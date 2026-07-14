Vietnam busca consolidar industria marítima como pilar de potencia marítima

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presidió hoy una reunión de trabajo en Hanoi para abordar el desarrollo de la industria marítima nacional, en la que instó a situar este sector en el lugar que le corresponde dentro de la estrategia para convertir al país indochino en una potencia marítima fuerte.



El máximo dirigente vietnamita enfatizó que esta industria constituye una plataforma fundamental para impulsar la economía azul, organizar el sistema de transporte fluvial, garantizar la defensa y seguridad nacional, y elevar la capacidad de autonomía estratégica del país, por lo que resulta indispensable mantener las competencias clave en diseño, construcción, reparación, modificación y mantenimiento técnico de embarcaciones esenciales para evitar situaciones de vulnerabilidad ante interrupciones en la cadena de suministro global.



Abogó por desarrollar la construcción naval bajo una visión ecosistémica y coordinada con la flota mercante, el transporte fluvial interno, los puertos, la logística, las industrias auxiliares y los servicios asociados a lo largo de la vida útil de los buques.



Asimismo, precisó que el Estado debe actuar como facilitador del desarrollo mediante la orientación estratégica, el perfeccionamiento institucional y la organización del mercado, sin caer en el subsidio directo ni suplantar las funciones de las corporaciones, las cuales deben asumir la responsabilidad de sus inversiones, eficiencia y capacidad de innovación en un marco de competencia transparente.



El secretario general y presidente To Lam insta a fortalecer la industria naval como eje fundamental para convertir al país en una potencia marítima. (Foto: VNA)

El mandatario insistió en la necesidad de un crecimiento selectivo y focalizado en la demanda real y en las ventajas competitivas de la nación, priorizando la viabilidad a largo plazo, la absorción tecnológica y el valor añadido local frente a la búsqueda de meras escalas cuantitativas o clasificaciones formales.



De igual manera, recalcó que la cooperación internacional, la inversión extranjera y el desarrollo de la industria de defensa de doble uso deben servir para fortalecer la soberanía tecnológica del país y capacitar a la mano de obra calificada.



A corto plazo, instruyó al Comité del Partido en el Gobierno a dirigir la elaboración del Programa nacional de desarrollo de la industria marítima y mecánica marina hasta 2035, con visión hacia 2050, el cual deberá definir metas, recursos y hojas de ruta claras en consonancia con las estrategias de transporte y energía marina.



También exigió realizar una auditoría integral de las capacidades del sector para identificar los activos, tecnologías y equipos técnicos que requieran preservación, modernización o reestructuración, además de perfeccionar los mecanismos de financiación, crédito y garantías de riesgo aplicables al sector de la construcción naval sin generar nuevas deudas incobrables.



To Lam exhortó a reorganizar el mercado interno vinculando las necesidades de adquisición de flotas civiles, naves públicas y barcos de defensa con la capacidad industrial local bajo criterios de calidad y sostenibilidad, impulsando la transición verde y la digitalización de los servicios de mantenimiento como fuente de ingresos y retención de talento especializado.



Asimismo, demandó resolver los litigios y problemas pendientes del sector conforme a la ley para proteger los intereses del Estado y los trabajadores, al tiempo que llamó a sentar las bases a largo plazo para configurar centros de conectividad e infraestructura marítima regionalizados que inserten de manera competitiva a Vietnam en las redes de suministro de la nueva era./.