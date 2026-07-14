Sociedad

Estudiantes vietnamitas destacan en Olimpiada Internacional de Matemáticas en Japón

Vietnam ganó 34 medallas en la WMI 2026 en Japón, con dos diamantes, cinco oros y destacados puestos entre los mejores del mundo.

El embajador de Vietnam en Japón, Pham Quang Hieu y los estudiantes vietnamitas (Foto: VNA)
El embajador de Vietnam en Japón, Pham Quang Hieu y los estudiantes vietnamitas (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – Los 34 estudiantes vietnamitas obtuvieron dos medallas de diamante, cinco de oro, nueve de plata, 11 de bronce y siete menciones honoríficas en el Torneo Mundial de Matemáticas por Invitación (World Mathematics Invitational - WMI) 2026, celebrado del 10 al 14 de julio en Tokio, Japón. La WMI 2026 reunió a más de mil 100 concursantes de 26 países y territorios. Los participantes compitieron en pruebas de opción múltiple y de desarrollo, organizadas por niveles escolares.

Entre los representantes vietnamitas, Nguyen Quang Anh, estudiante de noveno grado de la Escuela Internacional Japonesa, obtuvo una medalla de diamante, ocupó el segundo lugar mundial en su categoría y recibió The Star of the World Cup, otorgada al integrante con la mayor puntuación de la delegación vietnamita.

Por su parte, Au Vu Thai Son, alumno de tercer grado del Brighton College Vietnam, ganó una medalla de diamante y se ubicó en el tercer puesto mundial de su categoría. Ha Nam Phong, estudiante de séptimo grado de la escuela secundaria Ngo Si Lien, en Hanoi, obtuvo una medalla de Oro y el Legend Award, tras conquistar el oro en la WMI durante tres años consecutivos.

En la ceremonia, el embajador de Vietnam en Japón, Pham Quang Hieu, felicitó a los estudiantes por sus logros y destacó el acompañamiento de los docentes, las familias y las entidades organizadoras.

El diplomático señaló que el valor del aprendizaje de las matemáticas no radica únicamente en la obtención de medallas, sino también en el desarrollo del pensamiento lógico, la perseverancia y la capacidad de plantear preguntas y encontrar diferentes soluciones a un mismo problema. Asimismo, expresó su deseo de que los estudiantes continúen cultivando su pasión por esta disciplina y aprovechen este tipo de competencias para fortalecer los intercambios culturales y la amistad internacional.

En representación de la delegación, Vu Hai Lam, estudiante de octavo grado de la escuela secundaria Ngo Si Lien, afirmó que los resultados obtenidos son fruto de la perseverancia y del apoyo constante de sus familias y profesores. Agregó que el desempeño del equipo contribuye a proyectar la imagen de los estudiantes vietnamitas como jóvenes trabajadores, creativos, seguros de sí mismos y con espíritu de superación./.

VNA
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