Política

Reformas institucionales y desarrollo sostenible impulsan nueva etapa de Vietnam

Las orientaciones adoptadas en el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) marcan la hoja de ruta para liberar nuevos motores de crecimiento y avanzar hacia el objetivo de convertirse en un país desarrollado y de altos ingresos en 2045.

El profesor asociado y doctor Vu Van Phuc, presidente del Consejo Científico del Instituto de Economía y Derecho Internacional y exjefe editor de la revista Revista Comunista. (Foto: VNA)
El profesor asociado y doctor Vu Van Phuc, presidente del Consejo Científico del Instituto de Economía y Derecho Internacional y exjefe editor de la revista Revista Comunista. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Las orientaciones adoptadas en el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) marcan la hoja de ruta para liberar nuevos motores de crecimiento y avanzar hacia el objetivo de convertirse en un país desarrollado y de altos ingresos en 2045, señalaron expertos de la Unión de Asociaciones de Ciencia y Tecnología de Vietnam.

El doctor Tran Van Mieu, vicepresidente de la Asociación para la Protección de la Naturaleza y el Medio Ambiente de Vietnam, destacó que el país ha completado con éxito la transición hacia una economía de mercado con orientación socialista, consolidando una integración cada vez más profunda en la economía regional y mundial. En la actualidad, el Producto Interno Bruto (PIB) supera los 514 mil millones de dólares y el ingreso per cápita rebasa los cinco mil 26 dólares anuales, mientras que Vietnam también registra importantes avances en infraestructura, reducción de la pobreza y desarrollo humano.

Según el especialista, uno de los cambios más significativos ha sido la evolución del modelo de crecimiento, que ha pasado de priorizar la explotación de los recursos naturales a situar el desarrollo sostenible en el centro de la estrategia nacional. En este contexto, la protección del medioambiente, la respuesta al cambio climático y la transición verde se han convertido en prioridades, respaldadas por el compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

No obstante, el rápido proceso de industrialización plantea nuevos desafíos ambientales. Tran Van Mieu consideró imprescindible perfeccionar el marco institucional, impulsar la economía verde y circular, reforzar la planificación basada en la capacidad de los ecosistemas y acelerar la aplicación de la ciencia, la tecnología y la transformación digital en la gestión ambiental.

También abogó por desarrollar infraestructura verde, energías renovables, sistemas de monitoreo mediante big data, mecanismos de financiación verde y un mercado nacional de créditos de carbono. A su juicio, la población debe ocupar un papel central en la transición hacia un desarrollo sostenible.

Por su parte, el profesor asociado y doctor Vu Van Phuc, presidente del Consejo Científico del Instituto de Economía y Derecho Internacional, afirmó que, tras casi medio siglo de Renovación, Vietnam ha fortalecido significativamente su potencial económico, su posición internacional y su prestigio.

El país participa actualmente en 17 acuerdos de libre comercio, mantiene relaciones diplomáticas con 194 países y ha establecido asociaciones integrales o de mayor nivel con 42 Estados, creando una base sólida para una nueva etapa de crecimiento.

Para alcanzar la meta de convertirse en un país desarrollado en 2045, Van Phuc propuso acelerar la transición hacia un modelo basado en la economía digital, la economía de los datos, la economía verde y la innovación tecnológica.

Asimismo, destacó la necesidad de aprovechar las oportunidades que ofrecen la inteligencia artificial, la industria de semiconductores y la Cuarta Revolución Industrial para elevar la productividad y la competitividad.

El experto subrayó además la importancia de continuar perfeccionando las instituciones de la economía de mercado con orientación socialista, construir un Estado de derecho más eficiente y eficaz, y renovar la gobernanza colocando a la población en el centro de las políticas públicas.

En su opinión, la combinación entre el fortalecimiento institucional, la innovación y la participación ciudadana será clave para que Vietnam logre un desarrollo rápido, sostenible y alcance sus objetivos estratégicos hacia 2045./.

VNA
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