Hanoi ejecuta más del 53% del plan anual de inversión pública en seis meses

Hanoi (VNA) - Hanoi desembolsó 64 billones de dongs (2,43 mil millones de dólares) en capital de inversión pública durante la primera mitad de 2026, equivalente a más del 53% del plan asignado por el Primer Ministro, la tasa más alta registrada en el mismo período de los últimos años.



Actualmente, la capital vietnamita lleva a cabo la liberación de terrenos para alrededor de 1.430 proyectos, de los cuales 1.281 cuentan con financiación del presupuesto estatal. Además, impulsa 27 obras estratégicas y de gran escala. Este elevado ritmo de desembolso refleja una aceleración en la ejecución de los proyectos de inversión pública y una mejora notable respecto a años anteriores.



Entre los principales proyectos de infraestructura vial, la circunvalación 1, en el tramo Hoang Cau-Voi Phuc, ha completado prácticamente la liberación de terrenos, finalizado el traslado del arbolado y entrado en la etapa de construcción más intensa. Los dos pasos elevados avanzan según lo previsto y se espera que toda la plataforma de la carretera quede terminada antes del 2 de septiembre de 2026, mientras que los viaductos estarán concluidos antes de finales de año.



Por otro lado, el proyecto de la autopista de circunvalación 4 de la Región Capital ya cuenta con más del 98,8% del terreno liberado, equivalente a unas 1.430 hectáreas. En cuanto a la circunvalación 2,5, los trabajos de liberación de terrenos también avanzan con rapidez.



Hanoi acelera asimismo la construcción de nuevos puentes sobre el río Rojo con el objetivo de completarlos en el segundo trimestre de 2027, antes de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027. En este marco, el componente 2 del puente Tu Lien ya dispone de más de 50 hectáreas de terreno, equivalentes a más del 80% del área requerida, mientras que el puente Hong Ha continúa avanzando en la construcción de sus principales estructuras.



De manera paralela, la ciudad impulsa proyectos de drenaje y lagos reguladores, incluidos Me Tri, Cu Khoi, Yen Nghia 1 y 2, Phu Do y Thuy Phuong, con el fin de completar la infraestructura técnica y promover un desarrollo urbano sostenible. Asimismo, Hanoi ha destinado viviendas sociales para el reasentamiento de las familias afectadas por las expropiaciones, facilitando así la liberación de terrenos para proyectos estratégicos.



La intensa inversión en obras clave y megaproyectos está generando un efecto multiplicador sobre la economía local. En los primeros seis meses del año, el valor de la producción del sector de la construcción alcanzó los 235,7 billones de dongs (cerca de nueve mil millones de dólares), un aumento interanual del 18,7%.



El director del Departamento de Construcción de Hanoi, Nguyen Phi Thuong, afirmó que la inversión pública debe desempeñar un papel orientador en el desarrollo, impulsar la movilización de capital social, ampliar el espacio de crecimiento y fortalecer la competitividad de la capital.



Respecto a los proyectos estratégicos de transporte, destacó la necesidad de aplicar el principio de los "cuatro uno": una ruta, un inversor principal, un plan general y un cronograma operativo unificado. Esta fórmula busca garantizar una ejecución coordinada y mejorar la conectividad de la infraestructura.



Por su parte, el vicepresidente del Comité Popular municipal Nguyen Xuan Luu señaló que, para alcanzar el objetivo de un crecimiento de dos dígitos, la ciudad concentrará esfuerzos en movilizar todos los recursos de inversión y acelerar proyectos clave de transporte, líneas de metro, infraestructura digital, parques de alta tecnología y proyectos de desarrollo urbano orientados al transporte (TOD).



Asimismo, Hanoi continuará resolviendo los principales obstáculos relacionados con la liberación de terrenos, el suministro de materiales y los procedimientos de inversión, vinculando directamente los resultados del desembolso con la responsabilidad de los dirigentes encargados de cada proyecto./.

VNA