Vietnam establece becas para fortalecer recursos humanos en ciencia y tecnología

Hanoi (VNA) - La formación de recursos humanos altamente cualificados en los campos de las ciencias básicas, las ingenierías clave y las tecnologías estratégicas en Vietnam se ha convertido en una necesidad urgente.

En este contexto, el Decreto gubernamental 179/2026/ND-CP, que entrará en vigor este 15 de julio y establece políticas de becas para estudiantes en estas áreas prioritarias, se espera que genere un mayor atractivo para las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y contribuya a mejorar la calidad de la admisión y la formación.

Según el decreto, los estudiantes admitidos en las carreras incluidas en la lista establecida, que cumplan con los requisitos de puntuación de admisión o pertenezcan al grupo de admisión directa, y que se encuentren entre el 30% de los candidatos con mejores resultados, podrán optar a becas del Gobierno. Estas ayudas se mantendrán anualmente en función del rendimiento académico y del proceso de formación del estudiante. El Ministerio de Educación y Formación ya ha publicado la lista de carreras que aplican esta política.

El director del Departamento de Educación Superior, Nguyen Tien Thao, informó que actualmente Vietnam cuenta con 771 mil 475 estudiantes en áreas STEM, equivalentes aproximadamente al 29% del total de la educación superior. De ellos, 475 mil 833 son estudiantes de programas regulares pertenecientes a 15 grupos de carreras contemplados en el Decreto 179.

El objetivo para 2030 es elevar la proporción de estudiantes STEM al 35%, en respuesta a las necesidades de desarrollo científico, tecnológico y de innovación. Para ello, el Ministerio de Educación y Formación está implementando diversos programas de desarrollo de recursos humanos de alta calidad y ha aprobado 90 programas de formación de talento en 23 instituciones de educación superior.

De la matrícula de 2025, se prevé que unos 22 mil 250 estudiantes cumplan las condiciones para recibir becas gubernamentales a partir del 1 de septiembre de 2026. Este año, alrededor de 30 mil estudiantes recibirán esas ayudas, con un presupuesto total estimado de unos 1,3 billones de VND (50 millones de dólares) anuales.

Según el profesor Nguyen Van Hieu, vicedirector de la Universidad Phenikaa y rector de la Escuela de Ingeniería Phenikaa, el Decreto 179 contribuirá a cambiar la percepción de los estudiantes sobre las carreras científicas, técnicas y tecnológicas, atrayendo a jóvenes con capacidad y pasión por la investigación y la innovación, además de mejorar la calidad de los futuros estudiantes en sectores estratégicos.

La Universidad Politécnica de Hanoi anunció una matrícula de nueve mil 700 estudiantes para 68 programas de formación en 2026, de los cuales 55 pertenecen al grupo beneficiado por la política de becas. Los estudiantes de estos programas recibirán apoyo financiero de entre 3,7 y 5,5 millones de VND (140 a 210 USD) al mes, según la carrera.

En la Universidad Nacional de Economía, varias áreas como Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial, Sistemas de Información, Tecnología de la Información, Seguridad Informática, Ingeniería de Software, Ciencias de la Computación y Matemáticas Aplicadas también están incluidas en esta política.

Los expertos consideran que, junto con las becas, es necesario realizar inversiones integrales en el desarrollo del profesorado, las infraestructuras y los laboratorios para mejorar la calidad de la formación.

Tran Manh Cuong, vicerrector de la Universidad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi, destacó que muchas disciplinas de ciencias básicas, aunque enfrentan dificultades de matrícula, mantienen un papel fundamental para el desarrollo sostenible del país.

El ministro de Educación y Formación, Hoang Minh Son, afirmó que priorizar la formación en ciencias básicas e ingenierías clave permitirá a los estudiantes dominar las tecnologías estratégicas del futuro. La política de becas del Gobierno no solo facilita que más estudiantes, especialmente aquellos con dificultades económicas, puedan cursar carreras científicas y tecnológicas, sino que también contribuye a mejorar la calidad de la formación y satisfacer las necesidades del desarrollo industrial y tecnológico estratégico del país./.

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