Campamento de Verano de Vietnam 2026: puente entre la diáspora y su tierra de origen

Hanoi (VNA) - El Campamento de Verano de Vietnam 2026 fue inaugurado bajo el lema "Viaje del patrimonio, conectando las raíces", con la participación de más de 100 jóvenes y estudiantes coterráneos residentes en el extranjero, procedentes de 32 países y territorios.



Durante la ceremonia de apertura, celebrada la víspera en Hanoi, la viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang destacó que el regreso de los jóvenes de la diáspora coincide con una nueva etapa de desarrollo del país tras el XIV Congreso Nacional del Partido, que abre un nuevo espacio para el crecimiento nacional y reafirma la aspiración de construir un Vietnam fuerte, próspero y con un creciente prestigio internacional.



La vicecanciller señaló que, a lo largo de 14 días, los participantes recorrerán cerca de mil 500 kilómetros, desde Hanoi hasta la provincia de Khanh Hoa. Durante el itinerario visitarán la tierra natal del Presidente Ho Chi Minh, conocerán monumentos históricos y patrimonios culturales del país, convivirán con habitantes de distintas regiones y participarán en actividades de voluntariado, intercambios con jóvenes locales y programas de promoción del idioma vietnamita.



La delegación también visitará el Centro de Exploración Científica de Quy Nhon, sostendrá intercambios con oficiales y cadetes de la Academia Naval, rendirá homenaje a los combatientes caídos en el Memorial de Gac Ma y recorrerá la Casa de Exposiciones de Hoang Sa, entre otros lugares emblemáticos.



Le Thi Thu Hang subrayó que cada parada del recorrido ha sido cuidadosamente seleccionada para ayudar a los jóvenes a comprender mejor la historia, la cultura y el pueblo vietnamitas, fortaleciendo así su sentido de pertenencia, orgullo y vínculo con la tierra de sus antepasados. Asimismo, los animó a aprovechar cada experiencia y cada encuentro, al considerar que el mayor valor del campamento no reside en la cantidad de lugares visitados, sino en las emociones vividas y los lazos que logren construir con el país y su gente.



La viceministra expresó además su esperanza de que las nuevas generaciones de vietnamitas residentes en el exterior continúen preservando el idioma materno y la identidad cultural nacional, al tiempo que actúen como puentes para difundir la imagen de un Vietnam pacífico, amigable y dinámico ante la comunidad internacional.



La viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang (centro), posa para una foto grupal con los jóvenes participantes en la ceremonia de inauguración del Campamento de Verano de Vietnam 2026. (Foto: VNA)



En representación de los participantes, Mai Hai Khoi, procedente de Polonia, afirmó que, aunque muchos jóvenes de la diáspora nacieron y crecieron fuera de Vietnam, mantienen vivas la lengua materna y las tradiciones familiares. A su juicio, el Campamento de Verano constituye una valiosa oportunidad para perfeccionar el dominio del vietnamita, profundizar en el conocimiento de la historia y la cultura nacionales y fortalecer los vínculos entre los jóvenes vietnamitas de todo el mundo.



Por su parte, Ha Tu Yen, de Corea del Sur, manifestó su entusiasmo por participar por primera vez en el programa y expresó su deseo de mejorar su dominio del vietnamita, conocer más sobre el país y compartir experiencias inolvidables con otros jóvenes durante este viaje a sus raíces.



Durante el acto, los participantes reafirmaron su compromiso de convertirse en "embajadores" de Vietnam, contribuyendo a difundir la imagen del país entre la comunidad internacional y la diáspora vietnamita.



Organizado desde 2004 por el Comité Estatal para Asuntos de los Vietnamitas en el Extranjero, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con diversos ministerios, organismos y localidades, el Campamento de Verano de Vietnam se ha consolidado como una de las principales actividades anuales para fortalecer los vínculos entre las nuevas generaciones de connacionales residentes en el exterior y su país de origen.



De acuerdo con el Comité Organizador, la edición de 2026 se celebra del 12 al 25 de julio con la participación de más de 100 jóvenes y estudiantes vietnamitas residentes en el extranjero procedentes de 32 países y territorios.



Durante el programa, la delegación recorrerá las ciudades y provincias de Hanoi, Ninh Binh, Nghe An, Quang Tri, Hue, Da Nang, Gia Lai y Khanh Hoa. La ceremonia de clausura tendrá lugar la noche del 24 de julio en la Plaza 2 de Abril de la ciudad de Nha Trang, provincia de Khanh Hoa./.