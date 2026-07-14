Vietnam impulsa una reforma de la educación jurídica

Hanoi (VNA) – La difusión y la educación jurídica deben convertirse en una fuerza impulsora para fomentar una cultura de respeto por el Estado de derecho, en lugar de llevarse a cabo de forma rutinaria o meramente formal, subrayó hoy el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Tran Thanh Man.

El titular del Legislativo hizo esta declaración durante la segunda fase de la cuarta reunión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, centrada en el proyecto de Ley revisada sobre la Difusión y Educación Jurídica.

Afirmó que la transformación digital en la comunicación y la educación jurídica debe generar resultados concretos y no limitarse a una “digitalización mecánica”. Asimismo, pidió el desarrollo de plataformas digitales interactivas dotadas de mecanismos para recopilar las opiniones de la ciudadanía y evaluar su nivel de comprensión de la información jurídica.

La reunión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional. (Foto: VNA)

El dirigente también destacó la necesidad de identificar claramente los distintos grupos destinatarios y adaptar la educación jurídica a sus características, al tiempo que promovió enfoques basados en la comunidad y reforzó el papel de las instituciones culturales de base.

Al presentar la propuesta del Gobierno, el ministro de Justicia, Hoang Thanh Tung, señaló que la ley revisada tiene como objetivo corregir las deficiencias de la legislación vigente, modernizar la labor de difusión y educación jurídica, garantizar el derecho de la población a acceder a la información jurídica y a presentar opiniones y recomendaciones sobre leyes y políticas.

El proyecto también busca ampliar la aplicación de las tecnologías de la información, acelerar la transformación digital, fomentar una cultura de cumplimiento de la ley y contribuir a la construcción del Estado socialista de derecho en Vietnam, señaló.

El proyecto de ley consta de cinco capítulos y 42 artículos, manteniendo el mismo número de capítulos que la Ley de Difusión y Educación Jurídica de 2012, aunque incorpora un artículo adicional.

El texto establece disposiciones sobre los derechos y obligaciones de las partes implicadas, los grupos destinatarios, los contenidos, los métodos, las responsabilidades de la administración pública y las funciones de los organismos, organizaciones e individuos en esta labor.

La ley se aplicaría a organismos, organizaciones y personas en Vietnam, así como a vietnamitas residentes en el extranjero que participen en actividades de educación jurídica, además de actualizar las políticas estatales de acuerdo con las nuevas circunstancias.

Al presentar el informe preliminar de verificación, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales de la Asamblea Nacional, Phan Chi Hieu, indicó que los miembros permanentes de la comisión y otros órganos parlamentarios coincidieron en la necesidad de revisar de manera integral la ley de 2012, basándose en los fundamentos políticos, jurídicos y prácticos expuestos en la propuesta del Gobierno.

Añadió que el proyecto de ley se ajusta en términos generales a las directrices y políticas del Partido, aunque instó al organismo redactor a revisar más a fondo el texto e incorporar plenamente las orientaciones y exigencias establecidas en la Conclusión n.º 80-KL/TW y la Directiva n.º 58-CT/TW, adoptando además un enfoque más innovador en el proceso legislativo.

No obstante, algunas opiniones señalaron que incluir disposiciones sobre la comunicación de políticas públicas no es coherente con el título del proyecto de ley, ya que dicha comunicación se desarrolla durante la fase de formulación de políticas y no después de la promulgación de las normas jurídicas, además de estar ya regulada por la Ley sobre la Promulgación de Documentos Jurídicos.

Otros legisladores consideraron que el alcance actual de las modificaciones no será suficiente para resolver las deficiencias fundamentales en la difusión y educación jurídica, por lo que recomendaron ampliar las disposiciones para facilitar que ciudadanos y empresas puedan acceder de forma proactiva a los documentos legales y comprenderlos mejor.

También en la tarde, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional debatió el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley sobre Responsabilidad del Estado por Indemnización, así como el proyecto revisado de la Ley sobre Mediación en las Comunidades de Base./.

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Đặng Thu Trang