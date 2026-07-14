Designa Vietnam el 15 de octubre como Día Nacional del Ciudadano Digital

Hanoi (VNA) - El Gobierno vietnamita promulgó la Resolución N.º 66.22/2026/NQ-CP vinculada al desarrollo digital del país, en la que establece oficialmente el 15 de octubre de cada año como el Día del Ciudadano Digital de Vietnam.



La resolución, que estará vigente desde el 15 de agosto de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027, establece los principios para impulsar la ciudadanía digital, determina los grupos beneficiarios de las políticas relacionadas, define sus derechos y obligaciones, incorpora medidas de apoyo estatal, amplía el uso de la plataforma nacional de identidad digital VNeID y precisa las responsabilidades de los organismos públicos, organizaciones y proveedores de productos y servicios digitales.



De acuerdo con la resolución, los ciudadanos tendrán derecho a gestionar el uso de sus datos personales, acceder a servicios digitales y recibir protección jurídica en el entorno digital.



Asimismo, podrán beneficiarse de exenciones y reducciones de tarifas para determinados servicios públicos en línea que cumplan los requisitos establecidos. Por su parte, deberán mantener actualizada y correcta su información personal en sus cuentas de identidad electrónica, así como en las bases de datos nacionales y especializadas.



Con el objetivo de impulsar la transformación digital entre la población, el Gobierno ofrecerá incentivos a los ciudadanos que integren cinco grupos básicos de información y documentos personales en la aplicación VNeID y realicen determinados trámites administrativos por vía electrónica.



Estos beneficios incluyen la exención de tasas para la matriculación de vehículos y la renovación del documento nacional de identidad, una reducción del 10% en las tasas de registro de terrenos y viviendas, una rebaja del 50% en las tasas de matriculación de automóviles y la exención completa de las tasas de inscripción de motocicletas, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.



La resolución también contempla el desarrollo continuo de VNeID como una herramienta clave para la identificación y autenticación electrónica, los servicios públicos digitales, las firmas electrónicas gratuitas, los pagos digitales y la comunicación segura entre ciudadanos, organismos estatales y empresas.



El Departamento de Policía para la Gestión Administrativa del Orden Social, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, seguirá encargado de administrar y perfeccionar el sistema nacional de identificación y autenticación electrónica. Las cuentas de identidad electrónica y los servicios de autenticación empleados en los servicios públicos en línea y los procedimientos administrativos tendrán plena validez legal./.

VNA