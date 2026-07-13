Hospital Cho Ray atiende a la víctima más grave del naufragio en Phu Quoc

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La víctima con lesiones más graves del naufragio de una lancha turística ocurrido en Phu Quoc, provincia de An Giang, fue trasladada hoy al Hospital Cho Ray, en Ciudad Ho Chi Minh, para recibir tratamiento especializado.



En la mañana del 12 de julio, un equipo de médicos del Hospital Cho Ray se desplazó al Hospital Mat Troi Phu Quoc, en la provincia de An Giang, con el fin de evaluar el estado del paciente y coordinar su atención y tratamiento de emergencia.



El paciente, un hombre, presentaba insuficiencia respiratoria grave por ahogamiento, shock, múltiples traumatismos y hemorragia cerebral. Además, sufrió un infarto agudo de miocardio provocado por la oclusión de una arteria coronaria y padecía diabetes.



Tras evaluar los beneficios y los riesgos, el equipo médico decidió practicar una revascularización coronaria de emergencia.



"Se trató de una intervención especialmente compleja debido a la gravedad de la lesión en la arteria coronaria y a las múltiples comorbilidades del paciente. El uso de anticoagulantes incrementaba el riesgo de hemorragia cerebral", explicó Tran Thanh Linh, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Cho Ray.

Trasladan la víctima al Hospital Cho Ray para recibir tratamiento. (Fuente: VNA)





Después de más de dos horas de intervención, los especialistas lograron reabrir la arteria coronaria e implantar un marcapasos temporal para estabilizar la hemodinámica del paciente.



Una vez estabilizado, los médicos recomendaron su traslado en helicóptero al Hospital Cho Ray para continuar el tratamiento. Con el fin de garantizar la seguridad durante el transporte, se instaló un sistema de cuidados intensivos que incluyó un respirador, equipos de monitorización y un plan de respaldo para la aplicación de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).



A su ingreso en el Hospital Cho Ray, el paciente continuaba en estado muy crítico, aunque los indicadores hemodinámicos y los niveles de oxígeno en sangre mostraban signos de mejoría.



Según las previsiones, el Hospital Cho Ray continuará realizando consultas multidisciplinarias y movilizando todos los recursos disponibles para aplicar un tratamiento intensivo, con el objetivo de ofrecer al paciente las mejores posibilidades de recuperación.



Previamente, el Centro Forense de Ciudad Ho Chi Minh recibió un total de 15 cadáveres procedentes de este grave accidente de transporte fluvial./.