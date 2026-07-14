Vietnam garantiza la libertad religiosa en la era digital

Hanoi (VNA) - El espacio digital, en constante expansión, está creando oportunidades sin precedentes para que las personas accedan a actividades religiosas y participen en ellas, pero también plantea nuevos desafíos para garantizar la libertad de creencias y para la gestión estatal en este ámbito.



En este contexto, el hecho de que la Ley de Creencias y Religiones (modificada) establezca, por primera vez, un marco jurídico para las actividades religiosas en el ecosistema digital, marca un ajuste significativo en las políticas y leyes de Vietnam.



Transformación digital amplía el espacio para las actividades religiosas



Según el Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos, actualmente más del 95% de la población del país profesa creencias y mantiene prácticas religiosas.



Existen 43 organizaciones pertenecientes a 16 religiones reconocidas por el Estado, con casi 28 millones de seguidores. El budismo, el catolicismo, el budismo Hoa Hao, el protestantismo y el Cao Dai son las cinco religiones principales. Esas cifras reflejan la escala y el desarrollo de las actividades religiosas en Vietnam en los últimos años.



En el contexto del rápido desarrollo de la tecnología digital, las organizaciones religiosas en Vietnam y los organismos de gestión estatal en este campo están intensificando la aplicación de la inteligencia artificial (IA) y el ciberespacio para difundir enseñanzas religiosas, realizar actividades religiosas y conectar con la comunidad de creyentes.



Gracias a sus ventajas en cuanto a capacidades de transmisión rápidas, diversas y de amplio alcance, las plataformas digitales se están convirtiendo cada vez más en canales eficaces para apoyar la gestión y las actividades religiosas.

El ministro de Asuntos Étnicos y Religiosos, Nguyen Dinh Khang. (Fuente: VNA)

Para finales de 2025, la Sangha Budista de Vietnam (SBV) lanzó oficialmente la aplicación VBSeID. Se trata de una aplicación de identificación electrónica para monjes y monjas, desarrollada para digitalizar y gestionar de forma centralizada los datos administrativos budistas, contribuyendo así a la modernización de la administración, la verificación y la conectividad dentro del sistema de la entidad.



Además, mientras que en el pasado los budistas tenían que ir al templo o pagoda para escuchar las enseñanzas del Dharma, hoy en día, con solo un teléfono o una computadora conectada a Internet, pueden acceder a sus lecciones en cualquier momento y lugar.



Según el ministro de dicha cartera, Nguyen Dinh Khang, la tecnología digital y la inteligencia artificial están cambiando la forma en que se llevan a cabo las actividades religiosas, creando las condiciones para que las personas participen en los movimientos en línea de manera más conveniente, al tiempo que apoyan la preservación del patrimonio y la difusión de valores culturales y éticos.



Desde la perspectiva de una organización religiosa, el venerable Thich Nhat Tu, miembro permanente del Consejo Ejecutivo de la SBV y subjefe permanente del Departamento Internacional de esta organización, subrayó que en el contexto de la transformación digital global, el ciberespacio se ha convertido en un "centro espiritual en línea".



Gracias a un marco legal más abierto, las organizaciones religiosas, especialmente el budismo, se han expandido rápidamente y establecido una fuerte presencia en plataformas importantes como YouTube, Facebook y TikTok.



El venerable Thich Nhat Tu reiteró que el poder de la comunicación hiperconectada en la era digital ha borrado todas las fronteras. En la actualidad, una comunidad de más de 100 millones de personas en el país y aproximadamente 5,5 millones de residentes connacionales en el extranjero pueden acceder simultáneamente a actividades budistas, abriendo un nuevo capítulo para la práctica y la conexión espiritual transfronteriza.

El venerable Thich Nhat Tu, miembro permanente del Consejo Ejecutivo de la SBV y subjefe permanente del Departamento Internacional de esta organización. (Fuente: VNA)

Como puede observarse, la transformación digital está ampliando las posibilidades para que las personas ejerzan su libertad de creencias y religión. La libertad de creencias y de religión no solo está garantizada en los documentos legales, sino que también se está haciendo cada vez más realidad en la práctica.



Sincronizar soluciones para la gestión estatal de creencias y religiones en el contexto de la transformación digital



Con el desarrollo de la tecnología digital, las actividades religiosas en línea son cada vez más populares, lo que crea oportunidades para que un gran número de personas participen en prácticas religiosas de forma más cómoda.



Sin embargo, el ciberespacio también plantea muchos desafíos para la gestión estatal, como la difusión de información falsa, la propagación de supersticiones o la explotación de la religión para beneficio personal, lo que incita a divisiones étnicas y religiosas.



Nguyen Dinh Khang comentó que las autoridades están implementando un conjunto integral de soluciones, centradas en fortalecer la difusión de las leyes; mejorar la concienciación y las habilidades digitales de las organizaciones religiosas, el clero, los funcionarios y los fieles; y detectar, prevenir y sancionar de forma proactiva las infracciones de la ley en el ciberespacio.



En los próximos tiempos, la dirección se centrará en promover la transformación digital mediante la mejora de bases de datos especializadas; el fortalecimiento de la aplicación de la IA en la previsión e identificación de riesgos en el ciberespacio; la coordinación con las fuerzas funcionales para abordar la desinformación; la mejora continua del marco jurídico y el apoyo a las organizaciones religiosas en el desarrollo de canales de información oficiales, precisó.

Ceremonia en honor a las reliquias de Buda en el monte Ba Den en la provincia de Tay Ninh. (Fuente: VNA)

El perfeccionamiento del marco jurídico, la simplificación de los procedimientos administrativos y el fomento de la transformación digital en el ámbito de las creencias y la religión han creado las condiciones para que muchas organizaciones desarrollen plataformas en línea, lo que ayuda a los creyentes a acceder a la información oficial y participar en actividades religiosas de forma más cómoda, apuntó.



"Escudo" que protege la libertad religiosa en la era digital



El 23 de abril de 2026, la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó oficialmente la Ley de Creencias y Religiones (modificada). Por primera vez en el país, se estableció un marco legal para las actividades religiosas en el ciberespacio.



Ampliar el alcance de la regulación legal al entorno digital no solo crea una base jurídica unificada para las actividades religiosas en línea, sino que también garantiza que la libertad de creencia y religión de los ciudadanos se ejerza de manera coherente tanto en el entorno físico como en el digital.



Tran Minh Thu, jefa del Departamento de Asuntos Generales del Comité Gubernamental de Asuntos Religiosos (Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos), dijo que esa Ley estipula que, al realizar actividades religiosas en el ciberespacio, las entidades pertinentes deben notificar, registrarse o realizar solicitudes como lo harían para las actividades presenciales, de conformidad con las disposiciones correspondientes de la Ley.



Una vez entre en vigor el 1 de enero de 2027, se espera que la Ley de Creencias y Religiones (modificada) continúe mejorando aún más el marco jurídico para garantizar el derecho a la libertad de creencias y religión en el contexto de la transformación digital.



Paralelamente al perfeccionamiento del marco legal, el Comité Gubernamental de Asuntos Religiosos ha colaborado con el grupo FPT IS para poner a prueba un sistema de información de base de datos sobre religión, entre otros aspectos.



La transformación digital está cambiando la forma en que se practican las religiones en todo el mundo, y Vietnam no es una excepción. Garantizar la libertad de creencias y de religión no solo se demuestra mediante una legislación mejorada o la aplicación de la tecnología en la gestión estatal, sino que también depende de la colaboración de las organizaciones religiosas y de todos los ciudadanos para construir un entorno en línea saludable que respete la ley y difunda valores positivos./.



