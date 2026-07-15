Dirigente partidista vietnamita visita y entrega obsequios a veteranos de guerra en Nghe An

Nghe An, Vietnam (VNA) - El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, encabezó hoy una visita al Centro de Rehabilitación y Atención a Veteranos de Guerra de la provincia de Nghe An, donde entregó obsequios con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio de 1947-2026).



El dirigente partidista recorrió las instalaciones del centro y saludó a los veteranos y víctimas con secuelas de la guerra que reciben atención en la institución. Durante el encuentro, transmitió el reconocimiento y la gratitud del Partido, el Estado y el pueblo vietnamita por los sacrificios y las contribuciones de quienes participaron en las luchas por la liberación nacional, la defensa de la patria y el cumplimiento de misiones internacionalistas.



El Centro de Rehabilitación y Atención a Veteranos de Guerra de Nghe An fue creado tras la fusión de dos instituciones con más de medio siglo de trayectoria. Su misión es brindar atención, tratamiento, rehabilitación y aplicar las políticas dirigidas a veteranos y víctimas de la guerra con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 81%. En la actualidad, atiende a 83 veteranos y personas con secuelas de la guerra, 18 familiares de personas con méritos revolucionarios y cinco funcionarios jubilados con incapacidad laboral procedentes de las provincias de Nghe An y Ha Tinh, muchos de ellos con lesiones y enfermedades de extrema gravedad.



En su intervención, Tran Cam Tu reafirmó que el Partido y el Estado mantienen un firme compromiso con las políticas de reconocimiento y apoyo a las personas con méritos revolucionarios y sus familias. Subrayó que la gratitud hacia quienes sacrificaron parte de su vida por la independencia y la libertad del país no solo se refleja en las políticas públicas, sino también en la responsabilidad de las autoridades, las instituciones y la sociedad de garantizarles mejores condiciones de vida.



El dirigente expresó además sus condolencias por el reciente fallecimiento de dos veteranos atendidos en el centro y solicitó a las autoridades de la provincia de Nghe An coordinar con el Ministerio del Interior para completar los procedimientos de propuesta de reconocimiento póstumo como mártires, conforme a la normativa vigente.



Al referirse a la campaña nacional de 500 días y noches destinada a intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires, destacó que esta iniciativa constituye una importante misión política y un profundo deber humanitario. Añadió que la campaña refleja la gratitud hacia quienes dieron su vida por la patria y contribuye a fortalecer la educación patriótica entre las nuevas generaciones.



Asimismo, valoró los esfuerzos de las autoridades de Nghe An y del personal del centro en la aplicación de las políticas dirigidas a las personas con méritos revolucionarios. Reconoció la dedicación de los trabajadores encargados del cuidado diario de los veteranos y víctimas de la guerra, e instó al Ministerio del Interior y a las autoridades provinciales a seguir perfeccionando los mecanismos de apoyo para mejorar su calidad de vida y favorecer que continúen transmitiendo su ejemplo de superación y resiliencia a la sociedad.



En representación de los veteranos, víctimas con secuelas de la guerra y familiares de personas con méritos revolucionarios acogidos en el centro, el veterano Pham Trong Song agradeció la visita de la delegación y expresó su reconocimiento por la atención y el respaldo brindados por el Partido, el Estado, los organismos centrales y las autoridades de la provincia de Nghe An./.

VNA