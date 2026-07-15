Crean Comité de Gestión y Asociación de Vietnamitas en provincia laosiana de Vientiane

Vientiane (VNA) - La provincia de Vientiane, en el norte de Laos, anunció la creación del Comité de Gestión de los Vietnamitas y la Asociación de Vietnamitas locales, completando así la red organizativa de la comunidad coterránea en las 18 provincias y ciudades del país vecino.



La ceremonia contó con la presencia del vicepresidente del Gobierno provincial y presidente del recién creado Comité de Gestión de los Vietnamitas de Vientiane, Siviengxay Olaboun, junto con representantes de organismos locales.



Por la parte vietnamita asistieron el embajador Nguyen Minh Tam; el jefe de la Oficina de Representación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam en Laos, mayor general Huynh Tan Hanh; representantes de la Oficina del Agregado de Defensa, la Oficina Comercial de Vietnam en Laos, la Asociación General de Vietnamitas en Laos, así como numerosos compatriotas residentes, trabajadores y empresarios de la localidad.



Según la decisión anunciada, el Comité de Gestión de los Vietnamitas de la provincia de Vientiane estará integrado por 20 miembros, mientras que la Asociación de Vietnamitas contará con nueve integrantes. Mai Hai Long fue designado presidente de ambas organizaciones, con Mai Chien Dung y Vo Dai Than como vicepresidentes de la asociación.



Durante el acto, el embajador Nguyen Minh Tam expresó su satisfacción por este importante acontecimiento y agradeció a las autoridades provinciales por su apoyo a la comunidad vietnamita y por la estrecha coordinación con la Embajada durante el proceso de establecimiento de estas organizaciones.



El diplomático señaló que la creación de ambas entidades no solo demuestra el reconocimiento de las autoridades locales a las contribuciones de la comunidad vietnamita al desarrollo socioeconómico de la provincia, sino que también fortalece la unidad comunitaria, mejora la protección consular y facilita la organización de actividades dirigidas hacia la patria.



Asimismo, destacó que los vietnamitas residentes en Laos han mantenido durante años una tradición de trabajo, solidaridad, respeto a las leyes del país anfitrión y preservación de la identidad cultural, contribuyendo al desarrollo local y al fortalecimiento de la relación especial de amistad entre Vietnam y Laos.



Por su parte, Siviengxay Olaboun afirmó que la creación de estas organizaciones permitirá reforzar el papel de la comunidad vietnamita como puente de conexión entre los pueblos de ambos países, especialmente entre la provincia de Vientiane y las localidades vietnamitas. También reconoció las importantes contribuciones de la comunidad vietnamita, presente en 11 distritos de la provincia, al desarrollo económico y social local.



En nombre de la Asociación de Vietnamitas de la provincia de Vientiane, su presidente Mai Hai Long agradeció el respaldo de las autoridades provinciales y de la Embajada de Vietnam en Laos, y se comprometió a fortalecer la unidad comunitaria, desempeñar eficazmente el papel de enlace entre los residentes vietnamitas, las autoridades locales y la representación diplomática, y contribuir a la construcción de una comunidad cada vez más estable, cohesionada y próspera./.

VNA