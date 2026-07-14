Economía

Productos agrícolas verdes de Vietnam ganan valor gracias a la sostenibilidad

Los productos agrícolas sostenibles de Vietnam obtienen mejores precios y fortalecen su competitividad al cumplir estándares ambientales internacionales.

Uvas, manzanas y productos de algas marinas que cumplen con los estándares OCOP de la planta de productos agrícolas ecológicos de Trang Huynh, comuna de Phuoc Dinh, provincia de Khanh Hoa, en la Feria de Otoño 2025. (Foto: VNA)
Uvas, manzanas y productos de algas marinas que cumplen con los estándares OCOP de la planta de productos agrícolas ecológicos de Trang Huynh, comuna de Phuoc Dinh, provincia de Khanh Hoa, en la Feria de Otoño 2025. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Los productos agrícolas vietnamitas que cumplen con los estándares ambientales internacionales no solo consolidan su presencia en los mercados de alta gama, sino que también comienzan a obtener precios superiores a los del mercado mundial, reflejando la creciente importancia de la producción sostenible en el comercio agrícola global.

El café es uno de los ejemplos más destacados. En un contexto de fuertes fluctuaciones de los precios internacionales, el café robusta vietnamita certificado conforme al Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) se comercializa actualmente en el mercado europeo con una prima de alrededor de 50 dólares por tonelada.

Según Do Ha Nam, vicepresidente de la Asociación de Café y Cacao de Vietnam (VICOFA), Vietnam figura entre los países proveedores mejor preparados para cumplir con los requisitos del EUDR, cuya aplicación plena está prevista para el 1 de enero de 2027. Esta ventaja permitirá al café vietnamita reforzar su competitividad en Europa, uno de sus principales mercados de exportación.

Empresas como Simexco DakLak ya han establecido bases de datos de trazabilidad que abarcan unas 20 mil familias productoras y continúan invirtiendo en procesos de transformación con mayor valor añadido para responder a las exigencias del mercado europeo, donde los consumidores demandan cada vez más productos con origen verificable y menor impacto ambiental.

vnanet-potal-khai-mac-hoi-cho-nong-nghiep-nong-san-xanh-dong-bang-song-cuu-long-8483654.jpg
Habitantes de la provincia de An Giang compran productos agrícolas expuestos en la Feria de Productos Agrícolas Verdes del Delta del Mekong. (Foto: VNA)

Sin embargo, el margen de crecimiento sigue siendo amplio. Aunque la Unión Europea representa alrededor del 41% de las exportaciones de café vietnamita, el valor de las ventas aún es modesto frente al tamaño del mercado europeo. Esto abre oportunidades para aumentar tanto el volumen como el valor de exportación mediante la mejora de la calidad, la industrialización y la diferenciación de los productos.

La transición hacia una agricultura verde también se extiende a otros sectores. Además de los requisitos del EUDR para el café, los productos pesqueros deben cumplir las regulaciones contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), mientras que otros mercados importantes como Estados Unidos y China también refuerzan sus exigencias ambientales y de trazabilidad.

Ante esta tendencia, Vietnam impulsa el desarrollo de sus propios estándares de producción sostenible, entre ellos el programa de un millón de hectáreas de arroz de bajas emisiones, considerado un "pasaporte verde" para ampliar el acceso de los productos agrícolas nacionales a los mercados internacionales.

Dang Phuc Nguyen, secretario general de la Asociación de Frutas y Hortalizas de Vietnam (VINAFRUIT), señaló que, aunque el sector hortofrutícola no está directamente sujeto al EUDR, las empresas deben prepararse ante unas normativas ambientales cada vez más estrictas. La Unión Europea continúa reduciendo los límites máximos de residuos de plaguicidas y favorece productos con envases biodegradables, métodos de cultivo eficientes en el uso del agua y menores emisiones de gases de efecto invernadero.

Además, certificaciones internacionales como GlobalG.A.P., Organic o SMETA se han convertido en requisitos cada vez más habituales para acceder a las principales cadenas de supermercados europeas.

El dirigente destacó también el creciente potencial de frutas tropicales como el maracuyá, la pitahaya, el limón sin semillas y el coco fresco, así como de productos procesados de alto valor añadido, entre ellos el mango congelado en cubos, la pulpa congelada de maracuyá y la piña congelada. Estos productos registran una demanda creciente en Europa, Estados Unidos y Corea del Sur debido al aumento del consumo de alimentos saludables, prácticos y listos para consumir.

Los expertos coinciden en que el cumplimiento de los estándares de calidad y sostenibilidad requiere una producción a gran escala, capaz de reducir los costos de certificación y elevar la competitividad. En este sentido, el desarrollo de áreas productivas concentradas y cadenas de valor sostenibles será un elemento clave para que los productos agrícolas vietnamitas fortalezcan su presencia en los mercados internacionales y aprovechen plenamente las oportunidades generadas por la transición hacia una economía verde./.

VNA
#Chuyển đổi xanh - Kinh tế tuần hoàn #CDX
Seguir VietnamPlus

Transición verde, economía circular

Noticias relacionadas

Ver más

Zona franca de Cai Mep Ha, nuevo polo de crecimiento para Ciudad Ho Chi Minh

Zona franca de Cai Mep Ha, nuevo polo de crecimiento para Ciudad Ho Chi Minh

Tras la ampliación de su espacio de desarrollo, Ciudad Ho Chi Minh está entrando en una nueva etapa de profunda reestructuración de su modelo de crecimiento, orientada a la creación de un ecosistema económico integrado que articule los sectores financiero, industrial, logístico y de la economía marítima. En este contexto, la zona franca de Cai Mep Ha emerge como un proyecto estratégico de especial relevancia para convertirse en la “puerta de acceso al océano” y un nuevo motor de crecimiento para la ciudad en esta nueva era de desarrollo.

Un rincón de Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)

Centro financiero internacional de Vietnam suma destacados expertos extranjeros

El órgano rector del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC) anunció recientemente la creación del Equipo Asesor del VIFC-HCMC, integrado por 13 miembros, entre los que se incluyen numerosos expertos nacionales e internacionales que han ocupado puestos importantes en finanzas, inversión y planificación de políticas.

El embajador de Vietnam en Brasil, Bui Van Nghi, en el seminario. (Foto: VNA)

Seminario impulsa el comercio y la inversión entre Vietnam y Brasil

El embajador Bui Van Nghi informó que el intercambio comercial bilateral creció un 16,8% interanual en el primer semestre, alcanzando los 4,22 mil millones de dólares, mientras que el sector pesquero brasileño (ABRAPES) respaldó el fortalecimiento de las importaciones desde el país asiático.

El PMI manufacturero de Vietnam alcanza los 51,8 puntos en junio de 2026

El PMI manufacturero de Vietnam alcanza los 51,8 puntos en junio de 2026

El Índice de Gestores de Compras (PMI) de la industria manufacturera vietnamita, elaborado por S&P Global, se situó en 51,8 puntos en junio de 2026. Al mantenerse por encima del umbral de los 50 puntos (el cual separa la expansión de la contracción), el indicador confirma una mejora sostenida de las condiciones de negocio en comparación con el mes anterior.