir lo antes posible un Código de Conducta en el Mar del Este (COC) eficaz, sustancial y conforme con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Con motivo de la visita, Hoai Trung también sostuvo encuentros con el personal de la Embajada de Vietnam en Indonesia, la misión permanente de Vietnam ante la ASEAN y representantes vietnamitas que trabajan en la Secretaría de la ASEAN./.