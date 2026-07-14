Sociedad

Vietjet y Vikki, nuevos socios oficiales de los torneos de ASEAN United FC

Vietjet y Vikki fueron nombrados Aerolínea Oficial y Banco Oficial en Vietnam de los torneos ASEAN United FC, impulsando el deporte y el turismo.

Vietjet y Vikki fueron designados Aerolínea Oficial y Banco Oficial en Vietnam de los cuatro torneos organizados por ASEAN United FC (Foto: Vietjet Air)
Vietjet y Vikki fueron designados Aerolínea Oficial y Banco Oficial en Vietnam de los cuatro torneos organizados por ASEAN United FC (Foto: Vietjet Air)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La aerolínea Vietjet y el banco digital Vikki fueron designados Aerolínea Oficial y Banco Oficial en Vietnam, respectivamente, de los cuatro torneos organizados por ASEAN United FC: la Copa Hyundai de la ASEAN™, la Copa Shopee del Campeonato de Clubes de la ASEAN™, la Copa MSIG Femenina de la ASEAN™ y el Campeonato Sub-23 de la ASEAN™.

El acuerdo fue formalizado por SPORTFIVE, socio comercial exclusivo de la Federación de Fútbol de la ASEAN (AFF).

Fundada con el objetivo de hacer que los viajes aéreos sean accesibles para todos, Vietjet opera desde 2011 una red de más de 135 rutas nacionales e internacionales que conectan Vietnam con el Sudeste Asiático, Australia, Kazajistán, India, China, Japón y Corea del Sur, además de preparar su expansión hacia Europa.

Como Aerolínea Oficial de ASEAN United FC, Vietjet facilitará la conectividad entre aficionados y sedes de las principales competiciones futbolísticas del Sudeste Asiático, comenzando con la Copa Hyundai de la ASEAN™ 2026, considerada el torneo más importante del fútbol regional.

Por su parte, Vikki, en calidad de Banco Oficial en Vietnam, ofrecerá soluciones financieras digitales para los cuatro torneos de ASEAN United FC en el mercado vietnamita, con el propósito de mejorar la experiencia de los aficionados y promover un turismo más sostenible.

La entidad también lanzó la campaña promocional "VIKKI Savings, Win the Golden Ball Signed" (VIKKI Ahorro, ganar el Gana el Balón de Oro Firmado), con premios valorados en cerca de 800 mil dólares, además de diversas ofertas y experiencias exclusivas dirigidas a la comunidad futbolística.

A través de estas iniciativas, Vikki busca materializar su compromiso de acercar los servicios financieros digitales a la vida cotidiana de los vietnamitas bajo el lema "Tu banco digital, el banco de cada familia".

La alianza permitirá a Vietjet y Vikki integrar servicios de transporte aéreo y soluciones financieras digitales para ofrecer una experiencia más completa a los aficionados del Sudeste Asiático, una de las regiones con mayor crecimiento turístico del mundo.

Durante la ceremonia de presentación, el vicepresidente permanente de Vietjet, To Viet Thang, afirmó que la aerolínea mantiene su compromiso de respaldar grandes acontecimientos deportivos como una forma de conectar personas y generar valor para las comunidades.

Señaló además que esta alianza reafirma el propósito de la compañía de fortalecer los vínculos entre destinos, culturas y pueblos de la región mediante la aviación y el deporte, al tiempo que contribuye a proyectar la imagen del Sudeste Asiático y promover un desarrollo sostenible.

En representación del banco digital Vikki, Le Van Thanh destacó que el fútbol es una de las formas más eficaces de unir a las personas, mientras que la banca digital facilita experiencias cotidianas más modernas y seguras.

En ese sentido, afirmó que la entidad aspira a inspirar a millones de aficionados a través de su lema "Toca para inspirar, desbloquea el futuro", haciendo que cada pago y cada viaje resulten más sencillos, seguros y gratificantes.

Por su parte, el presidente y director de la Junta Directiva de SPORTFIVE Asia, Seamus O'Brien, consideró que esta alianza refuerza la posición de Vietjet como una aerolínea de referencia en el Sudeste Asiático y consolida a Vikki como uno de los bancos digitales de nueva generación de Vietnam, al tiempo que fortalece la conexión de ambas marcas con los aficionados y con los destinos turísticos de mayor crecimiento de la región./.

VNA
#Vietjet #ASEAN United FC #Vikki
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