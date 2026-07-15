Impulsan cooperación entre localidades de Vietnam y Laos

Vientiane, 15 jul (VNA) - El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, sostuvo una reunión de trabajo con Phouthanouphet Xaysombath, miembro del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, secretario del Comité partidista y presidente del Consejo Popular de la provincia de Vientiane, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre las localidades de ambos países.

El dirigente anfitrión destacó que esta visita refleja la especial relación de solidaridad entre Vietnam y Laos, así como los estrechos vínculos entre la Embajada de Vietnam y la provincia.

Presentó un panorama de la situación socioeconómica de la provincia y de la cooperación existente con localidades y empresas vietnamitas. Asimismo, expresó su agradecimiento por el apoyo eficaz brindado por la Embajada de Hanoi en Laos para promover e implementar proyectos y programas de cooperación en la provincia.

También dio a conocer las potencialidades y ventajas de Vientiane para ampliar la colaboración y manifestó su deseo de que la Embajada continúe desempeñando el papel de puente entre la provincia y las localidades y empresas de Vietnam.

Subrayó la importancia de la creación de la junta administrativa de la comunidad vietnamita en la provincia, y reafirmó el compromiso de las autoridades de facilitar las condiciones para que sus miembros vivan y trabajen en Vientiane, contribuyendo al desarrollo local y al fortalecimiento de la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre los Partidos, los Estados y los pueblos de Laos y Vietnam.

Por su parte, el embajador Nguyen Minh Tam informó sobre los objetivos de la visita y felicitó a Vientiane por los logros alcanzados en diversos ámbitos, especialmente en la estabilidad política, la garantía de la defensa y la seguridad, el crecimiento económico sostenido y la protección del bienestar social.

Valoró positivamente los programas y proyectos de cooperación desarrollados entre la provincia y las localidades vietnamitas, especialmente los relacionados con la construcción de infraestructuras y la concesión de becas para que funcionarios, alumnos y estudiantes laosianos cursen estudios en Vietnam.

Sugirió que Vientiane continúe coordinándose con las provincias y ciudades vietnamitas hermanadas para revisar y aplicar eficazmente los acuerdos de cooperación.

También propuso reforzar el intercambio de experiencias en la construcción del Partido y del sistema político, el desarrollo de una economía independiente y autosuficiente, la formación de cuadros y estudiantes, la coordinación en materia de seguridad, especialmente en la lucha contra la delincuencia, y ampliar la cooperación en sectores con gran potencial, como la energía, la agricultura limpia y el turismo.

Reafirmó que la Embajada de Vietnam en Laos seguirá desempeñando su papel de enlace para promover la cooperación entre la provincia de Vientiane y las localidades y empresas vietnamitas, con el fin de incrementar la eficacia de los programas y proyectos conjuntos.

Agradeció a las autoridades provinciales por autorizar la creación de la junta administrativa de la comunidad vietnamita en Vientiane, con lo que las 18 provincias y ciudades de Laos cuentan ya con una asociación o junta de gestión de la comunidad vietnamita.

Además, expresó su deseo de que el Comité partidista y la administración provincial continúen instruyendo a sus organismos competentes para facilitar las actividades de la comunidad vietnamita, contribuyendo así a fortalecer aún más la especial relación binacional./.

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