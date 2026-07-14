Vietnam y China consolidan nexos partidistas y cooperación estratégica

Beijing (VNA) - El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Asuntos Internos, Le Minh Tri, se entrevistó hoy en Beijing con el presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Huning, en el marco de su visita de trabajo a la nación vecina.



Durante el encuentro de alto nivel, el dirigente vietnamita, quien también ejerce como vicepresidente permanente del Comité Directivo Central para la prevención y la lucha contra la corrupción, el despilfarro y la negatividad, transmitió los saludos del secretario general del PCV y presidente de la nación, To Lam, a su homólogo chino, Xi Jinping, y afirmó que Vietnam considera de forma consistente el fortalecimiento de la Asociación de Cooperación Estratégica Integral con China como una prioridad en su política exterior.



Minh Tri expresó el profundo aprecio de Vietnam por el apoyo constante brindado por el país vecino a lo largo de la historia, al tiempo que reafirmó el compromiso inquebrantable de Hanoi para avanzar en la edificación de la comunidad de futuro compartido Vietnam-China, una iniciativa que posee un hito de trascendencia estratégica y que busca elevar los lazos bilaterales a un nivel superior en la nueva era, aportando de forma directa beneficios tangibles a los pueblos de ambas naciones y contribuyendo de manera activa a la paz, la estabilidad y el desarrollo integral tanto en la región y el mundo.



El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Asuntos Internos, Le Minh Tri. (Foto: VNA)



Por su parte, Wang Huning transmitió los saludos del máximo líder chino a su homólogo vietnamita, To Lam, y a los demás dirigentes clave de la nación indochina, además de felicitar a Vietnam por los importantes logros socioeconómicos alcanzados en su proceso de desarrollo.



El alto funcionario anfitrión ratificó que Beijing concede una importancia a los lazos de amistad con Vietnam y considera las relaciones políticas y económicas bilaterales como un eje prioritario dentro de la estructuración de su diplomacia de vecindad, mostrando la plena disposición de China para trabajar de conjunto en el impulso a la comunidad de futuro compartido de una manera más sustantiva, eficiente y duradera.



Ambas partes valoraron altamente el desarrollo integral y el avance logrado en las relaciones bilaterales durante el último período, señalando que los frecuentes intercambios de delegaciones de alto nivel, y en particular las recientes visitas oficiales efectuadas por los máximos líderes de las dos naciones, han consolidado la confianza política mutua y han promovido de forma decisiva la cooperación práctica en el comercio, la conectividad de la infraestructura de transporte, el turismo y los intercambios pueblo a pueblo.



Con respecto a las directrices y orientaciones futuras para la cooperación bilateral, Minh Tri propuso potenciar los mecanismos interpartidistas, mantener de forma regular los contactos a todos los niveles, compartir experiencias en materia de construcción partidista y en la construcción de un Estado de derecho socialista, combatir la corrupción, el despilfarro y los fenómenos negativos, al tiempo de avanzar en la reforma judicial de cada país.



Asimismo, instó a promover los intercambios comerciales y de inversiones, acelerar la interconexión de la infraestructura estratégica y los sistemas ferroviarios de carga y pasajeros, y profundizar los nexos en ciencia y tecnología de una forma eficaz, equilibrada y sostenible, junto con el fortalecimiento de los intercambios pueblo a pueblo y la organización exitosa del “Año de Cooperación Turística Vietnam-China 2026-2027”.



Wang Huning respaldó la totalidad de las propuestas y llamó a dotar de mayor efectividad a la cooperación entre los dos partidos mediante intercambios teóricos y la formación de cuadros políticos.



El dirigente chino propuso aprovechar al máximo los mecanismos estratégicos de diálogo estratégico existentes en las áreas de diplomacia, defensa y seguridad pública para afianzar la confianza política común y avanzar hacia la modernización socialista en cada Estado.



Igualmente, abogó por una mayor alineación de las estrategias nacionales de desarrollo, priorizando los proyectos de infraestructura ferroviaria transfronteriza y estimulando la cooperación sustancial en comercio, inversiones, inteligencia artificial y economía digital.



Wang afirmó que su entidad apoya los intercambios entre los pueblos, con especial atención en las generaciones jóvenes de ambos lados, para lo cual instó a implementar programas conjuntos como la iniciativa del “Itinerario Rojo” y expandir la cooperación en educación, cultura, turismo, atención médica y los vínculos entre localidades fronterizas.



Ambas partes coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación ante asuntos regionales e internacionales, mantener la paz y la estabilidad en el mar, y gestionar de manera adecuada y oportuna las diferencias de acuerdo con los consensos comunes de alto nivel y los principios del derecho internacional./.