Economía

Vietnam y Camboya amplían acuerdo de transporte por carretera

Las autoridades de vialidad de ambos países acordaron extender su tratado de transporte terrestre al paso fronterizo internacional Tan Nam–Meun Chey, una medida orientada a eliminar los transbordos obligatorios y agilizar los flujos comerciales, que en el primer semestre de 2026 aumentaron un 86% interanual.

Vietnam y Camboya amplían acuerdo de transporte por carretera (Foto: VNA)
Vietnam y Camboya amplían acuerdo de transporte por carretera (Foto: VNA)

Tay Ninh, Vietnam (VNA) – Vietnam y Camboya acordaron ampliar la aplicación de su acuerdo bilateral sobre transporte por carretera y de los protocolos relacionados al paso fronterizo Tan Nam (Tay Ninh, Vietnam) – Meun Chey (Prey Veng, Camboya), una medida que se espera impulse el transporte transfronterizo y el comercio bilateral.

En una reunión bilateral hoy, el vicepresidente permanente del Comité Popular de la provincia de Tay Ninh, Nguyen Hong Thanh, afirmó que la aplicación del acuerdo a este paso fronterizo internacional es fundamental para reducir los costos logísticos, aumentar la competitividad, ampliar el acceso a los mercados, atraer inversiones y promover el desarrollo socioeconómico de ambos países.
Asimismo, instó al Ministerio de Obras Públicas y Transporte de Camboya y al Ministerio de Construcción de Vietnam a coordinar la modernización y ampliación del Puente de la Amistad Tan Nam–Meun Chey, de conformidad con las directrices de los primeros ministros de ambos países.

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Vietnam y Camboya amplían acuerdo de transporte por carretera (Foto: VNA)

Por su parte, Ben Boran, secretario adjunto de Estado del Ministerio de Obras Públicas y Transporte de Camboya, señaló que la implementación efectiva del acuerdo abrirá nuevas oportunidades para las empresas y los ciudadanos de ambos países.

También reiteró el compromiso de Camboya de colaborar estrechamente con los ministerios, organismos y autoridades locales vietnamitas para completar los mecanismos necesarios y garantizar un transporte transfronterizo eficiente.

La subdirectora del Departamento de Carreteras de Vietnam, Phan Thi Thu Hien, explicó que, tras su modernización, el paso fronterizo Tan Nam–Meun Chey opera bajo el mismo marco jurídico internacional de transporte por carretera que los demás pasos fronterizos internacionales entre Vietnam y Camboya, proporcionando una base legal clara para la circulación de vehículos entre ambos países.

Durante la reunión, representantes del Departamento de Carreteras de Vietnam y del Ministerio de Obras Públicas y Transporte de Camboya alcanzaron una interpretación común del apartado 2 del artículo 3 del protocolo que modifica el protocolo de aplicación del acuerdo, el cual constituye la base jurídica para extender el acuerdo a todos los pasos fronterizos internacionales entre ambos países, incluido Tan Nam–Meun Chey.

Las dos partes también acordaron incluir las propuestas de modificación del protocolo de aplicación en la agenda de la Conferencia Anual sobre Transporte por Carretera entre ambos ministerios, prevista para agosto de 2026, con el objetivo de seguir fortaleciendo el marco jurídico del transporte terrestre bilateral.

En materia de infraestructura, Vietnam anunció que financiará la construcción, modernización y ampliación del Puente de la Amistad Tan Nam–Meun Chey. Ambas partes coincidieron en instar al Comité Popular de Tay Ninh y a la Administración de Prey Veng a acelerar los procedimientos necesarios con el objetivo de iniciar las obras en 2026, lo que favorecerá una mayor conectividad del transporte, un comercio fronterizo más dinámico y una cooperación más profunda entre Vietnam y Camboya.

El paso fronterizo Tan Nam–Meun Chey comenzó a operar a nivel provincial en 2021 y fue inaugurado oficialmente como paso fronterizo internacional el 8 de diciembre de 2025.

El comercio a través de este paso ha mostrado un notable potencial. En 2025, el intercambio comercial entre Tay Ninh y Camboya alcanzó los 3,19 mil millones de dólares, lo que representó el 28,1% del comercio total entre Vietnam y Camboya. Tan Nam–Meun Chey gestionó mercancías por un valor superior a 139 millones de dólares, además del paso de aproximadamente 10.000 vehículos y 9.000 pasajeros.

Esta tendencia positiva continuó durante el primer semestre de 2026, cuando el comercio a través del paso fronterizo aumentó un 86% interanual hasta situarse en torno a 54 millones de dólares. El tránsito de pasajeros se incrementó un 335%, alcanzando aproximadamente 17.000 cruces, mientras que 4.719 vehículos atravesaron la frontera.

Las autoridades de Tay Ninh prevén que los flujos de mercancías y pasajeros continúen creciendo, contribuyendo al objetivo de elevar el comercio bilateral hasta 20 mil millones de dólares para 2030.

Para responder a la creciente demanda, Tay Ninh está mejorando las carreteras que conectan el paso fronterizo de Tan Nam con la Carretera Nacional 22B y desarrollando la autopista Go Dau–Xa Mat, que se enlazará con la autopista Ciudad Ho Chi Minh–Moc Bai.

No obstante, debido a que el paso fronterizo Tan Nam–Meun Chey aún no ha adoptado plenamente todos los mecanismos previstos en el acuerdo de transporte por carretera entre Vietnam y Camboya y sus protocolos relacionados, el transporte de mercancías entre ambos países sigue enfrentando restricciones. Actualmente, la mayor parte de las mercancías continúa trasladándose mediante entregas en el mismo día o transbordos en la frontera, conforme a los acuerdos existentes entre las provincias de Tay Ninh y Prey Veng./.

VNA
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