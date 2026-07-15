Política

Impulsan cooperación entre localidades de Vietnam y Laos

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, sostuvo una reunión de trabajo con Phouthanouphet Xaysombath, miembro del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, secretario del Comité partidista y presidente del Consejo Popular de la provincia de Vientiane, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre las localidades de ambos países.

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, sostiene una reunión de trabajo con Phouthanouphet Xaysombath, miembro del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, secretario del Comité partidista y presidente del Consejo Popular de la provincia de Vientiane. (Foto: VNA)
El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, sostiene una reunión de trabajo con Phouthanouphet Xaysombath, miembro del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, secretario del Comité partidista y presidente del Consejo Popular de la provincia de Vientiane. (Foto: VNA)

Vientiane, 15 jul (VNA) - El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, sostuvo una reunión de trabajo con Phouthanouphet Xaysombath, miembro del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, secretario del Comité partidista y presidente del Consejo Popular de la provincia de Vientiane, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre las localidades de ambos países.

El dirigente anfitrión destacó que esta visita refleja la especial relación de solidaridad entre Vietnam y Laos, así como los estrechos vínculos entre la Embajada de Vietnam y la provincia.

Presentó un panorama de la situación socioeconómica de la provincia y de la cooperación existente con localidades y empresas vietnamitas. Asimismo, expresó su agradecimiento por el apoyo eficaz brindado por la Embajada de Hanoi en Laos para promover e implementar proyectos y programas de cooperación en la provincia.

También dio a conocer las potencialidades y ventajas de Vientiane para ampliar la colaboración y manifestó su deseo de que la Embajada continúe desempeñando el papel de puente entre la provincia y las localidades y empresas de Vietnam.

Subrayó la importancia de la creación de la junta administrativa de la comunidad vietnamita en la provincia, y reafirmó el compromiso de las autoridades de facilitar las condiciones para que sus miembros vivan y trabajen en Vientiane, contribuyendo al desarrollo local y al fortalecimiento de la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre los Partidos, los Estados y los pueblos de Laos y Vietnam.

Por su parte, el embajador Nguyen Minh Tam informó sobre los objetivos de la visita y felicitó a Vientiane por los logros alcanzados en diversos ámbitos, especialmente en la estabilidad política, la garantía de la defensa y la seguridad, el crecimiento económico sostenido y la protección del bienestar social.

Valoró positivamente los programas y proyectos de cooperación desarrollados entre la provincia y las localidades vietnamitas, especialmente los relacionados con la construcción de infraestructuras y la concesión de becas para que funcionarios, alumnos y estudiantes laosianos cursen estudios en Vietnam.

Sugirió que Vientiane continúe coordinándose con las provincias y ciudades vietnamitas hermanadas para revisar y aplicar eficazmente los acuerdos de cooperación.

También propuso reforzar el intercambio de experiencias en la construcción del Partido y del sistema político, el desarrollo de una economía independiente y autosuficiente, la formación de cuadros y estudiantes, la coordinación en materia de seguridad, especialmente en la lucha contra la delincuencia, y ampliar la cooperación en sectores con gran potencial, como la energía, la agricultura limpia y el turismo.

Reafirmó que la Embajada de Vietnam en Laos seguirá desempeñando su papel de enlace para promover la cooperación entre la provincia de Vientiane y las localidades y empresas vietnamitas, con el fin de incrementar la eficacia de los programas y proyectos conjuntos.

Agradeció a las autoridades provinciales por autorizar la creación de la junta administrativa de la comunidad vietnamita en Vientiane, con lo que las 18 provincias y ciudades de Laos cuentan ya con una asociación o junta de gestión de la comunidad vietnamita.

Además, expresó su deseo de que el Comité partidista y la administración provincial continúen instruyendo a sus organismos competentes para facilitar las actividades de la comunidad vietnamita, contribuyendo así a fortalecer aún más la especial relación binacional./.

VNA
#cooperación Vietnam-Laos #Nguyen Minh Tam #Phouthanouphet Xaysombath #relaciones bilaterales #comunidad vietnamita en Laos #cooperación local
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Congreso Nacional del Partido

Noticias relacionadas

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, (derecha) y el ministro de Agricultura y Medio Ambiente de Laos, Linkham Douangsavanh. (Foto: VGP)

Subjefe del Gobierno de Vietnam recibe a ministro de Laos

El viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc se reunió con Linkham Douangsavanh para trazar las orientaciones estratégicas en agricultura y gestión ambiental para el período 2026-2030, tras la reciente reestructuración de la cartera laosiana.

Conversaciones oficiales en el marco del tercer Intercambio de amistad de defensa fronteriza Vietnam- Laos. (Foto: VNA)

Ministerios de Defensa de Vietnam y Laos robustecen lazos

Los ministros Phan Van Giang y Khamliang Outhakaysone encabezaron conversaciones oficiales en el marco del tercer Intercambio de amistad de defensa fronteriza, acordando intensificar las patrullas conjuntas, combatir los delitos transnacionales e impulsar la industria de defensa y el comercio militar.

El viceprimer ministro y titular de Defensa vietnamita, general Phan Van Giang y su homólogo laosiano, el general Khamliang Outhakaysone, participan en una actividad en el marco del evento (Fuente: Periódico Tin Tuc va Dan toc)

Fortalecen la amistad entre Vietnam y Laos

Vietnam y Laos consolidan su cooperación fronteriza mediante actividades de defensa, proyectos de infraestructura y acciones humanitarias durante el III Intercambio de Amistad de Defensa Fronteriza.

Ver más

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Asuntos Internos, Le Minh Tri, se reúne en Beijing con el presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Huning. (Foto: VNA)

Vietnam y China consolidan nexos partidistas y cooperación estratégica

El jefe de la Comisión de Asuntos Internos del PCV, Le Minh Tri, se reunió en Beijing con Wang Huning para coordinar el intercambio de experiencias en reforma judicial, la lucha anticorrupción y el impulso de infraestructura ferroviaria transfronteriza en el marco de la comunidad de futuro compartido.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man. (Foto: VNA)

Vietnam impulsa una reforma de la educación jurídica

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, instó a modernizar el proyecto de ley revisado mediante una transformación digital interactiva y enfoques comunitarios que fomenten una cultura real de respeto al Estado de derecho, superando formalismos en la difusión legal.

Bui Minh Thanh (izquierda), vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, felicita a Etienne Ranaivoson, cónsul general de Francia en Ciudad Ho Chi Minh, con motivo de la Fiesta Nacional de Francia. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh impulsa cooperación con socios franceses

Ciudad Ho Chi Minh desea seguir ampliando la cooperación con los socios franceses en aquellos ámbitos en los que ambas partes cuentan con fortalezas y necesidades comunes, expresó hoy Bui Minh Thanh, vicepresidente del Comité Popular municipal.