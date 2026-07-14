Empresas continúan siendo el principal motor del crecimiento económico de Vietnam

Hanoi (VNA) - El sector empresarial continúa consolidándose como el principal motor del crecimiento económico de Vietnam, mientras que el sector de los negocios individuales atraviesa un proceso de reestructuración con importantes cambios en su modelo de funcionamiento.

Según los resultados preliminares del Censo Económico 2026, dados a conocer por la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas durante la conferencia de balance celebrada el 12 de julio, la economía nacional siguió ampliando su escala, con cerca de 6,3 millones de unidades económicas en funcionamiento y con actividad productiva y comercial.

De ellas, casi 876 mil 200 corresponden a empresas y cooperativas; cerca de 5,3 millones a establecimientos individuales de producción y negocios no agrícolas, forestales ni pesqueros; 52 mil 200 a establecimientos religiosos y de culto; cerca de ocho mil a grupos de cooperación; y 82 mil 500 a organismos administrativos, unidades públicas, asociaciones y organizaciones no gubernamentales.

La directora general de la Oficina Nacional de Estadísticas, Nguyen Thi Huong, destacó que se trata del censo económico de mayor envergadura realizado hasta la fecha y que, además, amplió el alcance de la recopilación de información a nuevos grupos de entidades, ofreciendo una visión más completa de la realidad socioeconómica del país.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, Vietnam contaba con 859 mil 48 empresas en actividad con resultados productivos y comerciales, lo que representa un aumento del 2,4% respecto a 2024 y del 25,5% en comparación con 2020. El sector privado mantuvo su papel predominante con 827 mil 500 empresas, un 2,1% más que el año anterior.

Los trabajadores operan una máquina de planchado a vapor automática . Foto: VNA

Por su parte, las empresas con inversión extranjera directa (IED) alcanzaron las 29 mil 800, con incrementos del 11,1% frente a 2024 y del 33,9% respecto a 2020, lo que refleja el atractivo del entorno de inversión vietnamita. En contraste, las empresas estatales sumaron mil 770, un 0,3% más que en 2024, aunque un 9,8% menos que en 2020, en consonancia con la política de reorganización de este sector.

Por sectores económicos, los servicios continuaron concentrando la mayor proporción de empresas, con 612 mil 500 unidades, equivalentes al 71,3% del total nacional, tras crecer un 5,8% respecto a 2024 y un 31,3% en comparación con 2020. La industria y la construcción registraron 240 mil 600 empresas, un 5,2% menos que el año anterior, aunque un 13,8% más que en 2020. El sector agropecuario, forestal y pesquero contabilizó cinco mil 989 empresas, un aumento interanual del 0,7%.

Al cierre de 2025, el número de trabajadores empleados en las empresas alcanzó cerca de 17,6 millones de personas, un 7,5% más que en 2024 y un 19,7% más que en 2020. El crecimiento del empleo superó al del número de empresas, lo que indica una expansión de la escala de producción y negocios, con una contribución destacada de las empresas privadas y las compañías con inversión extranjera en la creación de empleo.

En cuanto al sector de los negocios individuales, el país registró cerca de 5,3 millones de establecimientos, un 1,1% más que en 2020. Sin embargo, el número de trabajadores disminuyó hasta cerca de 8,6 millones, un 1,1% menos que hace cinco años, siendo la primera reducción registrada en este indicador a lo largo de los distintos censos económicos.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas, esta tendencia refleja el desplazamiento de la mano de obra hacia el sector empresarial y hacia actividades de mayor productividad, al tiempo que pone de manifiesto la necesidad de renovar el modelo de producción y fortalecer la productividad y la competitividad del sector de los negocios individuales./.

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