Provincia de Quang Ngai acelera búsqueda para rescatar identidad de mártires caídos

Quang Ngai, Vietnam (VNA) - La provincia de Quang Ngai, una de las localidades del centro de Vietnam con mayor número de tumbas de mártires sin identificar, realiza activamente la toma de muestras biológicas para análisis de ADN, con la esperanza de identificar a quienes sacrificaron su vida por la patria.



Desde hace más de diez días, desde primeras horas de la mañana hasta el anochecer, oficiales, soldados, milicianos y personal sanitario trabajan de forma ininterrumpida en los cementerios de mártires del barrio de Tra Cau para recoger muestras y efectuar posteriorme las pruebas de ADN.



En el Cementerio de Mártires de Pho An, donde descansan 353 combatientes caídos, 68 de ellos aún sin identificar, las distintas fuerzas coordinan estrechamente sus labores para garantizar el cumplimiento del cronograma previsto durante esta fase intensiva.



El coronel Nguyen Huu Hoang, subcomisario político del Comando de Defensa de la Zona 1–Son Tinh y jefe del Equipo de muestreo Nº 3, explicó que su unidad tiene la misión de obtener muestras de dos mil 598 tumbas distribuidas en 11 comunas y barrios del este de la provincia. Los trabajos en el Cementerio de Mártires de Pho An comenzaron el 30 de junio y actualmente se desarrollan con normalidad.





La excavación de las tumbas para la recolección de muestras se realiza en condiciones calurosas. Foto: VNA

De acuerdo con el oficial, el proceso enfrenta múltiples dificultades. En muchos casos, la ubicación original de las tumbas se ha alterado tras sucesivas obras de restauración; además, numerosos restos óseos se encuentran muy deteriorados por el paso del tiempo. A ello se suman las elevadas temperaturas y las frecuentes tormentas.



Para cumplir los plazos establecidos, compartió, los equipos trabajan incluso durante las horas de mayor calor y reanudan las excavaciones y la toma de muestras inmediatamente después de que cesan las lluvias. Cada procedimiento se realiza con el máximo rigor y precisión.



El mayor A Ka, miembro del Equipo K53 del Comando Militar Provincial de Quang Ngai, señaló que las tareas se distribuyen entre los integrantes del equipo, que se relevan para trabajar bajo condiciones climáticas extremas. Para cada uno de ellos, contribuir a identificar a los mártires constituye una misión sagrada y un motivo de profundo orgullo.



Junto a las fuerzas militares, el doctor Nguyen Manh Hung, del Centro Provincial de Medicina Forense de Quang Ngai, indicó que numerosas muestras de dientes y huesos recuperadas en el Cementerio de Mártires de Pho An se conservan en buen estado y presentan un alto valor para los análisis genéticos.



El procedimiento de recogida sigue estrictos protocolos que abarcan la extracción, limpieza, embalaje, conservación y transporte de las muestras, con el fin de evitar cualquier contaminación cruzada y garantizar la fiabilidad de los resultados, detalló.



De forma paralela a la toma de muestras, también avanza la digitalización de la información. Cada tumba es fotografiada, recibe un código de identificación y se registra su ubicación, así como todos los datos relativos al proceso de excavación, para crear un expediente electrónico que facilite tanto los análisis de ADN como la gestión a largo plazo.



En el Cementerio de Mártires de Quang Ngai, situado en la comuna de Nghia Giang, las labores de recogida de muestras biológicas y digitalización de datos también avanzan a buen ritmo.



El vicepresidente del Comité Popular de la comuna de Nghia Giang, Truong Van Trung, informó que en la localidad existen tres sitios de enterramiento de mártires con un total de 540 tumbas aún sin identificar, de las cuales 194 se encuentran en el Cementerio de Mártires de Quang Ngai.



Dijo que las autoridades locales han desplegado personal para garantizar la seguridad, colaborar en la toma de muestras y la digitalización de la información, y restaurar las tumbas a su estado original una vez concluidos los trabajos.



Actualmente, Quang Ngai cuenta con 127 cementerios de mártires que albergan 37 mil 689 tumbas: 16 mil 758 disponen de información completa, cinco mil 134 contienen datos parciales y 15 mil 771 carecen de cualquier información identificativa. Además, alrededor de seis mil combatientes caídos continúan sin que se hayan localizado sus restos.



En el marco de la "Campaña de 500 días y noches", la provincia se ha fijado como objetivo recoger muestras biológicas de 13 mil 650 tumbas y completar la tarea antes de octubre de 2026, con el propósito de crear una base de datos nacional de ADN y ampliar las posibilidades de identificar a los mártires aún desconocidos.



Durante una visita de inspección a los trabajos realizados en el Cementerio de Mártires de Quang Ngai, la vicepresidenta permanente del Comité Popular Provincial, Y Ngọc, subrayó que cada muestra de ADN recogida representa una nueva esperanza para devolver a un héroe de la patria caído en combate su nombre, su lugar de origen y el vínculo con su familia.



Instó a las autoridades locales a movilizar a jóvenes voluntarios, asociaciones de mujeres y otras organizaciones sociales para apoyar a los equipos encargados de la misión, garantizar que el proceso de recogida de muestras se ajuste estrictamente a la normativa, preservar la solemnidad del lugar y restaurar las tumbas a su estado original inmediatamente después de finalizar los trabajos./.