Phu Quoc refuerza seguridad y gestión del tráfico en las vías navegables interiores

An Giang, Vietnam (VNA) – La zona especial de Phu Quoc, en la provincia sureña vietnamita de An Giang, , está reforzando la supervisión del transporte por vías navegables interiores, tras el reciente naufragio de una embarcación que dejó graves pérdidas de la vida humana.

Las autoridades están implementando controles de seguridad más estrictos y fortaleciendo las medidas de inspección y fiscalización en puertos, embarcaciones y operadores de transporte.

Ngo Minh Tri, vicepresidente del Comité Popular de Phu Quoc, informó que estas medidas se adoptaron en cumplimiento del Despacho Oficial No. 47/CD-TTg, emitido por el Primer Ministro el 11 de julio tras el accidente ocurrido en la localidad.

En consecuencia, los operadores de puertos y terminales fluviales deberán realizar inspecciones, mantenimiento y reparaciones periódicas para garantizar que las instalaciones permanezcan en condiciones seguras y operativas.

Asimismo, estarán obligados a coordinar con las autoridades competentes y con la Autoridad de Puertos de Vías Navegables Interiores para verificar que las embarcaciones que operan en puertos y terminales cumplan todos los requisitos de seguridad.

Las autoridades ordenaron a los operadores de transporte acuático y a los propietarios de embarcaciones garantizar que estas cumplan plenamente con la normativa antes de entrar en servicio. Todas las embarcaciones deberán estar debidamente registradas e inspeccionadas, y satisfacer las normas técnicas de seguridad y protección ambiental.

Queda prohibido transportar cargas por encima de la capacidad autorizada, exceder el calado o la línea máxima de carga permitidos, así como llevar un número de pasajeros superior al autorizado en la licencia. Las embarcaciones deberán contar con suficientes chalecos salvavidas y equipos de salvamento, además de permanecer correctamente fondeadas en las zonas habilitadas.

Los operadores también deberán cumplir todas las regulaciones técnicas de seguridad, garantizar que las tripulaciones posean las certificaciones profesionales vigentes y suspender las salidas cuando las condiciones meteorológicas adversas o cualquier otro factor representen un riesgo para la navegación.

Phu Quoc intensificará las inspecciones en los puertos y terminales de pasajeros, especialmente en aquellos que prestan servicio a embarcaciones turísticas, ferris, muelles comunitarios y otros medios de transporte acuático de uso local.

La Estación de Policía de Tránsito local recibió instrucciones de aumentar las patrullas en las vías navegables y las zonas portuarias, y suspender de inmediato las operaciones de las embarcaciones que no cumplan las normas técnicas de seguridad.

Por su parte, la policía local reforzará la vigilancia en puertos, terminales y zonas de fondeo para mantener el orden público y combatir la delincuencia y otras infracciones.

Las estaciones de la Guardia Fronteriza de los puertos de Duong Dong y An Thoi endurecerán los controles sobre las embarcaciones y los pasajeros que operan en las aguas bajo su jurisdicción.

Asimismo, denegarán la autorización de salida cuando se emitan alertas por condiciones meteorológicas severas, inspeccionarán el cumplimiento de la normativa legal y de seguridad de las embarcaciones, verificarán la documentación de los turistas extranjeros que participen en excursiones marítimas y permanecerán preparadas para desplegar personal y medios de rescate en caso de emergencia.

La Autoridad de Puertos de Vías Navegables Interiores intensificará las inspecciones y las campañas de sensibilización en puertos, terminales y zonas de fondeo. Las verificaciones se centrarán en el cumplimiento de las normas de seguridad de la navegación, los requisitos de prevención y lucha contra incendios, así como las regulaciones aplicables al transporte de pasajeros y mercancías.

Las autoridades señalaron que suspenderán las operaciones de los puertos, terminales y embarcaciones que carezcan de licencia, así como de cualquier embarcación que no cumpla las condiciones de seguridad.

Las acciones de control se dirigirán especialmente contra las infracciones que incrementen el riesgo de accidentes, entre ellas la operación de embarcaciones no registradas o sin certificación, la insuficiencia de equipos de salvamento, el uso inadecuado de chalecos salvavidas, la sobrecarga de pasajeros o mercancías, el exceso del calado o de la carga máxima autorizada, el transporte de más pasajeros de los permitidos o la operación con tripulaciones que no cuenten con las cualificaciones profesionales exigidas.

El 11 de julio, una lancha rápida con 36 personas a bordo, incluidos 32 turistas, tres tripulantes y un guía turístico, volcó a unos 400 metros de la costa de Phu Quoc mientras se dirigía desde la isla Hon May Rut hacia el puerto de An Thoi. El accidente causó la muerte de 15 personas./.

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