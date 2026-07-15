Empresa mexicana busca proveedores vietnamitas en Vietnam International Sourcing 2026

Hanoi (VNA) - La distribuidora mexicana ESFLO MKTING, S.A. de C.V., que opera una red de más de mil 670 puntos de venta en todo México, participará en la feria Vietnam International Sourcing 2026 (VIS 2026), que se celebrará del 3 al 5 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Saigón (SECC), en Ciudad Ho Chi Minh, con el objetivo de identificar proveedores vietnamitas y establecer alianzas comerciales a largo plazo.



Según el Departamento de Desarrollo de Mercados Extranjeros del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, la presencia de la empresa refleja el creciente interés de los importadores mexicanos por diversificar sus fuentes de suministro en Vietnam, favorecidos por la expansión del comercio bilateral y las ventajas arancelarias que ofrece el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP).



ESFLO, uno de los principales distribuidores de bienes de consumo en México, buscará durante la feria proveedores en tres segmentos con alta demanda: artículos de papelería, mobiliario gaming y productos para mascotas. En el primer caso, la empresa está interesada en cuadernos, libretas, carpetas, organizadores de escritorio y otros artículos para el estudio y el trabajo, priorizando fabricantes con diseños variados, calidad constante y precios competitivos.



En el segmento de mobiliario gaming, la compañía pondrá especial atención en mesas y sillas para videojuegos, un mercado en expansión impulsado por el crecimiento de la industria del entretenimiento digital y los deportes electrónicos en México. Asimismo, buscará empresas con capacidad de producción a gran escala, certificaciones internacionales y experiencia en el desarrollo de productos personalizados, incluyendo la fabricación bajo marca privada.



La empresa también pretende ampliar su oferta de productos para mascotas, entre ellos camas, casetas, transportadoras, comederos, collares y accesorios, en respuesta al aumento de la demanda de este tipo de artículos en el mercado mexicano.



Además de negociar posibles operaciones comerciales, ESFLO tiene previsto visitar fábricas vietnamitas para evaluar la capacidad de producción de los proveedores, sus sistemas de gestión de calidad, certificaciones internacionales, capacidad logística, cantidades mínimas de pedido (MOQ) y condiciones comerciales, con el propósito de seleccionar socios estratégicos para una cooperación sostenida.



El Ministerio de Industria y Comercio destacó que el interés mostrado por la empresa mexicana confirma el creciente reconocimiento de Vietnam como un centro competitivo de manufactura y abastecimiento para los mercados internacionales. Al mismo tiempo, señaló que México representa una oportunidad estratégica para las empresas vietnamitas gracias a su mercado de más de 134 millones de habitantes y a su amplia red de acuerdos comerciales, que facilita el acceso a otros mercados de América del Norte y América Latina.



Las estadísticas oficiales muestran que el comercio bilateral entre Vietnam y México alcanzó 8,17 mil millones de dólares en 2025, un incremento del 27,4% respecto al año anterior. De esa cifra, las exportaciones vietnamitas superaron los siete mil millones de dólares, con un crecimiento cercano al 29%.



La tendencia positiva continuó durante el primer semestre de 2026, cuando el intercambio comercial entre ambos países superó los cinco mil millones de dólares. En ese periodo, las exportaciones vietnamitas a México ascendieron a aproximadamente 4,3 mil millones de dólares, lo que representa un aumento cercano al 40% frente al mismo periodo de 2025.



Actualmente, México es el segundo socio comercial de Vietnam en América Latina, mientras que Vietnam ocupa el octavo lugar entre los principales socios comerciales de México en Asia. Para aprovechar plenamente este mercado, las empresas vietnamitas deberán cumplir con requisitos como el etiquetado de los productos en español, las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), la transparencia en el origen de las mercancías y las reglas de origen del CPTPP para acceder a las preferencias arancelarias.



El Ministerio de Industria y Comercio subrayó que la Vietnam International Sourcing 2026 será una plataforma para conectar a fabricantes vietnamitas con distribuidores e importadores internacionales, fomentar nuevas oportunidades de negocio y reforzar la posición de Vietnam como un centro estratégico dentro de las cadenas globales de suministro./.

VNA