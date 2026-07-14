Hanoi pone en funcionamiento 36 paneles de mensaje variable

Hanoi (VNA) - A partir del 15 de julio, los usuarios de las vías de Hanoi contarán con un nuevo canal para conocer en tiempo real el estado del tráfico gracias a la entrada en funcionamiento de 36 paneles de mensaje variable (VMS) instalados en las principales arterias y cruces de la capital.



El sistema proporciona información en tiempo real sobre congestiones, accidentes, inundaciones, desvíos de tráfico, rutas alternativas y otras alertas relevantes, lo que permite a los ciudadanos planificar mejor sus desplazamientos, reducir los tiempos de viaje y, al mismo tiempo, facilita una gestión más eficiente de la circulación.



Esta iniciativa forma parte de la segunda fase del proyecto de modernización del Centro de control de tráfico, y la instalación de un sistema de cámaras de vigilancia y gestión del tráfico destinado a garantizar la seguridad, el orden público y el control de las infracciones, desarrollado por la Policía de la ciudad de Hanoi.



Según dicha entidad, el proyecto responde a la estrategia de desarrollo de un sistema de transporte inteligente y moderno, basado en una arquitectura abierta e integrado con tecnologías de inteligencia artificial (IA) y análisis de macrodatos (Big Data).



Tras 120 días de ejecución, se han instalado dos mil 460 cámaras inteligentes con IA, entre ellas mil 107 destinadas a detectar infracciones de tráfico, 960 para medir el flujo de vehículos, 112 cámaras panorámicas para la vigilancia de intersecciones, 251 cámaras PTZ para labores de seguridad y orden público, y 30 cámaras especializadas en el control del exceso de velocidad.



El proyecto también ha culminado la instalación de 57 servidores, 36 paneles electrónicos VMS, 100 armarios de control para semáforos inteligentes, 930 postes para cámaras, 475 kilómetros de fibra óptica y 136 kilómetros de cableado eléctrico, desplegados en 238 intersecciones estratégicas, los principales accesos a la ciudad y diversas zonas del área urbana.



Además de los paneles VMS, el sistema incorpora diversas tecnologías avanzadas, entre ellas el control adaptativo de los semáforos en función del volumen del tráfico, la creación de "vías verdes" en determinados ejes viales, la predicción mediante inteligencia artificial del riesgo de congestión y la emisión de alertas de tráfico en tiempo real.



La plataforma también amplía sus funciones al ámbito de la seguridad pública y la gestión urbana, con capacidad para detectar incidentes como peleas, accesos no autorizados a zonas restringidas, uso de armas, incendios, presencia de humo, vertido ilegal de residuos y otras situaciones de interés para las fuerzas de seguridad.



De acuerdo con la Policía de Hanoi, el proyecto contribuirá a la creación de una base de datos centralizada sobre el tráfico, reforzará la conectividad y el intercambio de información con otros sistemas especializados y sentará las bases para automatizar la tramitación de infracciones y desarrollar un ecosistema integral de movilidad inteligente.



La conclusión de la segunda fase del proyecto representa un nuevo avance en la modernización de la gestión del tráfico y de la seguridad pública en la capital vietnamita. Asimismo, constituye un paso importante en la aplicación de la Resolución N.º 57-NQ/TW sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, con el objetivo de construir un gobierno digital, una ciudad inteligente y una infraestructura digital moderna./.

VNA