Provincia de Phu Tho busca ser la capital industrial de Vietnam

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó a las autoridades de la provincia norteña de Phu Tho a redoblar esfuerzos para transformar el territorio en la “capital” industrial del país, al tiempo que fijó la meta de alcanzar un crecimiento económico superior al 11% para el cierre del presente año.



Al encabezar hoy una reunión de trabajo con el Buró Ejecutivo del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Phu Tho, el jefe de Gobierno llamó a consolidar los sectores de alta tecnología, la transición verde y la optimización de los fondos públicos como ejes determinantes para consolidar una base de desarrollo sostenible y de alto valor agregado a largo plazo.



Durante la sesión, se analizaron los positivos indicadores macroeconómicos reportados por Phu Tho en la primera mitad de 2026. La provincia registró un aumento del Producto Interno Bruto Regional del 10,18% en el primer semestre, liderando la región de tierras medias y montañosas del norte, impulsada principalmente por un incremento del 25,14% en su Índice de Producción Industrial, debido al dinamismo de la manufactura y la electrónica.



El primer ministro Le Minh Hung en la reunión. (Foto: VNA)



Asimismo, la recaudación presupuestaria superó los 1,32 mil millones de dólares, mientras que la inversión extranjera directa captó más de 1,77 mil millones de dólares, quintuplicando la cifra del mismo lapso anterior.



Pese a encomiar estos avances y la implementación exitosa del modelo de gobierno local de dos niveles en 148 comunas y barrios, el primer ministro identificó debilidades que restan sostenibilidad al crecimiento, tales como la baja participación de los servicios, la persistencia de proyectos demorados por trámites de liberación de terrenos, la escasez de recursos humanos altamente calificados y las brechas socioeconómicas que afectan a las comunidades de minorías étnicas en zonas de difícil acceso.



Ante este escenario, exhortó a acelerar el desembolso de inversiones públicas para lograr el 100% de ejecución a finales de año y destrabar definitivamente los cuellos de botella normativos y logísticos.



En materia industrial, Le Minh Hung enfatizó la urgencia de cambiar la mentalidad económica para atraer de forma selectiva proyectos enfocados en la inteligencia artificial, los semiconductores, los microchips y las energías limpias.



Paralelamente, orientó diversificar la agricultura hacia cadenas de valor orgánicas y circulares con marcas exportables de productos bandera como el té y los cítricos, además de capitalizar la cercanía con la capital Hanoi para edificar plataformas de transporte de carga y convertir las ventajas en materia de cultura, creencias y patrimonio en recursos para el desarrollo del turismo.



El primer ministro insistió en elevar la eficiencia del entorno legal y los servicios digitales en concordancia con las resoluciones del Buró Político sobre innovación y transformación digital, asegurando al mismo tiempo la protección forestal, la prevención de desastres naturales ante la cercanía de la temporada de lluvias y el bienestar social de los sectores vulnerables a través de programas de salud gratuitos y políticas de viviendas sociales de alquiler vinculadas a los parques industriales.



En la misma tarde, Minh Hung y la delegación que le acompaña rindieron tributo a los combatientes caídos en el Monumento a los Héroes y Mártires de Phu Tho y visitaron a la Madre Heroína vietnamita Nguyen Thi Phuoc, con motivo del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio)./.