Campaña en Vietnam reaviva esperanza de identificar a mártires desaparecidos

Lao Cai, Vietnam (VNA) - En el marco de la campaña nacional de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires de guerra, la provincia norvietnamita de Lao Cai concluyó la toma de muestras biológicas de 821 tumbas de combatientes sin identificar y puso en marcha una campaña intensiva para recolectar muestras de ADN de tres mil 434 familiares de mártires cuya identidad aún permanece desconocida.



La recolección de muestras se lleva a cabo entre el 13 y el 17 de julio en siete comunas y barrios de la provincia. Desde primeras horas de la mañana, decenas de familiares acudieron a los puntos habilitados con la esperanza de contribuir a la identificación de sus seres queridos, caídos en defensa de la patria.



Entre los asistentes se encontraban personas de edad avanzada que han esperado durante más de medio siglo noticias sobre el paradero de sus familiares desaparecidos.



Dao Van Dung, residente de Lao Cai, recordó que desde que su familia recibió el certificado de defunción de su hermano en 1973, nunca ha dejado de buscar su tumba para poder llevar sus restos de regreso a su tierra natal. Tras años de búsquedas infructuosas en cementerios militares del sur del país, deposita ahora sus esperanzas en la identificación mediante pruebas de ADN.



Ese mismo anhelo comparte Che Thi Hue, de la comuna de Bao Thang, quien espera localizar los restos de su hermano, caído durante la Campaña de la Ruta 9–Khe Sanh en 1968 y desaparecido desde hace 58 años.



También Nguyen Thi Tiep, residente de Lao Cai, expresó su emoción al recordar a su hermano, fallecido en combate en Lai Chau en 1953. Después de décadas de búsqueda sin resultados, considera que esta campaña representa una nueva oportunidad para que su familia pueda finalmente reencontrarse con él.



Con el propósito de garantizar el buen desarrollo de la campaña, la Policía provincial de Lao Cai habilitó áreas específicas para la recepción y verificación de datos, así como para la extracción de muestras. Además, desplegó equipos móviles que se trasladaron hasta los domicilios de familiares de edad avanzada o con dificultades de movilidad para facilitar su participación en el proceso.



Según el teniente coronel Le Tien Manh, subjefe del Departamento de Gestión Administrativa del Orden Social de la Policía Provincial, antes de la toma de muestras se verificó cuidadosamente la información genealógica por la línea materna de cada mártir y se contrastó con la Base Nacional de Datos de Población. Todo el procedimiento, desde la recepción y validación de la identidad hasta la extracción de la muestra biológica, se realiza mediante un proceso cerrado que tarda, en promedio, unos diez minutos por persona.



Los familiares destacaron la rapidez y la organización de la jornada, así como el acompañamiento brindado por agentes de policía, personal sanitario y voluntarios durante todo el proceso.

La toma de muestras de ADN a familiares de mártires se lleva a cabo en estricto cumplimiento de los protocolos establecidos. (Foto: VNA)



De acuerdo con el Mando Militar de la provincia de Lao Cai, hasta este 14 de julio se había completado la toma de muestras biológicas de las 821 tumbas sin identificar. Estos resultados servirán de base para que los especialistas realicen los análisis de ADN y los comparen con las muestras aportadas por los familiares, con el objetivo de eslarecer la identidad de los mártires que aún permanecen sin identificar y hacer realidad el anhelo de miles de familias de traerlos de regreso a casa tras más de medio siglo de espera./.