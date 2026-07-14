Vietnam recibe restos de 14 mártires voluntarios y expertos repatriados desde Camboya

An Giang, Vietnam (VNA)- El Comité Especializado de la provincia vietnamita de An Giang y su homólogo de la provincia camboyana de Takeo firmaron hoy, en ese último territorio, un acta de entrega y recepción de los restos de 14 mártires voluntarios y expertos vietnamitas caídos durante los distintos períodos de guerra, los cuales fueron localizados en Takeo durante la estación seca 2025-2026.



La delegación de An Giang estuvo encabezada por el vicepresidente del Comité Popular y jefe del Comité Directivo 515 de la provincia, Le Van Phuoc, mientras que la parte camboyana fue representada por el vicegobernador de Takeo y subjefe del Comité Especializado provincial, Sut Khon, junto con representantes de organismos, fuerzas armadas y autoridades de ambas localidades.



De acuerdo con el acta firmada, la provincia de Takeo entregó a An Giang los restos de 14 mártires vietnamitas, incluidos 10 recuperados en el distrito de Kirivong y cuatro en Tram Kak, para su traslado a Vietnam, donde se celebrarán las ceremonias de homenaje póstumo e inhumación.



En la ceremonia, Le Van Phuoc expresó su agradecimiento al Gobierno Real de Camboya, así como a las autoridades, fuerzas armadas y habitantes de Takeo, por su constante apoyo al Equipo K93 de An Giang en las labores de búsqueda y recuperación de los restos. Destacó que, pese a las crecientes dificultades derivadas del paso del tiempo, el equipo cumplió satisfactoriamente su misión durante la campaña de la estación seca 2025-2026 gracias a la estrecha cooperación de la parte camboyana.



Asimismo, manifestó su deseo de que las autoridades y la población de Takeo continúen proporcionando información y facilitando las operaciones de búsqueda para localizar a los mártires que aún permanecen desaparecidos, en consonancia con la política vietnamita de gratitud hacia quienes sacrificaron sus vidas por la patria.



Por su parte, Sut Khon afirmó que la búsqueda, recuperación y repatriación de los restos de los mártires constituye una labor de profundo significado humanitario que refleja la solidaridad y la amistad entre Camboya y Vietnam. También elogió los esfuerzos del Equipo K93 y la eficaz coordinación mantenida entre ambas provincias durante los últimos años, al tiempo que reiteró el compromiso de las autoridades camboyanas de seguir apoyando estas labores.



La recepción de estos 14 restos marca el inicio de la campaña de repatriación correspondiente a la estación seca 2025-2026 y contribuye a la implementación de la campaña intensiva de 500 días y noches para la búsqueda y recuperación de los restos de los mártires, reafirmando la determinación de An Giang y de las localidades camboyanas de llevar a los héroes caídos de regreso a su patria./.

VNA